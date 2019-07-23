Горнолыжный комплекс "Холдоми". История и характеристики

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июля 2019 года в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае произошел пожар. Погибли три ребенка. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о горнолыжном комплексе, где произошло ЧП.

Горнолыжный комплекс (ГЛК) "Холдоми" расположен в Солнечном районе Хабаровского края, в 35 км к северо-западу от Комсомольска-на-Амуре. Является одним из крупнейших туристических объектов такого класса на Дальнем Востоке и в России.

ГЛК "Холдоми" был открыт 27 марта 2004 года. Первоначально владельцами комплекса были члены семьи местного бизнесмена Тен Сен Чана. В 2013 году бизнес был куплен новым инвестором, Виталием Бурлаковым, который вложил в проект на первом этапе реконструкции комплекса (включал в себя постройку гостиницы) 194 млн рублей.

В 2015 году "Холдоми" вошел в состав территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск". В 2017 году Минвостокразвития сообщило, что общий объем инвестиций в комплекс составил 432,9 млн рублей. Средства должны были быть направлены на оборудование новых горнолыжных трасс, установку искусственного освещения. Планировалось, что уже в 2019 году комплекс сможет ежегодно принимать до 240 тыс. туристов.

31 декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премии правительства РФ (1 млн рублей) в области туризма десяти авторским коллективам, в том числе Виталию Бурлакову - "за инвестиционный проект по созданию круглогодичного горнолыжного комплекса "Холдоми".

Характеристики

Общая площадь территории - 56 га, самая высокая точка комплекса - 853 м.

Имеет семь трасс общей протяженностью порядка 40 км (наибольшая длина спуска - 2,4 км). На ГЛК действуют семь подъемников. По состоянию на июль 2019 года планировалось установить современный подъемник с теплыми кабинками.

Помимо горнолыжного кластера на курорте имеются скалодром, банный комплекс, веревочный парк, трассы для мотоспорта, снегоходов, квадроциклов, а также рестораны.

В выходные посещаемость комплекса - более 2 тыс. человек. На территории ГЛК есть гостиница, обустраивались палатки общей вместимостью 250 человек. В летне-осенний период на территории "Холдоми" работал детский оздоровительный лагерь (250 человек на одну смену). Директор детского лагеря - Максим Кузнецов.

Собственники

По данным "СПАРК-Интерфакс", в общей сложности горнолыжным комплексом управляют три компании, владельцем и директором которых является Виталий Бурлаков.

ООО "Экстрим сервис". Зарегистрировано 30 ноября 2001 года. Численность сотрудников - 56 человек. По данным последней опубликованной отчетности за 2017 год выручка составила 47 млн 811 тыс. рублей, чистая прибыль - 1 млн 774 тыс. рублей.

ООО "Флагман". Зарегистрировано 18 марта 2004 года. Выручка в 2017 году - 3 млрд 492 млн рублей, чистая прибыль - 195 млн рублей.

ООО "ГЛК Холдоми". Зарегистрировано 27 июня 2011 года. Выручка за тот же период - 480 тыс. рублей, чистая прибыль - 213 тыс. рублей.

Также Виталий Бурлаков является директором автономной некоммерческой организации "Центр развития детско-юношеского спорта Холдоми-Ринг".

Проверки

ГЛК неоднократно становился объектом проверок МЧС. После внеплановой проверки в мае 2016 года было выявлено 35 нарушений, после которых временно закрыли деревянную гостиницу и ряд других объектов. Уже в июле того же года нарушения были устранены.

Последняя проверка МЧС на комплексе (внеплановая) проводилась 27 мая 2019 года. Тогда было выявлено 12 нарушений: в номерах гостиницы не были вывешены планы эвакуации на случай пожара, не был произведен расчет необходимого количества самоспасателей и огнестойких накидок, не актуализирована инструкция по пожарной безопасности, не обозначены места размещения средств индивидуальной защиты, не работало аварийное освещение в ресторане и т. д.

Официальный сайт комплекса - holdomi.ru.