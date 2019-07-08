История ограничений авиационного сообщения между Россией и Грузией

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июля 2019 года вступает в силу запрет на авиационное сообщение между Россией и Грузией. Полеты между двумя странами будут прерваны в третий раз.

Перерыв в авиасообщении из-за шпионского скандала 2006 года

В первый раз авиационное сообщение между Россией и Грузией было прервано в октябре 2006 года. Произошло этого на фоне скандала вокруг ареста 27-28 сентября в Грузии российских офицеров, которых грузинская сторона обвинила в шпионаже.

2 октября 2006 года Минтранс РФ объявил о прекращении авиасообщения с закавказской республикой, начиная с 04:00 мск 3 октября. Глава Росаэронавигации Александр Нерадько, комментируя запрет, сообщил, что он был введен из-за накопившегося с 2001 года долга грузинских авиаперевозчиков за аэронавигационное обслуживание - $3,6 млн.

На время приостановки прямого авиасообщения пассажиры летали из Россию в Грузию транзитом через другие страны.

18-20 февраля 2008 года в Москве прошли переговоры представителей транспортных ведомств России и Грузии. 21 февраля 2008 года после встречи в Москве президентов двух стран - Владимира Путина и Михаила Саакашвили - было объявлено о восстановлении авиасообщения в полном объеме. При этом об уплате долга грузинскими авиакомпаниями не говорилось. В 2019 году Минтранс России сообщил, что тогда грузинская сторона признала свою задолженность, но в полном объеме ее не выплатила.

Первый рейс в Москву из Тбилиси 25 марта выполнила авиакомпания "Айрзена - Грузинские авиалинии". В числе его пассажиров был певец Вахтанг Кикабидзе.

Перерыв в авиасообщении из-за войны в Южной Осетии 2008 года

Второй раз авиасообщение между Грузией и Россией было прервано после начала вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года. Уже 8 августа российские гражданские авиалайнеры вынуждены были в целях безопасности облетать район боевых действий через Азербайджан. В тот же день, 8 августа, Минтранс России объявил о прекращении полетов с 00:00 мск 9 августа без комментариев о причинах решения.

Переговоры о возобновлении рейсов начались в 2009 году, когда заинтересованность в восстановлении авиасообщения выразила грузинская авиакомпания Georgian Airways. Ей было разрешено совершить два чартерных рейса из Тбилиси в Москву 8, 9 и 10 января. 18 мая этот же перевозчик получил разрешение на выполнение программы чартеров в мае - июле 2010 года.

23 августа 2010 года, также по отдельному разрешению, прямые рейсы в Грузию начала российская компания S7 ("Сибирь"). Первоначально грузинские и российские перевозчики могли выполнять прямые чартерные рейсы по отдельным разрешениям только между Москвой и Тбилиси. Впоследствии, в 2010-2014 годах, список аэропортов расширялся. Окончательно авиасообщение было восстановлено 15 сентября 2014 года, после переговоров представителей РФ и Грузии и соответствующих решений министерств иностранных дел двух стран. Регулярные полеты 26 октября 2014 года начала авиакомпания "Аэрофлот", затем рейсы стали выполнять и другие российские и грузинские перевозчики.

Ограничение авиасообщения в 2017 году

15 июля 2017 года Минтранс РФ ограничил полеты в Россию авиакомпании Georgian Airways, отозвав разрешения на четыре рейса. Это произошло после того, как грузинские власти отказались согласовывать российской компании "Уральские авиалинии" полеты в Тбилиси из аэропорта "Жуковский". Ограничения были сняты 18 июля, после согласования полетов из Жуковского.

Отмена авиасообщения в 2019 года

20 июня 2019 года в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия. 21 июня президент РФ Владимир Путин для обеспечения безопасности российских граждан подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии". 22 июня Минтранс РФ объявил, что с 8 июля будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний на территорию России. Как пояснили в ведомстве, причина заключается в "необходимости обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличии просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", которая отвечает за организацию воздушного движения. По данным министерства, общая сумма долга грузинской стороны составляет чуть менее $793 тыс., при этом еще 592,2 тыс. руб. задолженности не погашены еще с 2008 года.

По оценке главы Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили, ущерб грузинской экономике от снижения турпотока из России может составить около $710 млн.

24 июня 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возобновление авиационного сообщения между Россией и Грузией, прекращенное указом президента РФ 21 июня и приказом Минтранса РФ 22 июня, будет возможно после "возвращения ситуации в Грузии в нерусофобское русло".