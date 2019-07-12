История контракта на поставку С-400 в Турцию

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июля 2019 года Россия начала поставки компонентов зенитных ракетных систем С-400 в Турцию, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории заключения этого контракта.

ЗРС С-400

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler, с англ. "ворчун") - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

История контракта

Первые сообщения о переговорах по вопросу закупки Турцией российских ЗРС С-400 "Триумф" появились в ноябре 2016 года. 20 февраля 2017 года факт переговоров подтвердил генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Затем стало известно, что турецкая сторона рассчитывает получить у России кредит на приобретение вооружения, в том числе на С-400.

Переговоры продолжались несколько месяцев, основные параметры сделки были согласованы к лету 2017 года. В прессу просочились сведения о том, что речь идет о четырех дивизионах системы на общую сумму около $2,5 млрд, при этом два из них должны быть произведены в Турции. 1 июня на встрече с руководителями мировых информагентств в Санкт-Петербурге Владимир Путин подтвердил готовность РФ поставлять в Турцию С-400. Вопрос Анатолийского агентства о возможности производства этих систем на территории Турции президент РФ отметил, что "в принципе ничего невозможного нет".

25 июля о подписании контракта объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 12 сентября он сообщил о внесении части авансового платежа. Комментируя эту информацию, помощник президента РФ Владимир Кожин заявил, что нерешенным остался вопрос по кредиту, а "вопрос о передаче Турции технологии производства зенитных систем С-400 не обсуждается".

9 октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью газете "Акшам", что турецкая сторона может отказаться от покупки С-400, если не будет достигнуто соглашение о совместном российско-турецком производстве ЗРС этого типа. Однако президент Турции 13 октября 2017 года сообщил телеканалу Habertürk об отсутствии "проблем в отношении С-400".

27 декабря подробности сделки в интервью газете "Коммерсантъ" озвучил Сергей Чемезов. Он подтвердил, что Турция приобретает у России четыре дивизиона ЗРС С-400 на сумму в $2,5 млрд. 45% от этой суммы Турция выплатит в качестве аванса, 55% составят российские кредитные средства. Глава "Ростеха" также подчеркнул значение этого соглашения, указав, что Турция является первой входящей в НАТО страной, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны.

29 декабря 2017 года Турция и Россия подписали в Анкаре кредитное соглашение на покупку С-400, об этом сообщил телеканал Habertürk.

Срок поставок

Первоначально планировалось начать поставки в течение "минимум двух лет". Однако 3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин после переговоров в Анкаре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил о решении ускорить поставки.

27 мая министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос с приобретением С-400 "завершенное дело" и системы будут доставлены в "предстоящие месяцы". Он также добавил, что для проведения работ по установке ЗРС С-400 в республику приедет российский технический персонал.

1 июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки С-400 в Турцию будут осуществлены в течение десяти дней.

Давление США

Вашингтон оказывал давление на Анкару с целью не допустить покупку С-400 начиная с 2017 года. Вместо приобретения российских систем США предложили турецкой стороне закупить американские противоракетные комплексы Patriot. Кроме того, официальные представители США, в том числе госсекретарь Майкл Помпео, не раз заявляли, что закупка Турцией С-400 "Триумф" у России может негативно сказаться на участии Турции в программе создания истребителей F-35 пятого поколения (Joint Strike Fighter, JSF, Турция является ее участником с 2002 года, внесла в ее реализацию $800 млн и заказала 100 самолетов).

2 апреля 2019 года США приостановили участие Анкары в программе JSF, а 22 мая потребовали от Турции аннулировать в течение двух недель контракт на закупку ЗРС С-400 или выйти из программы JSF.

29 мая Госдепартамент США подтвердил, что приобретение С-400 приведет к свертыванию поставок Турции истребителей F-35 и прекращению ее участия в процессе производства этой техники.

10 июня Палата представителей Конгресса США призвала к всестороннему применению санкций в отношении Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAASTA).

11 июня стало известно, что США отказались от обучения турецких пилотов на F-35. Они были отстранены от полетов.

14 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил США об ответных мерах в случае применения американских санкций. "Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом", - отметил он.