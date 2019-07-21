Парламентские выборы на Украине в 2019 году. Предвыборная кампания и подведение итогов

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июля 2019 года на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По их итогам 225 мест в Верховной раде IX созыва будут распределены между партиями, которые преодолеют проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов выберут в одномандатных округах. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о процедуре и правилах проведения избирательной кампании.

Назначение выборов

Верховная рада VIII созыва была избрана на внеочередных выборах 26 октября 2014 года сроком на пять лет. Согласно конституции, в парламенте была сформирована коалиция большинства - "Европейская Украина", в которую вошли 302 депутата от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", Радикальной партии Олега Ляшко и "Батькивщины". В 2015 году коалицию покинула партия Ляшко, спустя год - "Самопомощь" и "Батькивщина". После этого большинство фактически развалилось, однако официально об этом не сообщалось. 17 мая 2019 года из нее вышел "Народный фронт", и только после этого спикер Андрей Парубий сообщил о распаде коалиции и начале формирования новой. На ее создание законом отводилось 30 дней.

21 апреля 2019 года новым президентом Украины был избран Владимир Зеленский. 21 мая, на следующий день после своей инаугурации, новый лидер страны подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля текущего года. В указе отмечалось, что данное решение, в частности, было принято в соответствии с положением Конституции Украины, согласно которому Рада может быть распущена, если в течение более чем 30 дней в парламенте не была сформирована коалиция большинства.

24 мая 2019 года 62 народных депутата обратились в Конституционный суд страны (КСУ) с целью обжаловать указ президента о роспуске Рады. Однако 20 июня суд подтвердил его законность.

Процедура выборов

Верховная рада избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Депутатом может быть избран гражданин Украины, достигший 21 года и проживающий в стране в течение последних пяти лет. Верховная рада является полномочной при условии избрания не менее двух третей депутатов от ее конституционного состава.

Согласно закону "О выборах народных депутатов Украины" от 17 ноября 2011 года, выборы проходят по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе: 50% депутатов избираются по партийным спискам и 50% - по одномандатным округам. В соответствии с конституцией, парламент состоит из 450 депутатов. Однако после госпереворота 2014 года и воссоединения Крыма с Россией фактическое число членов Рады сократилось (выборы не проводятся на неподконтрольных Киеву территориях). Вместо 450 человек в 2019 году будут избираться 424 депутата.

Кандидаты в депутаты Верховной рады могут выдвигаться политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения. Избирательным блокам участвовать в выборах запрещено. Законодательство позволяет кандидату баллотироваться одновременно как по партийному списку, так и в одномандатном округе. Причем один и тот же человек может быть включен только в один список кандидатов от партии, а также может выдвигаться только в одном одномандатном округе.

Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть минимальный порог в 5%. В одномандатном округе избранным считается кандидат, получивший простое большинство голосов избирателей. Гражданин, избранный депутатом и по одномандатному округу, и по партийному списку, проходит в Раду как одномандатник. Графа "против всех" в бюллетенях отсутствует, порог явки избирателей законодательством не предусмотрен.

Участники избирательной кампании 2019 года

20 июня 2019 года Центральная избирательная комиссия завершила прием документов от партий и кандидатов-одномандатников, желающих принять участие в парламентских выборах. Изначально ЦИК зарегистрировал на выборы в Раду списки 21 политической партии, после чего была проведена жеребьевка по распределению их мест в бюллетенях. Однако 29 июня во исполнение решения Верховного суда комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты по списку партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" без проведения жеребьевки, присвоив ей 22 место в бюллетене.

В итоге 21 июля в парламентских выборах примут участие 22 партии (приводятся в порядке расположения в избирательном бюллетене):

1. "Оппозиционный блок" (222 кандидата в партийном списке);

2. "Сила и честь" (76 кандидатов);

3. "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (205 кандидатов);

4. "Патриот" (122 кандидата);

5. "Сила людей" (46 кандидатов);

6. "Оппозиционная платформа - За жизнь" (182 кандидат);

7. Партия зеленых Украины (43 кандидата);

8. Всеукраинское объединение "Факел" (59 кандидатов);

9. Объединение "Самопомощь" (93 кандидата);

10. "Европейская солидарность" (100 кандидатов);

11. "Украинская стратегия Гройсмана" (63 кандидата);

12. "Гражданская позиция" (164 кандидата);

13. "Социальная справедливость" (154 кандидата);

14. "Слуга народа" (192 кандидата);

15. "Сила права" (62 кандидата);

16. Радикальная партия Олега Ляшко (214 кандидатов);

17. Партия Шария (30 кандидатов);

18. "Голос" (174 кандидата);

19. "Независимость" (60 кандидатов);

20. Аграрная партия Украины (174 кандидата);

21. Всеукраинское объединение "Свобода" (224 кандидата);

22. Движение новых сил Михаила Саакашвили (88 кандидатов).

Всего по партийным спискам будут баллотироваться 2747 человек (согласно данным ЦИК на 19 июля). Еще 3084 человека идут на выборы в одномандатных округах, из них 1680 - самовыдвиженцы, 1404 были выдвинуты от 65 политических партий.

Кампания 2019 года

Избирательная кампания на Украине стартовала 24 июня и завершилась 19 июля 2019 года. Накануне и в день голосования агитация в любой форме запрещена законом.

Согласно данным ЦИК Украины, на организацию нынешних выборов из бюджета страны было выделено 1,95 млрд гривен (около $42,6 млн). В день голосования, 21 июля, с 08:00 до 20:00 (местное время совпадает с московским) будут открыты 29 тыс. 784 участка в 199 округах на территории Украины, а также 102 участка - в 72 зарубежных странах. В России украинские граждане проголосовать не смогут, так как в декабре 2018 года ЦИК Украины ликвидировал все пять заграничных избирательных участков в РФ (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске).

В голосовании смогут принять участие около 30 млн граждан страны (по состоянию на 19 июля 2019 года - 29 млн 723 тыс. 245 человек), достигших 18-летнего возраста. ЦИК не включил в список избирателей жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Также в число избирателей не вошли "внутренне перемещенные лица", поэтому они не смогут проголосовать на выборах 31 марта. Общая численность населения страны на 1 мая 2019 года составляла 42 млн 55 тыс. 934 человека (данные Госстата Украины).

За ходом голосования, по данным ЦИК, будут следить 1719 официальных наблюдателей от 12 иностранных государств и 21 международной организации, в том числе от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами, Национального Демократического института международных отношений США и др. Российские наблюдатели на выборах присутствовать не будут. 7 февраля 2019 года Верховная рада Украины законодательно запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями как самостоятельно, так и в составе международных миссий. Кроме того, 2 июля 2019 года председатель Верховной рады Андрей Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) направить на Украину своих наблюдателей, в связи с решением о восстановлении полномочий российской делегации в этой организации.

Мониторинг президентских выборов также будут вести около 27,8 тыс. наблюдателей от местных неправительственных и общественных организаций.

Подведение итогов и начало работы парламента

Не позднее 5 августа 2019 года ЦИК Украины обязана установить результаты голосования по выборам депутатов в Верховную раду, после чего огласить их на своем заседании. Затем в течение пяти дней итоги выборов должны быть опубликованы в официальных изданиях.

Первая сессия избранного парламента должна начаться не позднее чем на 30-й день после официального объявления результатов выборов, то есть не позднее 9 сентября. В течение одного месяца со дня открытия первого заседания Рады формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов от конституционного состава парламента.