Случаи гибели детей на организованном отдыхе в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июля 2019 года в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края сообщили журналистам, что число погибших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" увеличилось до четырех. Пожар произошел 22 июля, возможной его причиной пожара называется неисправность обогревателя.

По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, в 2018 году в России погибли в общей сложности шесть детей, находившихся на организованном отдыха (в оздоровительных, палаточных лагерях). Только одно из этих ЧП было связано с пожаром: 2 ноября 2018 года десятилетний мальчик погиб в результате возгорания на базе отдыха в Городецком районе Нижегородской обл. Случаи гибели от двух и более детей на организованном отдыхе в России при этом крайне редки, с 2010 года зарегистрировано всего два подобных ЧП.

7 июля 2010 года на Азовском море, в районе острова Ейская коса (Краснодарский край) группа детей из детского лагеря "Азов" во время купания была унесена в море сильным течением. В результате утонули шесть детей в возрасте от 8 до 16 лет (все - ученики московской школы номер 1065) и 27-летний воспитатель Виталий Морозов. Остров Ейская коса крайне опасен для купания из-за резких перепадов глубин и подводных течений - быстрин. Следствие установило наличие алкоголя в крови троих воспитателей, которые следили за детьми во время купания. 1 июля 2011 года Ейский городской суд Краснодарского края признал заместителя директора по воспитательной работе школы №1065 Ирину Рябову и преподавателя географии той же школы Алексея Багрянцева виновными в гибели людей, приговорив Рябову к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, Багрянцева - к двум с половиной годам.

18 июня 2016 года на озере Сямозеро (Пряжинский район Карелии) попали в шторм и перевернулись лодки с воспитанниками детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро". Всего на трех лодках находились четыре инструктора в возрасте от 17 до 19 лет и 47 детей 2002-2004 годов рождения, приехавшие из Москвы. В результате ЧП погибли 14 детей. 14-летняя школьница Юлия Король спасла нескольких сверстников, после чего добралась до ближайшего поселка Кудам, где сообщила о происшествии местным жителям, которые вызвали спасателей. Впоследствии выяснилось, что турпоход не был зарегистрирован в МЧС и проводился с грубыми нарушениями техники безопасности. В 2017 году суд Суоярвского района Карелии признал фельдшера Ирину Щербакову, которая приняла звонок от тонущего ребенка за шутку и не оповестила о нем службы спасения, виновной в халатности и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы. В марте 2019 года Петрозаводский горсуд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, экс-директора лагеря Елену Решетову и бывшего координатора лагеря Вадима Виноградова, приговорив их к девяти с половиной годам лишения свободы. Еще четверо фигурантов дела - бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, экс-руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, а также и.о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмила Котович были оправданы по ряду статей УК РФ.