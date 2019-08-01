Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. История и положения

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа 2019 года прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между СССР и США 7 декабря 1987 года. О намерении выйти из этого документа США официально объявили полгода назад.

История подписания

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Подписанию предшествовала серия переговоров. Камнем преткновения было советское предложение о ликвидации ракет средней дальности (РСД), развернутых США и СССР в Западной и Восточной Европе на рубеже 1970-1980-х годов, и масштабном сокращении стратегических ядерных сил в увязке с отказом США от провозглашенной в 1983 году космической противоракетной программы СОИ ("Стратегическая оборонная инициатива"). Советское руководство отказалось от обсуждения "ракетных" вопросов исключительно вместе с СОИ только после встречи Горбачева и Рейгана в октябре 1986 года в Рейкьявике (Исландия). К весне 1987 года ракеты средней дальности были выделены в отдельный переговорный блок, а к осени была достигнута договоренность о формуле "глобального нуля", согласно которой ракеты средней, а также меньшей дальности (РМД) не просто выводились за пределы Европы (применительно к СССР за пределы европейской части страны), как это обсуждалось в Рейкьявике, но подлежали полному уничтожению.

Договор вступил в силу 1 июня 1988 года после обмена ратификационными грамотами во время визита Рональда Рейгана в Москву (29 мая - 2 июня). В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина.

Основные положения

ДРСМД стал первым в истории документом о ликвидации целого класса вооружений. Его участники обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Срок ликвидации РМД - 1,5 года, РСД - три года.

Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД (при этом договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем). В целях контроля за соблюдением положений договора каждой стороне было предоставлено право проведения инспекций. Крылатые ракеты морского и воздушного базирования, попадающие в диапазон дальности от 500 до 5500 км, остались за рамками этого документа.

Выполнение

СССР уничтожил баллистические ракеты комплексов "Темп- С" (на вооружении с 1975 года) и "Ока" (на вооружении с 1983 года, формально под договор не подпадал, так как его дальность составляла 400 км), а также "Пионер" (1976), устаревшие Р-12 (1958) и Р-14 (1961) и новейшие крылатые ракеты РК-55 "Рельеф" (на вооружении с 1986 года). США ликвидировали баллистические ракеты MGM-31A Pershing IA (1969), MGM-31C Pershing-2 (1983) и крылатые BGM-109G Gryphon (наземная модификация ракеты Tomahawk, 1983). Согласно договору были уничтожены также пусковые установки, стартовые сооружения, вспомогательное оборудование и другая техника на 117 советских объектах на территории СССР, ГДР и Чехословакии и на 32 американских объектах в США, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Нидерландах. К июню 1991 года Договор был выполнен полностью. СССР вывел из эксплуатации в два раза больше ракет, чем США (1846 и 846), почти в три раза больше пусковых установок (825 и 289) и почти в семь раз больше ракетных баз (69 и 9). 31 мая 2001 года стороны закончили инспекционную деятельность.

Специальная контрольная комиссия (верификационная комиссия)

Вопросы выполнения обязательств, согласования мер повышения жизнеспособности и эффективности Договора рассматривались на заседаниях Специальной контрольной комиссии (СКК). К октябрю 2003 года в Женеве состоялось 29 заседаний. Затем, в течение 13 лет, комиссия не созывалась (лишь в сентября 2014 года в Москве проводились закрытые консультации по вопросу выполнения договора). 30-е заседание состоялось в ноябре 2016 года, 31-е - в декабре 2017 года. Участники подтвердили необходимость укрепления договора.

Обвинения в нарушении

В 2014 году США обвинили Россию в разработке ракеты, имеющей радиус действия от 500 до 5500 км. Речь идет о ракете "Новатор 9М729" (по классификации НАТО SSC-8, испытана в 2016 году) Однако, по мнению российской стороны, эта ракета полностью отвечает требованиям Договора, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США ищут предлог для слома ДРСМД.

