Как расследовали убийства журналистов в Донбассе

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июля 2019 года суд в городе Павии в Италии приговорил бывшего военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство на Донбассе итальянского репортера Андреа Роккелли. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом деле и о других случаях расследований убийств журналистов на Донбассе с начала вооруженного конфликта в 2014 году.

Суд по делу о гибели Андреа Роккелли

24 мая 2014 года в районе с. Андреевка близ Славянска (Донецкая обл.) в результате минометного обстрела погибли итальянский журналист из фотообъединения Cesuralab Андреа (Энди) Роккелли (Andrea "Andy" Rocchelli), собиравший документальные материалы о конфликте в Донбассе, и его российский переводчик Андрей Миронов. Ранения получил французский фотограф Вильям Рогелон (William Roguelon), сотрудничавший с агентством Wostok Press.

30 июня 2017 года в Италии по делу о гибели Роккелли был арестован гражданин Украины, имеющий также итальянское гражданство, Виталий Маркив. Он был задержан в аэропорту Болоньи, когда прилетел навестить мать. По данным следствия, в конце 2013 года проживавший в Италии Маркив отправился на Украину, где участвовал в беспорядках на "майдане". Позже он вступил в один из так называемых добровольческих батальонов (входили в структуру Национальной гвардии Украины), принимавших участие в военных действиях на юго-востоке Украины. Как полагают итальянские следователи, именно Виталий Маркив возглавлял вооруженный отряд, обстрелявший группу, в которой находился Роккелли. По другой версии, Маркив передал информацию о передвижении группы Андреа Роккелли военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно свидетельству Вильяма Рогелона, обстрел из 40-60 минометных залпов со стороны украинской армии продолжался не менее получаса сначала по машине, а затем по укрытию, где репортеры пытались спастись. В связи с этим следствие сделало вывод, что журналистов могли убить намеренно. Маркив свою вину отрицал.

Официальные украинские власти произошедшее называли "инцидентом военного времени". Судебный процесс по этому делу начался в Павии 6 июля 2018 года.

Дело о причастности Надежды Савченко к убийству журналистов ВГТРК

17 июня 2014 года близ пос. Металлист (пригород Луганска) съемочная группа Всероссийской гостелерадиокомпании (ВГТРК) попала под минометный обстрел ВСУ. На месте погиб звукорежиссер Антон Волошин, специальный корреспондент Игорь Корнелюк скончался в больнице от полученных ранений.