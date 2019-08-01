Случаи аномально холодной погоды в Москве в летние месяцы

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 августа 2019 года научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что на европейской территории России температура воздуха в августе ожидается ниже нормы на 1-2 градуса. Холоднее всего погода окажется в том числе в Московском регионе. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об аномальной холодной погоде в Москве в летние месяцы.

Регулярные метеонаблюдения в Москве ведутся с 1 января 1879 года. С 1948 года главной (опорной) метеостанцией Москвы является станция, расположенная на территории ВДНХ. Именно ее показания сегодня учитываются при регистрации рекордов погодных явлений в столице.

Норма среднемесячной температуры июня и августа в Москве составляет плюс 17,0 градусов Цельсия, июля - плюс 19,2 градуса.

В летние месяцы температура московского воздуха крайне редко опускается ниже нулевой отметки. Однако такие случаи отмечались метеорологами. Самая низкая июньская температура (минус 2,3 градуса) зарегистрирована 1 июня 1916 года. Абсолютный суточный минимум июля зафиксирован 2 июля 1886 года и составляет плюс 1,3 градуса. Августовский "рекорд" холода: минус 1,2 градуса (31 августа 1885 года).

Самыми холодными в Москве были июнь и июль 1904 года, тогда среднемесячная температура воздуха составила плюс 12 и плюс 14 градусов соответственно. Самый холодный август был в 1884 году (плюс 12,4 градуса).

За последние пять лет самым холодным был август 2015 года, когда среднемесячная температура составляла плюс 17,3 градуса, а минимальное значение на термометре было зарегистрировано 25 августа - плюс 6. Однако начало августа 2015 года, в отличие от текущего, было жарче - днем 1 августа тогда температура достигла плюс 33 градусов.