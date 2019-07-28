День Военно-морского флота. Текущее состояние ВМФ и планы развития

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июля 2019 года отмечается памятный день Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) - День Военно-морского флота РФ. Первоначально он был утвержден постановлением Совета народных комиссаров (СНК) СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года как день Военно-морского флота СССР и праздновался ежегодно 24 июля, а с 1980 года - в последнее воскресенье июля.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года (с последующими изменениями) отмечается в России в последнее воскресенье июля.

Из истории флота

Датой основания русского военно-морского флота принято считать 30 октября (20 октября по старому стилю) 1696 года, когда Боярская дума по предложению царя Петра I приняла постановление о строительстве регулярного флота ("Морским судам быть"). В 1700 году в Воронеже был спущен на воду первый русский линейный корабль "Гото Предестинация".

Текущее состояние

Современный ВМФ является видом Вооруженных сил РФ. Состоит из пяти оперативно-стратегических подразделений: Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Отдельными родами сил ВМФ России являются морская авиация, морская пехота и береговые ракетно-артиллерийские войска.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на июль 2019 года в строю ВМФ РФ находятся более 210 надводных кораблей и катеров (включая модернизируемый тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"), 69 подводных лодок (из них 46 атомных), а также несколько сотен вспомогательных судов.

Корабль номер один ВМФ России - крейсер 1-го ранга "Аврора", один из четырех сохранившихся в мире броненосцев постройки конца XIX - начала XX веков.

Старейшее действующее судно флота и одно из старейших военных судов мира - спасательный катамаран "Коммуна" (до 1922 года - "Волхов"), вошедший в состав флота 27 июля (14 июля по старому стилю) 1915 года.

Согласно данным министра обороны РФ Сергея Шойгу, уровень оснащенности ВМФ новым вооружением и техникой по итогам 2018 года составил 62,3%, превысив плановые показатели. В течение года флот пополнился 14 кораблями и боевыми катерами, 11 судами обеспечения, четырьмя береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион". ВМФ получил, в частности, фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проекта 22350, корвет "Громкий" проекта 20380, малые ракетные корабли "Вышний Волочёк" и "Орехово-Зуево" проекта 21631 "Буян-М", большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711, судно связи (средний разведывательный корабль) "Иван Хурс" проекта 18280, малый ракетный корабль "Мытищи" проекта 22800 "Каракурт" и другие.

По данным департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, общая наплаванность (время нахождения корабля в море без захода в порт) корабельных сил ВМФ России в 2018 году превысила 14 тыс. суток (на 10% больше, чем в 2017 году). Около 12 тыс. суток пришлось на надводные корабли, около 2 тыс. суток - на подводные лодки.

В 2018 году ВМФ впервые провел крупные военно-морские учения в восточной части Средиземного моря (в состав задействованной группировки входили 28 боевых кораблей и судов, а также 36 летательных аппаратов морской авиации). Всего в течение 2018 года были проведены 483 корабельных тактических учения, в ходе которых экипажи решили более 530 курсовых задач. Совместно с подразделениями морской пехоты прошло свыше 600 занятий по морской десантной подготовке, личный состав десантно-штурмовых подразделений выполнил 17 тыс. парашютных прыжков.

В 2015-2017 годах корабли ВМФ РФ не менее 13 раз применяли крылатые ракеты комплекса "Калибр" по объектам террористических группировок в Сирии. Во время похода корабельной авианесущей группы Северного флота в Сирию в 2016-2017 годах летчики авиагруппы "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, нанеся значительный урон террористам, действующим на территории этого государства.

Планы развития

20 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении "Основ государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года". Согласно документу, Россия будет стремиться к закреплению ВМФ РФ на втором месте среди военно-морских флотов государств мира по боевым возможностям. Среди приоритетов в области строительства флота названо, в частности, создание нового авианосца. Выполнение пунктов указа позволит создать к 2030 году сбалансированный флот, способный действовать в морской и океанской зонах для обеспечения безопасности РФ в пограничной сфере, а также "формирования благоприятной обстановки в морском пространстве и за его пределами".

В числе приоритетных задач, стоящих перед российскими военными моряками в ближнесрочной перспективе, - комплекс мероприятий по освоению Арктики.

Перевооружение флота идет в соответствии с действующей государственной программой вооружения на период до 2027 года. Для нужд ВМФ строятся ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 09552 "Борей-А", атомные подводные лодки проекта 08851 "Ясень-М", дизель-электрические субмарины проекта 677 "Лада", сторожевые корабли проектов 20380 и 11356 и другие. В апреле 2019 года источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил о начале опытно-конструкторских работ под шифром "Лайка" по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.

Согласно планам Минобороны РФ, до конца 2019 года ВМФ должен получить в общей сложности 15 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, и четыре береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион". В целом долю современных образцов в ВМФ планируется по итогам 2019 года довести до 64%.

Командование

Главнокомандующий ВМФ РФ - адмирал Николай Евменов (с 3 мая 2019 года).

Как отмечается праздник

В День Военно-морского флота в России, а также в сирийском порту Тартус (где находится единственная российская военно-морская база за пределами РФ) традиционно проходят парады кораблей, военно-спортивные праздники, показы вооружения и техники флота. С 2017 года в Санкт-Петербурге и Кронштадте в День ВМФ проводится крупномасштабный Главный военно-морской парад. Ожидается, что 28 июля 2019 года в нем примут участие 43 боевых корабля, 41 воздушное судно и более 4 тыс. военнослужащих.