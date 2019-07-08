Биография Юнус-Бека Евкурова

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны РФ. Тем же документом Евкурову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарском Пригородного района Северо-Осетинской АССР (ныне - Республика Северная Осетия - Алания) в многодетной крестьянской семье. По национальности - ингуш.

В 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (ныне - Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, военный институт, им. генерала армии В. Ф. Маргелова), в 1997 году Военную академию им. М. В. Фрунзе (ныне - в составе Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ), в 2004 году. Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 1982 года служил в Вооруженных силах СССР и РФ. Срочную службу проходил в морской пехоте Тихоокеанского флота. Являлся членом КПСС.

Занимал различные командные должности в Воздушно-десантных войсках. Принимал участие в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Был начальником штаба полковой тактической группировки 217-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизии.

В 1999 году, после начала военной операции НАТО "Союзническая сила" против Союзной Республики Югославия, находился на территории Боснии и Герцеговины в составе российской воздушно-десантной бригады, которая была частью группировки международных миротворческих сил SFОR. В звании майора ГРУ Генштаба России стал участником спецоперации по взятию под контроль международного аэропорта "Слатина" близ Приштины (Косово) и удержанию его до прибытия основных сил российского контингента. За участие в приштинской операции 13 апреля 2000 года Юнус-Беку Евкурову было присвоено звание Героя РФ с вручением медали "Золотая Звезда".

Во время второй чеченской кампании (1999-2009), выполняя задание во главе группы десантников по разведке местности, участвовал в освобождении из плена 12 российских военнослужащих.

В 2004-2008 годах являлся начальником разведки - заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).

30 октября 2008 года указом главы государства Дмитрия Медведева Юнус-Бек Евкуров был назначен временно исполняющим обязанности президента Республики Ингушетия в связи с досрочной отставкой бывшего главы республики Мурата Зязикова. На следующий день, 31 октября, депутаты Народного собрания Ингушетии по представлению Дмитрия Медведева утвердили Юнус-Бека Евкурова на посту президента Ингушетии (за - 16 из 18 депутатов, против - один, еще один бюллетень был признан недействительным). Новый глава республики отказался от церемонии инаугурации в целях экономии бюджетных средств.

В 2009 году вступил во Всероссийскую политическую партию "Единая Россия". Входит в высший совет партии, президиум ее ингушского регионального отделения.

22 июня 2009 года на президента Ингушетии было совершено покушение: на федеральной трассе "Кавказ" в его кортеж врезался заминированный автомобиль, управляемый террористом-смертником. Юнус-Бек Евкуров и его брат Увайс Евкуров получили тяжелые ранения. Погибли двое охранников. 3 июля указом президента РФ временное исполнение обязанностей главы Ингушетии было возложено на председателя правительства республики Рашида Гайсанова. 12 августа, после выздоровления Юнус-Бека Евкурова, Дмитрий Медведев восстановил его на посту президента Ингушетии. 13 октября того же года глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что покушение раскрыто, его организаторы ликвидированы.

7 сентября 2010 года Народное собрание приняло решение об изменении названия должности руководителя республики с 1 января 2011 года - глава Республики Ингушетия.

4 июля 2013 года президент РФ Владимир Путин удовлетворил прошение о досрочной отставке Юнус-Бека Евкурова и назначил его врио главы Ингушетии. 19 августа президент внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики: Юнус-Бека Евкурова (от "Единой России"), председателя совета Ингушского отделения партии "Справедливая Россия" Урусхана Евлоева и заместителя председателя республиканского парламента Магомеда Татриева ("Единая Россия").

8 сентября того же года парламент Ингушетии по представлению президента РФ избрал Юнус-Бека Евкурова главой республики. Его кандидатуру в ходе тайного голосования поддержали 25 из 27 депутатов. В тот же день Евкуров принес присягу и официально вступил в должность.

27 мая 2018 года Духовный центр мусульман (ДЦМ) Ингушетии принял решение об отрешении от мусульманской общины главы Ингушетии Юнус-Бек Евкурова "пока он не остановит свою дискриминацию по отношению к духовенству и не отчитается за средства, собранные на строительство мечети в Магасе". Пресс-службы главы региона заявила в свою очередь, что заявление муфтията носит провокационный характер и основывается на "частных оценках". Конфликт между главой Ингушетии и ДЦМ начался в 2015 году, после того, как Евкуров выразил недовольство работой ДЦМ и предложил провести выборы нового муфтия.

17 августа 2018 года президент РФ Владимир Путин внес в Народное собрание Ингушетии список претендентов на пост главы республики. Вместе с Юнус-Беком Евкуровым (выдвинут "Единой Россией") в выборах участвовали заместитель председателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев (КПРФ) и депутат городского совета муниципального образования "Городской округ г. Назрань" Урусхан Евлоев ("Справедливая Россия"). 9 сентября Народное собрание Ингушетии избрало Юнус-Бека Евкурова главой республики. За него проголосовали 26 из 30 присутствовавших на заседании депутатов. В тот же день он официально вступил в должность.

Осенью 2018 года в Ингушетии начались массовые митинги протеста, вызванные подписанием соглашения об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней. Документ был подписан главами республик Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Протестующие обвинили власти Ингушетии в том, что соглашение было заключено без общественного обсуждения, и потребовали его отмены.

24 июня 2019 года Юнус-Бек Евкуров в эфире национального телевидения заявил, что намерен досрочно сложить полномочия главы Ингушетии и обратился с соответствующей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. В своем обращении к жителям республики Юнус-бек Евкуров призвал "набраться мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены".

26 июня 2019 года президент РФ принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил врио главы республики Махмуда-Али Калиматова, руководителя управления Росприроднадзора по Самарской области, бывшего прокурора Ингушетии.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 2 млн 621 тыс. руб., супруги - 169 тыс. руб.

Генерал-лейтенант (2019).

Награжден орденами Красной Звезды, Мужества, "За военные заслуги" (2009), Александра Невского (2013), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2018), двумя медалями "За отвагу". Отмечен благодарностью (2010) и Почетной грамотой (2017) президента РФ.

В 2019 году являлся консультантом российско-сербского фильма "Балканский рубеж" (реж. Андрей Волгин), посвященного броску на Приштину.

Женат (с 2007 года), пятеро детей. Супруга - Марета (в девичестве Кодзоева), сыновья - Итар, Рамазан, Магомед, Берс, дочь - Дали.

Бюст Юнус-Бека Евкурова установлен на Аллее героев на территории Рязанского высшего воздушно-десантного училища.