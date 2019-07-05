Уголовные дела по обвинению российских чиновников в госизмене

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 июля 2019 года Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца помощника полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. Ранее сообщалось, что Воробьев был задержан 4 июля 2019 года в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 275 Уголовного кодекса РФ ("государственная измена"). Другие подробности дела остаются неизвестными в связи с присвоением ему грифа "секретно".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об уголовных делах, в рамках которых обвинения в государственной измене предъявлялись российским чиновникам.

Статья 275 УК РФ

Статья 275 УК РФ начала действовать с 1 января 1997 года, с момента вступления в силу нового уголовного кодекса (ранее действовала ст. 64 УК РСФСР 1960 года). Она определяет государственную измену как совершенные гражданином РФ шпионаж, выдачу государственной тайны или иное оказание помощи иностранному государству (международной организации) в проведении враждебной деятельности в ущерб безопасности РФ. Наказание по статье - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. Преступник освобождается от уголовной ответственности по данной статье, если он своевременно сообщил органам власти о своей противозаконной деятельности, что позволило предотвратить ущерб интересам российского государства.

Дело Платона Обухова

11 апреля 1996 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 2-го секретаря департамента Северной Америки Министерства иностранных дел (МИД) России Платона Обухова, сына советского дипломата Алексея Обухова (на тот момент - посла РФ в Дании). Обухову-младшему были предъявлены обвинения в госизмене и передаче секретных материалов британской разведке в период его работы в МИД с октября 1995 года. После ареста Обухова российские власти приняли решение депортировать четырех представителей британской дипмиссии, в ответ Лондон также предписал четырем сотрудникам российского посольства в Соединенном Королевстве покинуть пределы Великобритании.

В 1997-2001 годы интересы Обухова в судах представлял адвокат Анатолий Кучерена. Родственники и адвокат обвиняемого заявили о том, что Платон Обухов является психически больным человеком. Проведенная в феврале 1997 года судебно-медицинская экспертиза в институте им. Сербского подтвердила наличие у Обухова "реактивного психоза", который, однако возник уже после ареста, а на момент преступления обвиняемый был признан вменяемым. В 1997 году Мосгорсуд направил Обухова на принудительное лечение в психиатрическую клинику в Санкт-Петербурге. Год спустя комиссия экспертов признала Обухова вменяемым, посчитав, что он симулировал психическое расстройство.

27 июля 2000 года за передачу британской разведке сведений о концепции российско-американских отношений Мосгорсуд приговорил Платона Обухова к 11 годам лишения свободы. 16 января 2001 года ВС РФ отменил приговор и направил дело на новое разбирательство. 17 мая 2002 года Мосгорсуд вновь признал Обухова виновным в шпионаже и направил на принудительное лечение, так как новая экспертиза подтвердила, что подсудимый болен шизофренией. В мае 2011 года Мосгорсуд удовлетворил представление главного врача ПНД №4 г. Москвы, где лечился Обухов, и прекратил в отношении него применение принудительного амбулаторного лечения у психиатра. Оставшийся ему срок наказания - два года - Платон Обухов должен был отбыть в колонии. Каких-либо сведений о его освобождении в СМИ не публиковалось.

Дело Владимира Макарова

В 1996 году сотрудники ФСБ России задержали экс-советника МИД России Владимира Макарова по подозрению в сотрудничестве с американской разведкой. Бывший дипломат полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде. 19 июня 1997 года Московский городской суд приговорил Владимира Макарова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа. Согласно данным следствия, Макаров был завербован сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США во время служебной командировки в Боливию в 1976 году, где в его обязанности входила отправка дипломатической почты. Владимир Макаров сотрудничал с американскими спецслужбами до своего отъезда на родину в 1979 году, в частности, фотокопировал секретные дипломатические документы. Во время командировки в Испанию в 1989 году Макаров восстановил связь с американской разведкой. В 1991 году он вернулся в Россию и более контактов с ЦРУ не поддерживал. За шпионаж в пользу США бывший сотрудник МИД получил около $25 тыс. 8 октября 1997 года президент РФ Борис Ельцин помиловал Владимира Макарова, который в тот же день был освобожден из Лефортовского следственного изолятора в Москве.

Дело Валентина Моисеева

4 июля 1998 года оперативники ФСБ России задержали в Москве заместителя директора 1-го Департамента стран Азии МИД РФ Валентина Моисеева во время агентурной встречи с кадровым сотрудником спецслужб Республики Корея Чо Сон У, работавшим под дипломатическим прикрытием сотрудника посольства Республики Корея в Москве. 7 июля 1998 года прокуратура предъявила Моисееву обвинение по статье 275 УК РФ ("государственная измена в форме шпионажа"). В обвинении говорилось, что еще с 1992 года российский дипломат был завербован южнокорейской разведкой и числился ее агентом, а с 1993 года за денежное вознаграждение передавал сведения, относящиеся к государственной тайне. По данным следствия, он провел около 60 встреч с представителем южнокорейской разведки и передал ему копии 23 документов, касавшихся сотрудничества между РФ и КНДР, в том числе в военной сфере. Сам Моисеев заявлял, что поддерживал дружеские отношения с представителями посольства Кореи, а передаваемые материалы были ранее опубликованы в ряде газет и других открытых источниках. 3 августа 1999 года дело было передано в суд. Процесс в отношении Моисеева завершился 16 декабря 1999 года вынесением обвинительного приговора - дипломат был приговорен к 12 годам заключения в колонии строгого режима и конфискации имущества, нажитого преступным путем. Приговор был обжалован, 25 июля 2000 года судебная коллегия ВС РФ отменила его и направила дело на новое разбирательство. 14 августа 2001 года Мосгорсуд сократил срок наказания до четырех с половиной лет лишения свободы, приняв во внимание состояние здоровья осужденного и положительные характеристики с места работы. 31 декабря 2002 года Валентин Моисеев был освобожден из мест заключения по истечении срока наказания.

Дело Василия Хитрюка

18 октября 2006 года в Калининграде был задержан Василий Хитрюк, экс-офицер калининградского управления Федеральной службы исполнения наказаний. При задержании у него были изъяты электронные носители, содержащие информацию военного характера, составляющие государственную тайну. В ходе предварительного следствия и судебного процесса было установлено, что, будучи завербованным литовской разведкой и выполняя ее задания, Хитрюк на протяжении длительного времени за денежное вознаграждение осуществлял сбор и передачу сотруднику иностранной спецслужбы разноплановой информации в отношении частей и соединений Вооруженных сил РФ. 17 января 2008 года Калининградский областной суд признал Василия Хитрюка виновным в шпионаже и приговорил его к лишению свободы на семь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением звания подполковника внутренней службы.