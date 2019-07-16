Биография Урсулы фон дер Ляйен

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 июля 2019 года депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. За высказались 383 депутата, против - 327, 22 воздержались. Для утверждения требовалось абсолютное большинство в 374 голоса. 1 ноября она сменит на этом посту Жан-Клода Юнкера.

Происхождение и образование

Урсула фон дер Ляйен (девичья фамилия Альбрехт) родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе (в коммуне Иксель). Там до 1971 года работал в руководстве Европейской комиссии ее отец, видный германский политик, член консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Эрнст Альбрехт (в 1976-1999 годах возглавлял земельное правительство Нижней Саксонии). Мать, Хайди, была домохозяйкой. В семье было семеро детей.

По отцовской линии Урсула фон дер Ляйен является потомком бременского торговца хлопком Людвига Кнопа (1821-1894), который долгое время жил в России. Он основал крупнейшую в Российской империи Кренгольмскую ситцевую мануфактуру (на территории современной Эстонии). За вклад в развитие российской текстильной промышленности император Александр II пожаловал ему титул барона.

В 1976-1980 годах Урсула фон дер Ляйен изучала экономику в университетах Гёттингена и Мюнстера, в 1978 году училась в Лондонской школе экономики, а в 1980-1987 годах - в Медицинском институте в Ганновере (земля Нижняя Саксония). В 1991 году получила докторскую степень в области медицины. В 1993 году окончила Высшую школу бизнеса при Стэнфордском университете (США). В 1997-2001 годах получала второе высшее образование в Ганноверском мединституте - в области организации здравоохранения.

Профессиональная деятельность

В 1988-1992 годах работала врачом-ассистентом в гинекологической клинике при Ганноверском мединституте. В 1992-1996 годах вместе с семьей жила в Стэнфорде (США, штат Калифорния).

После возвращения в Германию в 1998-2002 годах была научным сотрудником на кафедре эпидемиологии, социальной медицины и системы здравоохранения мединститута в Ганновере.

Партийная и парламентская деятельность, работа в правительстве Нижней Саксонии

В 1990 году Урсула фон дер Ляйен вступила в ХДС.

В 2001-2004 годах она была членом местного самоуправления Ганновера, возглавляла комитет по вопросам здравоохранения, в тот же период входила в состав городского совета Зенде (земля Нижняя Сакосния).

В 2003-2005 годах являлась депутатом ландтага (земельный парламент) Нижней Саксонии и одновременно министр земельного правительства по социальным вопросам, делам женщин, семьи и проблемам здравоохранения.

С 2004 года - член президиума ХДС, с 2010 года - заместитель председателя партии.

В 2009 году была избрана депутатом Бундестага (парламента ФРГ).

В правительстве Германии

В 2005 году Урсула фон дер Ляйен была назначена федеральным министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи в первом кабинете канцлера Ангелы Меркель (ХДС). Выступала за введение ряда бесплатных социальных услуг, включая уход на дому за лицами старшего возраста, а также за увеличение количества мест в детских садах и яслях. Несмотря на то что не все ее предложения были реализованы, она очень быстро вошла в десятку самых популярных немецких политиков.

В 2009-2013 годах занимала пост министра труда и социальных дел. В этой должности настаивала на введении квот для женщин в советах директоров крупных компаний (закон о 30-процентных квотах был принят Бундестагом в 2015 году).

В 2013 году она возглавила Министерство обороны, став первой женщиной на этом посту. Принимала усилия по увеличению количества женщин-военнослужащих. С этой целью были разработаны меры по обеспечению совместимости службы и семьи, предоставлению более широких возможностей по уходу за детьми. При этом ее неоднократно критиковали за несоответствующее состояние военной техники. Так, в 2017 году газета Bild опубликовала данные, согласно которым для эксплуатации пригодны лишь половина имеющихся танков, треть вертолетов и ни одной подводной лодки.

В сентябре 2018 году она высказалась за изучение вопроса о нанесении Германией совместно с США, Великобританией и Францией ударов по правительственным силам Сирии в случае применения химического оружия в провинции Идлиб (в атаках в апреле 2017 и 2018 года ФРГ не участвовала). По ее словам, нужны, прежде всего, "дипломатические усилия, но необходимы также достойные доверия меры по устрашению".

В середине октября 2018 года прокуратура Берлина начала проверку деятельности Урсулы фон дер Ляйен в связи с подозрениями в фиктивном предпринимательстве. Ранее правоохранительные органы были проинформированы о том, что на протяжении долгого времени сторонние "консультанты привлекались к работе в министерстве как его сотрудники". В январе 2019 года Бундестаг принял решение о создании комиссии по выяснению обстоятельств дела. Окончательные результаты расследования еще не представлены.

15 июля 2019 года Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении уйти в отставку с поста министра обороны 17 июля.

Личные сведения

Урсула фон дер Ляйен владеет французским и английским языками. Она автор ряда научных статей.

В 1986 году она вышла замуж за профессора медицины и владельца компании по продаже медицинской техники Хайко фон дер Ляйена, который происходит из древнего графского рода. У пары пять дочерей и два сына (родились в 1987-1999 гг.).