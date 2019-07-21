История выборов в Верховную раду

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июля 2019 года на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По их итогам 225 мест в Верховной раде IX созыва будут распределены между партиями, которые преодолеют проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов будут избраны в одномандатных округах. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории парламентских выборов на Украине.

Верховная рада

Верховная рада Украины - однопалатный парламент. Согласно конституции, является "единственным органом законодательной власти" и состоит из 450 народных депутатов. Они избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права сроком на пять лет по мажоритарно-пропорциональной системе (половина - по партийным спискам, другая половина - по одномандатным округам). Однако после госпереворота 2014 года и прихода к власти оппозиции фактическое число депутатов сократилось: выборы не проводятся на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в Крыму, который по результатам референдума вошел в состав России.

Предшественник современного парламента - Верховный совет Украинской ССР. После провозглашения независимости 24 августа 1991 года и внесения изменений в Конституцию УССР, вступивших в силу 23 ноября 1991 года, Верховный совет УССР XII созыва был переименован в Верховную раду Украины I созыва. Название "Верховная рада" было официально закреплено в Конституции Украины от 28 июня 1996 года.

1994 год

Первые после распада СССР выборы в Верховную раду Украины состоялись 27 марта 1994 года. Закон, регламентирующий их проведение, был принят 18 ноября 1993 года.

Выборы народных депутатов Рады II созыва проходили по мажоритарной системе в 450 одномандатных округах. Срок полномочий депутатов составлял четыре года. Центризбиркомом были зарегистрированы 5 тыс. 833 кандидата, как независимых, так и представителей 28 партий. Выборы в округе признавались состоявшимися, если явка избирателей превышала 50%, а победитель набирал более 50% голосов избирателей, но не менее 25% от зарегистрированных в этом округе. В голосовании приняли участие 75,6% избирателей - это рекорд явки на выборах украинского парламента. На выборах 27 марта только в 49 округах из 450 были выполнены условия минимальной явки и абсолютного большинства голосов в пользу одного из кандидатов. В остальных округах были назначены вторые туры. В результате повторного голосования были избраны еще 289 депутатов. В 112 округах претенденты либо не смогли получить большинства голосов, либо явка избирателей оказалась ниже, чем предусмотрено законодательством. Таким образом к первому заседанию Верховной рады 11 мая 1994 года были избраны 338 человек, однако для начала работы законодательного органа достаточно было 226 (более половины конституционного состава). 25% мест (101 мандат) в парламенте получила Коммунистическая партия Украины (КПУ), 6% (20 мандатов) - Народный рух, около 6% (18 мандатов) - Селянская партия, 5% (14 мандатов) - Социалистическая партия Украины (СПУ). Несколько партий смогли получить от одного до девяти депутатских мандатов. 169 депутатов (50%) были беспартийными. Довыборы в Раду продолжались практически до окончания полномочий депутатов созыва.

1998 год

Очередные парламентские выборы 29 марта 1998 года прошли по мажоритарно-пропорциональной системе, согласно закону о выборах, принятому 24 сентября 1997 года. Из 450 парламентариев 225 избирались в одномандатных округах, остальные - по партийным спискам. Порог явки на выборах отсутствовал, проходной барьер для партий и блоков составлял 4%, в одномандатных округах кандидату нужно было получить простое большинство голосов. В выборах участвовали 30 политических блоков и партий, а также кандидаты-одномандатники - всего 7 тыс. 822 человека. Явка избирателей составила 70,78%. КПУ по партийным спискам набрала 24,65% голосов, Народный рух - 9,40%, Блок социалистов и селян - 8,56%, Партия зеленых - 5,43%, Народно-демократическая партия (НДП) - 5,01%, объединение "Громада" - 4,68%, Прогрессивная соцпартия и Социал-демократическая (объединенная) партия получили 4,05 и 4,01% соответственно. После подсчета результатов в мажоритарных округах мандаты распределились следующим образом: больше всего мест в Раде III созыва получила КПУ - 121, Народный рух - 46, Блок социалистов и селян - 34, НДП - 28, "Громада" - 24, "зеленые" - 19, социал-демократы (объединенные) - 17, прогрессивные социалисты - 16. Еще шесть мандатов получил "Национальный фронт", три - партия "Реформы и порядок", по два - Аграрная партия Украины, Партия труда и либеральная партия, Христианско-демократическая партия. Еще восемь мест были распределены между кандидатами от других партий и блоков, а 117 мандатов - между независимыми кандидатами. Всего были избраны 445 народных депутатов. Однако к началу работы созыва 12 мая 1998 года в ряде округов результаты выборов были отменены из-за различных нарушений. 25 июня 2000 года в десяти мажоритарных округах прошли довыборы депутатов Рады на вакантные места, после чего число членов парламента составило 450 человек.

