Что известно о подводниках, погибших в Баренцевом море

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин присвоил посмертно звание Героя Российской Федерации четырем и наградил орденами десятерых подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате 1 июля 2019 года. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о погибших, основанный на данных открытых источников.

Что известно о гибели моряков при пожаре на глубоководном аппарате

1. Денис Владимирович Долонский. Герой Российской Федерации (2012), капитан I ранга. Родился 17 октября 1972 года. В 1994 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола (ныне - в составе Санкт-Петербургского военно-морского института). После окончания вуза служил на подводных крейсерах, затем перевелся на службу в одну из частей, подчиненных Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ. Участвовал в исследовательской экспедиции "Арктика-2012" по сбору образцов грунта на арктическом шельфе. Был женат, двое сыновей. Был награжден орденами Мужества (дважды, одно из награждений посмертное), "За военные заслуги", "За морские заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

2. Николай Иванович Филин. Герой Российской Федерации (2018), капитан I ранга. Родился 6 апреля 1962 года в деревне Красилово Валдайского района Новгородской обл. в 1984 году окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского (ныне - в составе Военно-морской академии им Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, город Пушкин, Санкт-Петербург). В 1984-1987 годы служил на Северном флоте (СФ) ВМФ СССР. Затем занимался испытаниями глубоководных аппаратов в различных районах Мирового океана. Был женат, двое сыновей. Награжден четырьмя орденами Мужества (одно из награждений посмертное), орденом "За военные заслуги".

3. Владимир Леонидович Абанкин. Капитан I ранга. Награжден двумя орденами Мужества (одно из награждений посмертное), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медалью Ушакова.

4. Андрей Владимирович Воскресенский. Герой Российской Федерации (2019, посмертно), капитан I ранга. Родился в Севастополе. В 1994 году окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Был женат на дочери контр-адмирала Владимира Бедердинова. Андрей Воскресенский был награжден тремя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

5. Иванов Константин Анатольевич. Капитан I ранга. Был награжден орденами Мужества (дважды, одно из награждений посмертное), "За военные заслуги", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медалью Ушакова.

6. Денис Александрович Опарин. Герой Российской Федерации (2019, посмертно), капитан I ранга. Родился в 1979 году в поселке Оленья Губа в Мурманской области в семье Героя Российской Федерации капитана I ранга Александра Ивановича Опарина, который в 1980-1990-х годы командовал атомной подводной лодкой К-517. Затем был начальником военной части, подчиненной ГУГИ, возглавлял испытания глубоководных аппаратов. Денис Опарин награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Ушакова.

7. Константин Юрьевич Сомов. Герой Российской Федерации (2019, посмертно), капитан I ранга. Родился в Грузии. Награжден тремя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

8. Александр Валерьевич Авдонин. Капитан II ранга. Родился в Петропавловске-Камчатском. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С. О. Макарова (Владивосток). Был награжден орденами Мужества (дважды, одно из награждений посмертное) и "За военные заслуги", медалью Ушакова.

9. Сергей Петрович Данильченко. Капитан II ранга. Уроженец Брянска. Окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. Макарова, в 2000-е годы служил командиром штурманской боевой части (БЧ-1) на подводной лодке проекта 877 ("Палтус") Тихоокеанского флота. Был награжден двумя орденами Мужества (в т. ч. одним - посмертно), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

10. Дмитрий Александрович Соловьев. Герой Российской Федерации (2019, посмертно), капитан II ранга. Родился в городе Почепе (Брянская обл.) В 2000-е годы вместе с Сергеем Данильченко служил командиром моторной группы на подводной лодке проекта 877 ("Палтус") на Тихоокеанском флоте. Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "За отвагу" и Ушакова.

11. Александр Сергеевич Васильев. Подполковник медицинской службы. Родился в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). В 1999 году окончил 4-й факультет Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, некоторое время служил в Каспийской флотилии ВМФ России. Был награжден орденом Мужества (посмертно), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова.

12. Виктор Сергеевич Кузьмин. Капитан III ранга. Родился в городе Гаджиево (Мурманская обл.). Сын Героя России вице-адмирала Сергея Кузьмина (командира атомной подводной лодки Б-414, 7-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота, затем - начальника штаба, заместителя командира 11-й эскадры подводных лодок СФ ВМФ России). Виктор Кузьмин окончил Морской корпус Петра Великого (Санкт-Петербург). Был женат, двое сыновей. Награжден орденом Мужества (посмертно), медалью Ушакова.

13. Владимир Геннадьевич Сухиничев. Капитан III ранга. Родился в городе Вилючинске (Камчатский край). Окончил Санкт-Петербургский военно-морской инженерный институт. После учебы в вузе служил в 16-й эскадре атомных подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ). Награжден орденом Мужества (посмертно), медалью "За отвагу".

14. Михаил Игоревич Дубков. Капитан-лейтенант. Родился в Вилючинске, сын контр-адмирала Игоря Дубкова, который во второй половине 1990-х годов был командиром атомного подводного крейсера "Красноярск", а впоследствии командовал 10-й дивизией подводных лодок ТОФ, 7-й дивизией атомных подводных лодок СФ. Михаил Дубков учился Военно-морском институте радиоэлектроники имени А. С. Попова. Награжден орденом Мужества (посмертно).