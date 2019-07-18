История студии Kyoto Animation

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июля 2019 года в Киото в результате пожара в здании анимационной студии Kyoto Animation погибли, по предварительным данным, 33 человека. Пожар произошел из-за умышленного поджога. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который, предположительно, разлил внутри студии горючую жидкость.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о студии.

Kyoto Animation была образована в 1981 году в Удзи (южный пригород Киото) супругами Ёко и Хидэаки Хатта. До переезда в префектуру Киото Ёко Хатта работала в Токио в анимационной студии Mushi Production. Первые несколько лет Kyoto Animation не имела юридического лица, в 1985 году была зарегистрирована одноименная компания.

Компания занимается производством и выпуском анимационных сериалов и фильмов, а также книг, комиксов, музыкальных записей, игрушек, игр и прочих сопутствующих товаров.

В 1980-2010-х годах Kyoto Animation участвовала в создании более 40 анимационных фильмов и свыше 30 сериалов. Каталог работ включает такие произведения, как "Меланхолия Харухи Судзумии", K-On!, Free!, Lucky Star, "Вайолет Эвергарден". Все они выполнены по традиционной технологии, когда персонажи покадрово нарисованы вручную, а компьютеры применяются в основном на стадиях раскраски и компоновки материала. В числе сотрудничающих со студией режиссеров-аниматоров - Наоко Ямада, Ютака Ямамото, Ясухиро Такэмото, Тацуя Исихара и другие. Работы Kyoto Animation неоднократно отмечались различными наградами и премиями в области анимации.

В околоанимационной среде Kyoto Animation выделяют за то, что она выпускает свои фильмы и сериалы реже, чем другие схожие японские предприятия, которые регулярно подвергаются критике за "потогонную" систему. Компания имеет собственную программу обучения начинающих аниматоров.

Штаб-квартира Kyoto Animation расположена в Удзи. Трехэтажное здание, в котором произошел пожар, было основной производственной площадкой компании. Его занимали сотрудники творческих и технических отделов - художники, аниматоры, режиссеры, специалисты по компьютерной графике и другие. Кроме того, Kyoto Animation владеет в Удзи магазином и помещениями еще в одном здании, а также имеет офис в Токио. С 2000 года в Осаке действует ее дочернее предприятие Animation Do .

В настоящее время руководителем Kyoto Animation является Хидэаки Хатта.

Сайт компании: http://www.kyotoanimation.co.jp