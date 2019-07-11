Биография бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев. Дмитрий Овсянников возглавлял Севастополь с 28 июля 2016 года (1 тыс. 79 дней). По продолжительности пребывания в должности занимал 38-е место среди действующих глав субъектов РФ.

Дмитрий Владимирович Овсянников родился 21 февраля 1977 года в Омске. В 1978 году его семья переехала в Ижевск (Удмуртия).

В 1999 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности "финансы и кредит", в 2001 году Тольяттинскую академию управления по специальности "государственное и муниципальное управление", в 2007 году - Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "юриспруденция", в 2011 году - Высшую школу экономики по специальности "управление реформируемыми предприятиями ОПК" (Executive MBA).

В 1993-1995 годах - лаборант Научного производственно-коммерческого предприятия "Курсор" (Ижевск), которое занималось разработкой программного обеспечения и консультированием.

В 1995-1996 годах занимал должность экономиста финансового отдела ижевской компании "Аксион".

С 1997 по 1999 годы возглавлял организацию студентов и молодых специалистов "Айсек-Ижевск" (AIESEC).

В 1999-2000 годах работал в отделе перспективного развития и управления собственностью ОАО "Удмуртнефтегазстрой-город".

Затем, до 2001 года, занимал должность помощника генерального директора компании "Чайковский текстильный дом" (г. Чайковский, Пермская область), возглавлял отдел собственности и инвестиций в строительной инвестиционной компании "Стик" (Ижевск). Являлся заместителем генерального директора Чепецкого механического завода (г. Глазов, Удмуртия).

Одновременно с октября 2000 года работал помощником федерального инспектора по Удмуртской Республике.

В 2001 году стал одним из победителей конкурса "Кадровый резерв государственной службы", проводимого аппаратом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО, полпредом главы государства в округе был Сергей Кириенко).

В 2001-2003 годах - федеральный инспектор по Кировской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

С 2003 по 2007 годы - федеральный инспектор по Удмуртской Республике.

В 2007-2009 годах - заместитель генерального директора коммерческий директор ОАО "Чепецкий механический завод" (входит в структуру компании "ТВЭЛ").

В 2010-2013 годах был заместителем управляющего директора директором по экономике и финансам ОАО "Пермский моторный завод" (входит в состав ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация").

В 2013 году переехал в Москву. Работал заместителем руководителя финансово-экономического департамента ОАО "Объединенная двигателестроительная корпорация".

С апреля 2014 года по декабрь 2015 года занимал должность директора департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ. Ведомство в этот период возглавлял Денис Мантуров.

С 23 декабря 2015 года по 28 июля 2016 года - заместитель министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Курировал вопросы государственной региональной промышленной политики, взаимодействия с субъектами РФ, развития промышленного потенциала Крымского, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, создание индустриальных парков, технопарков и пр.

В 2016-2019 годах - губернатор Севастополя. 28 июля 2016 года указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. На этом посту сменил Сергея Меняйло.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года одержал победу на выборах губернатора Севастополя. За него проголосовали 71,05% избирателей (баллотировался от "Единой России"). Второе место занял кандидат от КПРФ Роман Кияшко, помощник депутата Госдумы РФ Дмитрия Новикова (16,42%). 18 сентября того же года Дмитрий Овсянников официально вступил в должность.

Член партии "Единая Россия" (с декабря 2017 года).

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 2 млн 572 тыс руб., супруги - 799 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ III класса (2015).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2016).

Женат, четверо детей. Супруга - Екатерина. Трое сыновей - Александр, Алексей и Владимир и дочь - Екатерина.