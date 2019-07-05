История Волковского театра

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 июля 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил , что директор Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле Алексей Туркалов уволен с должности. Художественному руководителю Евгению Марчелли был объявлен выговор, в тот же день он написал заявление об уходе по собственному желанию. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о театре и нынешнем конфликте.

Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова в Ярославле - первый русский профессиональный театр, созданный в 1750 году. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, актера и режиссера. Он создал общедоступный театр, вложив в него собственные средства. Труппа, которую собрал Волков, была разнородной по составу. Она включала представителей купеческого сословия, служащих провинциальной канцелярии, посадских людей, ремесленников и др. Наиболее талантливые участники труппы во главе с Федором Волковым продолжили образование и карьеру в Санкт-Петербурге.

С 1911 года театр располагается в нынешнем здании, выстроенном в неоклассическом стиле по проекту Николая Спирина в центре Ярославля.

В советские годы Волковский театр получил статус академического. Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова является единственным драматическим театром федерального подчинения, расположенным в регионе.

В труппу театра входят народные артисты России Татьяна Иванова и Валерий Кириллов, заслуженные артисты РФ Вадим Асташин, Татьяна Исаева, Галина Крылова, Татьяна Малькова, Валерий Соколов и др.

28 марта 2019 года стало известно, что министр культуры РФ Владимир Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра (Санкт-Петербург) и Волковского театра в Первый национальный театр России. Однако в тот же день премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приостановил данный приказ и поручил главе Минкультуры провести широкое общественное обсуждение вопроса. В пресс-службе Министерства культуры сообщили, что распоряжение председателя правительства о приостановке объединения Александринского и Волковского театров будет выполнено "безоговорочно". При этом в ведомстве отметили, что подписанный Мединским приказ "еще не был зарегистрирован".

8 апреля в Синем зале Союза театральных деятелей (СТД) РФ состоялось общественное обсуждение проекта объединения двух театров. По его итогам участники обратились к председателю СТД Александру Калягину с просьбой выступить с инициативой присвоения Волковскому театру статуса особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

17 апреля Дмитрий Медведев, представляя в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства, отметил, что идея об объединении театров "не была проработана ни с исторической, ни с гуманитарной, ни с какой-либо другой точки зрения".

14 июня председатель СТД Александр Калягин сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября подготовить и внести проект указа о включении Волковского театра в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия РФ.

Конфликт театрального руководства

С февраля 2011 года художественным руководителем театра является заслуженный деятель искусств РФ Евгений Марчелли. С декабря 2018 года директором театра был Алексей Туркалов (приступил к работе в январе 2019 года).

2 июля 2019 года стало известно о конфликте между Марчелли и Туркаловым. В этот день труппа театра направила министру культуры РФ Владимиру Мединскому письмо с просьбой поддержать в сложившихся обстоятельствах художественного руководителя. В обращении указывалось, что конфликт зародился с первых дней работы Туркалова и что "ситуация достигла своего апогея". В своем комментарии Марчелли отметил, что "по сути, труппа обратилась с просьбой уволить директора". Худрук также сообщил, что Туркалов не оформил договоренности с режиссерами на следующий сезон, поставив его под угрозу срыва. 4 июля состоялось собрание сотрудников Волковского театра. После его окончания Евгений Марчелли сообщил, что ему и Алексею Туркалову 5 июля в Москве предстоят встречи с представителями Министерства культуры РФ.