Россия выдвинула США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, США сами "достаточно вольно трактуют существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений". В частности, это касается использования при испытаниях средств ПРО ракет-мишеней (Нera, LRALT и MRT), сходных по характеристикам с ракетами средней и меньшей дальности (США квалифицируют их как разрешенные Договором ракеты касса "земля-воздух", российские специалисты считают, что под видом этих пусков проходит отработка технологий производства и применения ракет запрещенной дальности). Вызывает вопросы и размещение Соединенными Штатами в Румынии и Польше (в рамках поэтапного адаптивного подхода к развертыванию глобальной ПРО) наземных пусковых установок Мк-41, которые могут использоваться для запуска как противоракет, так и РСД. Нарушением Договора РСМД российская сторона считает и осуществляемое Соединенными Штатами на протяжении долгих лет производство и применение ударных беспилотных летательных аппаратов с радиусом действия свыше 500 км, которые по своим техническим характеристикам подпадают под содержащееся в Договоре определение крылатых ракет наземного базирования. Кроме того, по данным России, в 2012-2013 годы США провели испытания крылатой ракеты AGM-158B, дальность полета которой составляет 1 тыс. км.

В 2018 году Конгресс США согласовал выделение $58 млн на "разработку оборонных систем для противодействия ракетам наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км". Соответствующее решение прописано в законе об оборонном бюджете. Кроме того, в этом документе указывается, что "в свете нарушения Российской Федерацией" Договора о РСМД Соединенные Штаты "имеют право" приостановить его выполнение в целом или же отказаться от применения ряда статей.

В октябре 2017 года в ходе выступления на заседании Валдайского клуба Владимир Путин заявил, что "если у американских партнеров есть желание выйти из договора, то наш ответ будет мгновенным и зеркальным".

Заявления США о выходе из договора и усилия России по его сохранению

20 октября 2018 года президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по его мнению, нарушает данное соглашение. 4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео на встрече министров обороны НАТО, подтвердил, что США выйдут из Договора, если Россия в течение 60 дней (до 2 февраля) не вернется к его выполнению.

На следующий день президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что американская сторона не предоставила никаких доказательств приписываемого Москве нарушения ДРСМД. Россия выступает против разрушения Договора, но будет вынуждена соответствующим образом реагировать, если США из него выйдут. 21 декабря 2018 года Россия внесла в ООН подготовленный в соавторстве с десятью странами проект резолюции в поддержку сохранения Договора, однако Генассамблея не поддержала его (за проголосовали 43 страны, против 46, воздержалась 78).

15 января 2018 года Россия и США провели в Женеве межведомственные консультации о судьбе Договора. Сблизить позиции не удалось. Российская сторона подготовила предложения и предоставила американским экспертам возможность ознакомиться с конкретными параметрами ракеты 9М729. Однако, по мнению главы МИД Сергея Лаврова, американские коллеги прибыли на переговоры с заготовленной программой, дав понять, что выход из соглашения уже предрешен. Не удалось урегулировать конфликт и в ходе переговоров, состоявшихся в 31 января 2019 года в Пекине с участием замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместителя госсекретаря США Андреа Томпсон.

Приостановка действия ДРСМД Россией

1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД 2 февраля, а через полгода (2 августа) перестанет быть его участником, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений (нота передана в посольство РФ 2 февраля).

2 февраля о приостановке участия в договоре объявил президент России Владимир Путин. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике. Нота МИД РФ была передана в посольство США 4 февраля.

4 марта 2019 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения этого документа. 7 марта МИД РФ направил участникам Договора - США, Белоруссии, Казахстану и Украине - официальное уведомление о приостановлении выполнения этого документа. 30 мая 2019 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора. 18 июня он был одобрен Госдумой, 26 июня - Советом Федерации.

3 июля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора. В законе уточняется, что решение о возобновлении Россией действия Договора будет приниматься главой государства. Закон вступил в силу в тот же день.

Вопрос о целесообразности договора

В настоящее время пять стран (Китай, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР) обладают баллистическими ракетами средней дальности наземного базирования в ядерном оснащении, еще ряд государств имеет ракеты этого класса в обычном снаряжении. На 62-й сессии ГА ООН в октябре 2007 года Россия и США выступили с инициативой придать ДРСМД глобальный характер, но она не получила поддержки. Многие российские эксперты считают, что реалии современного мира и интересы безопасности РФ могут потребовать возрождения группировки наземных ракет средней дальности. Другие называют договор соответствующим национальным интересам России, так как в случае прекращения его действия США получат возможность размещать РСД уже не в Западной Европе, как это было в 1983 году, а в восточноевропейских странах.