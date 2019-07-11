Характеристики ТЭЦ "Северная"

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июля 2019 года крупный пожар произошел на территории ТЭЦ-27 ("Северной ТЭЦ") в Московской области. Загорелась газовая станция высокого давления. В результате ЧП пострадали 12 человек. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о предприятии.

ТЭЦ-27 (первоначальное название - "Северная ТЭЦ") находится в Мытищенском районе Московской области. Расположена между городом Мытищи, деревней Челобитьево и Волковским шоссе. Входит в состав ПАО "Мосэнерго", обеспечивает электричеством и теплом Северный и Северо-Восточный административные округа Москвы, а также Мытищенский район Подмосковья.

ТЭЦ-27 является самой новых в системе "Мосэнерго". Ее строительство началось в 1987 году. Первые водогрейные котлы были запущены 25 декабря 1992 года.

Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1996 году, второй - в 1998 году. В середине 2000-х годов мощность теплоэлектроцентали расширили: были установлены третий (2007) и четвертый (2008) энергоблоки производства концерна "Силовые машины", в составе которых имеются две газовые турбины производства немецкой компании Siemens.

Характеристики, руководство

Установленная электрическая мощность четырех энергоблоков ТЭЦ-27 - 1 тыс. 60 МВт (8% от всей генерирующей мощности "Мосэнерго"), установленная тепловая мощность - 1 тыс. 876 гигакалорий в час. Основное топливо - газ, используются два независимых источника газоснабжения.

Выработка электроэнергии на предприятии в 2018 году составила 5 млрд 601 млн кВт*ч.

Директор ТЭЦ-27 - Олег Макаров.

Случаи ЧП на ТЭЦ-27

До настоящего момента не сообщалось о крупных авариях на ТЭЦ-27, которые бы привели к человеческим жертвам или к значительным перебоям в подаче электроэнергии и тепла.

22 июня 2009 года на несколько часов теплоэлектроцентраль была остановлена из-за повреждения газопровода в Московской области в районе Осташковского шоссе.

3 февраля 2010 года на ТЭЦ произошел срыв крана. Первоначально СМИ сообщали, что без тепла остались более 770 жилых домов, однако в "Мосэнерго" вскоре опровергли эти сведения и заявили, что перебоев со снабжением потребителей не было.

3 августа 2011 года на предприятии произошло возгорание трансформаторной станции, пострадавших и перебоев в поставке электроэнергии не было.

Официальная страница предприятия на сайте Мосэнерго - mosenergo.ru/about/present/branch/hpp-27/.