Биография врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.

Михаил Владимирович Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске.

В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета (КГПУ, с 2004 года вуз носит имя В. П. Астафьева). Также проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

С февраля 2002 года работал в профсоюзной организации студентов КГПУ.

С апреля 2003 года - сотрудник администрации губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, с 2010 года - Льва Кузнецова. С октября 2008 года был консультантом, руководителем пресс-службы краевого правительства, заместителем начальника управления пресс-службы главы региона, пресс-секретарем губернатора и заместителем начальника управления информационной политики.

С августа 2012 года по июль 2014 года заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Льва Кузнецова. Занимался координацией работы подразделений администрации, отвечающих за формирование и исполнение рабочего графика главы края.

В июле 2014 года Михаил Развожаев занял должность советника министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

С 1 октября 2014 года по 5 октября 2018 года - заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа (до мая 2018 года ведомство возглавлял Лев Кузнецов, затем - Сергей Чеботарев).

С 3 октября по 15 ноября 2018 года - врио главы - председателя правительства Республики Хакасия. Назначен указом президента РФ Владимира Путина после отставки губернатора Виктора Зимина, уступившего в первом туре выборов главы региона кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Президент уточнил, что эта работа поручается Михаилу Развожаеву на один месяц. По словам Владимира Путина, задача врио главы республики состоит в том, чтобы "взять под контроль" ситуацию в Хакасии и "помочь провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы". 11 ноября главой Хакасии был избран Валентин Коновалов, 15 ноября состоялась церемония его инаугурации.

29 ноября 2018 года Михаил Развожаев вошел в состав центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

С 17 декабря 2018 года - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.

Член совета Ассоциации выпускников Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 год (данные за 2018 год не публиковались) составила 6 млн 994 тыс. руб., супруги - 11 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ II класса (2017).

Женат, двое детей.