Электронные визы. Мировой и российский опыт

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что для въезда иностранных граждан на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут введены электронные визы. В настоящее время такой режим действует на Дальнем Востоке РФ и в Калининградской области.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об электронных визах.

Электронные визы отличаются от обычных тем, что их можно оформлять через интернет, не посещая консульских учреждений. Это значительно упрощает процедуру для въезжающих туристов и бизнесменов. Государствам она позволяет экономить на финансировании диппредставительств, при этом сохраняя за собой возможность заранее отказывать во въезде нежелательным персонам, что затруднительно при введении безвизового въезда.

При оформлении электронной визы иностранец посылает на специальный консульский сайт данные своего паспорта, а также сканированные копии других необходимых документов. При въезде в страну пограничные службы ставят только отметку о пересечении границы, данные о визе хранятся в информационной системе. Существует также вариант "предвизы" или "провизы" - когда турист подает заявление онлайн и визовый штамп в паспорт ставится на границе.

Мировая практика

Одной из первых выдавать электронные визы стала Австралия, запустившая в 1996 году систему Electronic Travel Authority (ETA). Она предназначена для выдачи виз гражданам США, Японии и некоторых других стран и территорий. Однако наиболее активно электронные визы начали внедряться в начале 2010-х годов. В настоящее время по ним можно въезжать более чем в 50 стран мира. Для граждан России электронные визы или "предвизы" оформляются для поездок в Сингапур (транзит через эту страну безвизовый), Шри-Ланку, Мексику, Индию, Кипр и ряд других государств.

Согласно докладу Всемирной туристской организации (ВТООН) о визовой открытости 2018 года, в настоящее время электронные визы для поездок в другие страны может получить около 10% мирового населения (53% по-прежнему должны получать традиционные вклеиваемые в паспорт бумажные визы, оформляемые до отъезда к месту назначения, около 21% могут въехать в пункт назначения без визы, еще 16% - получить визу по прибытии).

По данным ВТООН, электронные визы наиболее популярны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке (по 17%). Например, Индия начала выдавать электронные визы в 2014 году. В настоящее время получить их могут граждане почти всех стран мира (166). Индийскую электронную визу можно оформить для посещения страны в туристических, деловых, медицинских целях или для участия в конференциях. Въезд по электронным визам разрешен через 26 аэропортов и пять морских портов страны. В 2018 году с их помощью Индию посетили более 2 млн туристов.

Бахрейн ввел систему электронных виз в 2014 году. В настоящее время она позволяет получить визу онлайн гражданам 114 государств. В 2017 году число туристов, посетивших страну, достигло 12,7 млн человек.

Вьетнам начал выдачу электронных разрешений на въезд в страну в 2017 году. По данным Национального управления по развитию туризма СРВ, упрощение въездных формальностей способствовало устойчивому росту туристического потока, который в 2017 году составил около 13 млн человек. С февраля 2019 года электронные визы доступны гражданам 81 страны. На африканском континенте распространенность электронных виз достигла в настоящее время 12%. Так, Кения ввела электронные визы в 2015 году - они доступны для владельцев паспортов 148 стран. В 2018 году число посетивших страну туристов превысило 2 млн человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 37%. Доходы страны от туризма выросли до $1,55 млрд.

Меньше всего электронных виз выдается европейскими странами (7%) и государствами Северной и Южной Америки (5%).

В России

Впервые на официальном уровне о планах ввести электронные визы для въезда иностранцев в Россию было объявлено в июле 2015 года. Тогда эту меру анонсировал глава Ростуризма Олег Сафонов.

27 апреля 2016 года сенатор Игорь Чернышев внес в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий введение электронных виз, однако он был отклонен профильным комитетом из-за отсутствия правительственного заключения.

Электронные визы для Свободного порта Владивосток

3 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что планируется ввести электронные визы для въезда на территорию Свободного порта Владивосток. Соответствующий законопроект был внесен правительством РФ в Госдуму 27 декабря 2016 года, принят 22 февраля 2017 года, одобрен Советом Федерации 1 марта и подписан президентом РФ Владимиром Путиным 7 марта 2017 года. Постановление правительства РФ о порядке въезда по электронным визам в свободный порт Владивосток было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 30 мая 2017 года.

Электронную визу на территорию Свободного порта Владивосток в настоящее время могут получить граждане 18 государств, в числе которых Индия, Иран, КНР, КНДР, Мексика, ОАЭ, Тунис, Турция и Япония.

Срок рассмотрения заявления составляет не более четырех календарных дней. Разрешенный срок пребывания - восемь суток. Электронная виза дает право въезда через аэропорты Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Анадыря, Улан-Удэ и Читы, а также ряда морских (Владивосток, Зарубино, Корсаков и другие), железнодорожных (Пограничный, Хасан, Махалино) и автомобильных (Полтавка, Турий Рог) пунктов пропуска. Воспользоваться электронной визой могут иностранцы, посещающие российский Дальний Восток с целями туризма, бизнеса и гуманитарной деятельности.

В отличие от обычной визы, сборов за выдачу электронной визы в РФ не предусмотрено.

Выдача электронных виз началась 8 августа 2017 года. Первым иностранцем, въехавшим по ней во Владивосток, 10 августа стал гражданин Саудовской Аравии. Всего к июню 2019 г.ода было выдано 85 тыс. электронных виз в Свободный порт Владивосток, из них 65 тыс. - гражданам Китая.

Электронные визы в Калининград

27 февраля 2017 года в ходе Российского инвестиционного форума "Сочи-2017" врио губернатора Калининградской области Антон Алханов сообщил о планах введения электронных виз для Калининградской области по тому же образцу, что и для свободного порта Владивосток.

9 августа 2017 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социально-экономического развития Калининградской области", предусматривающий помимо прочего введение электронных виз. 17 ноября 2017 года закон был принят Госдумой, 29 ноября одобрен Советом Федерации и 5 декабря подписан президентом РФ Владимиром Путиным. 15 мая 2019 года постановление правительства РФ о порядке въезда в Калининградскую область было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Оформление электронных виз началось с 1 июля 2019 года.

Электронные визы в Калининградскую область действуют для граждан 53 государств, в том числе для большинства стран Евросоюза (за исключением Великобритании). Воспользоваться ими можно при прилете в аэропорт Калининграда (Храброво), а также въезде через наземные и морские пункты пропуска. Первый иностранец, гражданин Польши, въехал по электронной визе в Калининградскую область 3 июля 2019 года через пропускной пункт Мамоново. Оформляется электронная виза бесплатно.

Сайт МИД для оформления электронной визы в Свободный порт Владивосток и Калининградскую область - https://electronic-visa.kdmid.ru/