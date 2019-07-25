Биография народного артиста России Анатолия Торопова

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 июля 2019 года на 92-м году жизни умер народный артист РФ Анатолий Торопов.

Анатолий Михайлович Торопов родился 14 июня 1928 года в Пятигорске (Северо-Кавказский край, ныне - Ставропольский край). В школьные годы участвовал в самодеятельности, выступал в ансамбле песни и пляски.

В 1952 году окончил в Москве Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (ныне - Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре).

С 1952 по 2019 год - актер Государственного академического Малого театра. Был задействован в более чем ста спектаклях. Среди них: "Доходное место", "Волки и овцы", "Лес", "Женитьба Бальзаминова" по пьесам Александра Островского, "Горе от ума" по комедии Александра Грибоедова, "Живой труп" по пьесе Льва Толстого, "Доктор философии" по комедии Бранислава Нушича, "Веер леди Уиндермир" по комедии Оскара Уайльда, "Недоросль" по пьесе Дениса Фонвизина, "Князь Серебряный" по роману Алексея Толстого, "Маскарад" по драме Михаила Лермонтова, "Господа Головлевы" по роману Михаила Салтыкова-Щедрина, "Оптимистическая трагедия" по произведению Всеволода Вишневского, "Ярмарка тщеславия" по роману Уильяма Теккерея, "Берег" по произведению Юрия Бондарева, "Ревизор" по комедии Николая Гоголя и др.

В 1982-1983 годы также играл в постановках Московского драматического театра "Сфера".

Анатолий Торопов снимался в фильмах "Хмурый Вангур" (1959, режиссер Анатолий Дудоров), "Северная повесть" по произведению Константина Паустовского (1960, Евгений Андриканис), "Угрюм-река" по роману Вячеслава Шишкова (1968, Ярополк Лапшин), "Приваловские миллионы" по произведению Дмитрия Мамина-Сибиряка (1972), телесериале "Хождение по мукам" по романам Алексея Толстого (1974, Василий Ордынский).

Подготовил ряд чтецких программ с исполнением произведений Антона Чехова и других авторов. Принимал участие в записи нескольких радиоспектаклей.

Народный артист РФ (1999).

Был награжден орденами "Знак Почета" (1974) и Дружбы (2006).

Сыновья - Кирилл и Дмитрий.