"Brexit должен дать возможности и надежду". Высказывания Бориса Джонсона

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июля 2019 года новым лидером правящей Консервативной партии Великобритании был избран Борис Джонсон. Ожидается, что 24 июля он займет пост премьер-министра королевства. Он сменит Терезу Мэй, которая была вынуждена заявить об отставке из-за отсутствия поддержки однопартийцами ее политики в отношении выхода страны из Евросоюза (Brexit). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила подборку высказываний Бориса Джонсона на различные темы.

О Brexit

"Боюсь, некоторые больше, чем когда-либо, нацелены на то, чтобы остановить Brexit, дать обратный ход результатам референдума 23 июня 2016 года, нарушить волю народа. Считаю, это было бы чудовищной ошибкой, способной породить постоянное и неизгладимое ощущение предательства. Мы не можем этого допустить и не допустим" (из программной речи по Brexit 14 февраля 2018 года).

"Brexit должен дать возможности и надежду. Он должен стать шансом действовать иначе, быть более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Соединенного Королевства как открытой глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужных сомнениях" (из сообщения в своем микроблоге Twitter о причинах ухода с поста главы МИД 9 июля 2018 года).

"Мы обернули британскую конституцию поясом смертника и вручили детонатор Мишелю Барнье (глава делегации ЕС на переговорах - прим. ТАСС-ДОСЬЕ)" (о позиции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на переговорах по Brexit; из статьи в газете The Mail on Sunday 8 сентября 2018 года).

О США и президенте Дональде Трампе

"США - крупнейший инвестор для Великобритании, и все же [мэр Лондона Садик] Хан и [лидер Лейбористской партии Джереми] Корбин, видимо, целенаправленно ставят эти важнейшие отношения под угрозу. Мы не позволим, чтобы отношения США и Великобритании подвергались опасности из-за напыщенных спесивых болтунов из городской администрации" (12 января 2018 года из сообщения в своем микроблоге Twitter).

"Дональд Трамп является избранным президентом величайшей и самой могущественной демократии в мире и страны, которая является нашим самым близким союзником" (20 января 2018 года в статье для газеты The Telegraph).

О России и президенте Владимире Путине

"Если солдаты Путина помогли выбросить маньяков из Пальмиры, то (и мне больно это признавать), это очень хорошо говорит о русских. Они сделали так, что Запад выглядит неэффективным, так что пора нам сделать выводы и сыграть в свою силу" (28 марта 2016 года в своей колонке в газете Daily Telegraph).

"Все возможные свидетельства указывают на российскую ответственность за совершение этого зверства (атака на гуманитарный конвой ООН близ сирийского Алеппо 19 сентября 2016 года - ТАСС-ДОСЬЕ). Лично я желал бы, чтобы ответственные за нападения на гумконвой ООН и другие гражданские цели в Сирии предстали перед международным трибуналом. Если Россия продолжит двигаться по своему нынешнему пути, я считаю, что эта великая страна может стать нацией-изгоем!" (11 октября 2016 года из выступления в британском парламенте).

"Да, именно Великобритания решительно настаивает на ужесточении санкций против России в связи с событиями в Крыму, на востоке Украины, а также с авиаударами по Алеппо. С учетом всего этого мы не можем нормализовать отношения с Россией или вернуться к обычному ведению дел. Великобритания готова к жесткому подходу в отношениях с Россией, однако это не означает, что было бы неразумно вести переговоры" (2 декабря 2016 года из выступления в Королевском институте международных отношений "Чатем хаус" в Лондоне).

"Мы обратили внимание новой администрации (США - ТАСС-ДОСЬЕ) и Конгресса на то, что было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол" (9 января 2017 года на встрече в Нью-Йорке с американскими парламентариями в ходе визита в США).

"Путин, конечно, был бы рад увидеть британскую оборону ослабленной, внешнюю политику Великобритании - менее активной, увидеть, что мы прервали контакт с Соединенными Штатами, это было бы на руку Путину, это то, чего он хочет. Мы уверены, что он сделал это (вмешательство в выборы - ТАСС-ДОСЬЕ) в Америке, совершенно очевидно, что он сделал это во Франции ... мы должны быть бдительными" (13 мая 2017 года, из интервью газете The Telegraph, в ответ на вопрос о возможном вмешательстве России в предстоящие досрочные выборы в Великобритании 8 июня).

"Позвольте мне заявить, что я русофил, причем русофил убежденный. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений" (22 декабря 2017 года на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым).

"Каждый раз, когда Путин говорит о том, что либерализму пришел конец, он ошибается. Он глубоко ошибается, поскольку наши ценности - свобода, демократия, верховенство закона, свобода слова - являются непреходящими и будут успешны. Я так сильно убежден в этом, что мне казалось, что для россиян это тоже является очевидным, однако в конечном итоге это оказалось не так" (28 июня 2019 года на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере; в ответ на высказывание Владимира Путина о том, что "либеральная идея себя просто изжила окончательно").

О "деле Скрипаля"

"Это ("дело Скрипаля" - ТАСС-ДОСЬЕ) скорее похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают" (28 марта 2018 года на традиционном банкете для послов зарубежных стран в Лондоне).

"Злодеяние в Солсбери и убийство Хашкаджи (саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, был убит в посольстве Саудовской Аравии в Турции 2 октября 2018 года - ТАСС-ДОСЬЕ), судя по всему, события похожего типа: расправа над оппонентами на иностранной территории при поддержке государства. Дикость методов исполнения должна направить наводящее ужас предупреждение каждому покинувшему страну журналисту или тем, кто осмеливается противостоять режиму" (21 октября 2018 года в статье для газеты The Daily Telegraph).