2002 год

Очередные выборы в Верховную раду IV созыва проходили 31 марта 2002 года по новому закону о выборах (принят 18 октября 2001 года). Основные положения остались без изменений: 225 депутатов по-прежнему избирались по одномандатным избирательным округам и 225 - от политических партий и блоков. В числе новшеств: сбор подписей в поддержку партий был заменен денежным залогом, в выборах отныне могли принимать участие только партии, зарегистрированные не менее, чем за один год до выборов. В голосовании приняли участие 33 политических блока и партии. Общее число кандидатов в депутаты составило 7 тыс. 106 человек. Явка - 69,26%. В парламент прошли шесть партий и блоков, преодолевших предусмотренный законодательством четырехпроцентный барьер. По партийным спискам блок Виктора Ющенко "Наша Украина" набрал 23,57% (всего, включая одномандатников, он получил 112 мест), КПУ - 19,98% (65), блок "За единую Украину!" - 11,77% (101), Блок Юлии Тимошенко - 7,26% (22), СПУ - 6,87% (23), Социал-демократическая партия (объединенная) - 6,27% (24). Четыре мандата получила Демократическая партия Украины, три - блок "Единство", по одному - Партия национально-экономического развития Украины и Украинская морская партия. Еще 94 мандата были распределены между беспартийными кандидатами.

2006 год

26 марта 2006 года Верховную раду V созыва избирали в соответствии с новой редакцией закона о выборах депутатов от 7 июля 2005 года. Все 450 парламентариев избирались по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент необходимо было преодолеть трехпроцентный барьер. Порог явки отсутствовал. В выборах участвовали 45 политических партий и избирательных блоков, в их списках числились 7 тыс. 595 кандидатов. Явка избирателей составила 58,97%. В Верховную раду прошли Партия регионов, которая получила наибольшее количество депутатских мандатов - 32,14% (186 мандатов), а также Блок Юлии Тимошенко - 22,29% (129), пропрезидентский блок "Наша Украина" - 13,95% (81), СПУ - 5,69% (33) и КПУ - 3,66% (21).

2007 год

В результате внутриполитического кризиса, вызванного конфликтом президента Виктора Ющенко с правительством Виктора Януковича и правящей парламентской коалицией, Верховная рада была распущена указом президента от 5 июня 2007 года (в редакции от 31 июля 2007 года) и назначены внеочередные парламентские выборы. В избирательные списки были включены 4 тыс. 857 кандидатов в депутаты от 20 политических партий и блоков. По итогам выборов 30 сентября 2007 года в парламент прошли пять политических партий и блоков: Партия регионов получила 34,37% голосов (175 мест), Блок Юлии Тимошенко - 30,71% (156), блок "Наша Украина - Народная самооборона" - 14,15% (72), КПУ - 5,39% (27) и Блок Литвина - 3,96% (20). Явка избирателей составила 57,94%.

2012 год

1 февраля 2011 года украинские депутаты внесли изменения в конституцию страны, согласно которым продлили срок своих полномочий с четырех до пяти лет. Очередные выборы в Верховную раду VII созыва состоялись 28 октября 2012 года. Согласно новому закону "О выборах народных депутатов Украины" от 17 ноября 2011 года, парламент вновь стал формироваться по смешанной системе: 50% - по партийным спискам, 50% - по мажоритарным округам. Проходной барьер вырос с 3 до 5%, избирательные блоки оказались под запретом. В выборах участвовала 21 политическая партия, всего Центризбирком зарегистрировал 5 тыс. 208 кандидатов. Явка избирателей составила 57,98%. По партийным спискам Партия регионов получила 30%, "Батькивщина" - 25,54%, партия "УДАР" - 13,96%, КПУ - 13,18%, "Свобода" - 10,44%. В целом по партийным спискам и по одномандатным округам в парламент были избраны 445 депутатов, из них от Партии регионов - 185, "Батькивщины" - 101, "УДАРа" - 40, "Свободы" - 37, Компартии - 32, партии "Единый центр" - три, Народной партии - два, партии "Союз" и Радикальной партии Олега Ляшко - по одному, а также 43 самовыдвиженца. В пяти одномандатных округах, сформированных на территории Киевской, Николаевской, Черкасской (два округа) областей и Киеве ЦИК признал невозможным установить результаты голосования, и впоследствии там были проведены повторные выборы.

2014 год

После госпереворота в феврале 2014 года и прихода к власти оппозиции в Верховной раде распалась правящая коалиция "Европейский выбор". Парламент был распущен, внеочередные выборы в Раду VIII созыва назначены на 26 октября 2014 года. Голосование проводилось по мажоритарно-пропорциональной системе. В выборах участвовали 29 партий. Общее число кандидатов в депутаты - 6 тыс. 436. При этом в 27 одномандатных округах из 225 (включая Крым и подконтрольную ополчению территорию Донецкой и Луганской областей) выборы не проводились. Явка составила 52,42% (самый низкий показатель в истории Украины). В парламент был избран 421 депутат (225 по партийным спискам и 196 по одномандатным округам). По партийным спискам "Народный фронт" получил 22,14% голосов избирателей, партия "Блок Петра Порошенко" - 21,82%, "Самопомощь" - 10,97%, "Оппозиционный блок" - 9,43%, Радикальная партия Олега Ляшко - 7,44%, "Батькивщина" - 5,68%. Вместе с результатами по одномандатным округам места в Верховной раде распределились следующим образом: партия "Блок Петра Порошенко" - 132 мандата, "Народный фронт" - 82, "Самопомощь" - 32, "Оппозиционный блок" - 29, Радикальная партия Олега Ляшко - 22, "Батькивщина" - 19. Также по одномандатным округам в Раду прошли 95 самовыдвиженцев. Кроме того, партия "Свобода" получила шесть мандатов, у "Сильной Украины", аграрной партии "ЗАСТУП", "Правого сектора" (запрещен в РФ) и "Воли" - по одному мандату.