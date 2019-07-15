Как на Украине ограничивали использование русского языка

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июля 2019 года на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он был принят 25 апреля 2019 года Верховной радой Украины. 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Новый закон закрепляет обязательное использование украинского языка в публичной сфере и ограничивает возможность использования языков национальных меньшинств, включая русский.

Отмена закона о языковой политике

23 февраля 2014 года, сразу после государственного переворота и прихода к власти оппозиции, Верховная рада Украины проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики", который действовал с 10 августа 2012 года. Документ предоставлял русскому языку и языкам нацменьшинств статус региональных в тех местностях, где они являются родными как минимум для 10% населения. Отмена закона вызвала протесты на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население. В итоге и.о. президента Александр Турчинов отказался одобрить решение Рады. С 2016 года закон "Об основах государственной языковой политики" находился на рассмотрении Конституционного суда (КС) Украины. 28 февраля 2018 года КС признал его не соответствующим основному закону. После вердикта суда языковой вопрос фактически регулировался только статьей 10-й Конституции Украины, согласно которой государственным языком является украинский, а русскому и другим языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита.

Введение языковых квот на радио и телевидении

16 июня 2016 года украинский парламент принял поправки к закону "О телевидении и радиовещании" (вступили в силу 8 ноября 2016 года), согласно которым доля песен на украинском языке в радиоэфире должна составлять не менее 35% суточного объема вещания. При этом песни на госязыке должны звучать в промежутки с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. Если эфир радиостанции более чем на 60% заполнен песнями на языках Европейского союза, квота украинских песен составляет не менее 25%. Телерадиокомпании также обязали обеспечивать не менее 60% суточного объема радиовещания информационно-аналитических и развлекательных передач на государственном языке.

9 марта 2017 года во время церемонии вручения национальной премии имени Тараса Шевченко президент Украины Петр Порошенко предложил увеличить квоты передач на госязыке и на телевидении. Он заявил, что доля украинского языка в национальном телеэфире "недопустимо низкая". 23 мая того же года законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" был принят Верховной радой (вступил в силу 13 октября 2017 года). Документ внес поправки в закон "О телевидении и радиовещании", согласно которым доля вещания на украинском языке на общенациональном и региональном телевидении и радио должна составлять не менее 75% в неделю, на местном - не менее 60% (во временных промежутках между 7:00 и 18:00, 18:00 и 22:00). До 75% была увеличена доля новостных программ на украинском языке. За невыполнение нормы введен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора телерадиокомпании. Все компании, которые вещают на языках нацменьшинств, должны обеспечить не менее 30% объема вещания на украинском языке. Национальные телеканалы обязаны транслировать фильмы и передачи иностранного производства только на государственном языке. Исключением станут программы и фильмы, созданные до 1 августа 1991 года, которые должны сопровождаться украинскими субтитрами.

Запрет на русский язык в сфере образования

5 сентября 2017 года парламент Украины принял новую редакцию закона "Об образовании" (25 сентября 2017 года подписан президентом, 28 сентября 2017 года вступил в силу). Документ предусматривает поэтапное запрещение использования в образовательной системе русского языка и языков других национальных групп Украины. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях должно проходить исключительно на украинском языке. В 2018/2019 и 2019/2020 учебных годах классы с преподаванием предметов на русском и других языках будут сохраняться только в начальной школе. С сентября 2020 года школы, в которых преподавание ведется не на украинском, полностью прекратят существование.

Закон вызвал негативную реакцию в Венгрии, Румынии, Болгарии и других восточноевропейских государствах, представители которых образуют многочисленных диаспоры на Украине. В Будапеште заявили, что Венгрия будет блокировать все международные инициативы Киева до того момента, пока не будет достигнуто соглашение по языковым вопросам между украинской властью и венграми Закарпатья. 27 сентября 2017 года Государственная дума РФ приняла заявление "О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках". Российские парламентарии указали на то, что новый документ не соответствует принципам и нормам Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка и другим международным соглашениям и является "актом этноцида" русского народа на Украине.

Ужесточение языковой политики

Согласно новому закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", единственным государственным официальным языком в стране является украинский. Попытки введения многоязычия рассматриваются как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Кроме того, закон запрещает искажение государственного языка в официальных текстах и документах, включая "умышленное... нарушение требований украинского правописания".

Украинским языком должны владеть и использовать его при исполнении своих обязанностей все госчиновники, служащие, представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры и т. п. Действие закона не распространяется только на религиозные обряды и частное общение. Определять уровень владения языком для занятия государственных и других постов и должностей возложена на Национальную комиссию по стандартам украинского языка.

Все культурно-массовые мероприятия будут проводиться только на государственном языке, театральные постановки на других языках должны сопровождаться субтитрами на государственном. Кроме того, украинский язык станет основным для киноиндустрии, книгопечатания и издательской деятельности.

Украинский язык будет обязательным и для всех СМИ, включая интернет-издания. Доля госязыка на общенациональных каналах должна составлять не менее 90% против нынешних 75%, а на региональных - не менее 80% вместо 60%. Все передачи на других языках подлежат обязательному дубляжу на украинский. Печатные СМИ, которые выходят на языках нацменьшинств, включая русский, обязаны выпускать дополнительный тираж на украинском, при этом содержание номеров должно быть полностью идентично. Украинские компании должны создать для своих сайтов и страниц в социальных сетях версию на государственном языке в качестве стартовой страницы.

Лица, желающие получить украинское гражданство, обязаны сдать экзамен по госязыку.

Осуществлять контроль за исполнением установленных требований будет уполномоченный по защите государственного языка (назначается правительством) и его представители. Нарушения караются штрафами в размере от 200 до 700 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 11900 гривен).

Закон вводится поэтапно. Через полгода со дня его вступления в силу на государственный язык должна перейти рекламная сфера, с июля 2020 года - научная и медицинская, а еще через полгода - вся сфера обслуживания. В 2021 году вводится экзамен по языку для получения гражданства и вступает в силу требование проводить все культурные мероприятия на украинском. С января 2022 года начнет действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ, с июля 2024 года - для телевидения. Кроме того, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".