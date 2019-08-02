Биография певицы Александры Стрельченко

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа 2019 года стало известно, что умерла народная артистка РСФСР певица Александра Стрельченко.

Александра Ильинична Стрельченко родилась 2 февраля 1937 года на станции Чаплино (Васильковский район Днепропетровской области УССР; ныне - поселок Чаплино Васильковского района Днепропетровской обл. Украины) в семье Ильи Евгеньевича (1911-1941) и Полины Павловны (1916-1945) Стрельченко. Лишилась родителей во время Великой Отечественной войны, после 1945 года воспитывалась в детдоме.

Получив среднее образование, работала воспитательницей в детском саду, а также поступила на заочное отделение факультета дошкольной педагогики Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена (ныне - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург).

В 1958-1959 годы Александра Стрельченко выступала в составе Воронежского русского народного хора, однако из-за временной потери голоса была отчислена, после чего некоторое время вновь работала воспитательницей.

В 1959-1962 годы являлась солисткой Липецкой областной филармонии.

В 1962 году принимала участие в VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов (Хельсинки, Финляндия).

В 1963 году Александра Стрельченко окончила в Москве годичную Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства (обучалась в классе Ирмы Яунзем), в 1980 году - Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (ныне - Российская академия музыки им. Гнесиных), где ее педагогами были Елена Гедеванова и Леонид Базилевич.

С 1964 года являлась артисткой Москонцерта, а также художественным руководителем мастерской народного творчества в концертном объединении "Эстрада".

В 2000-х годах была профессором Московского государственного университета культуры и искусств (ныне - Московский государственный институт культуры), заведовала кафедрой сольного народного пения. Помимо этого, возглавляла жюри Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой, входила в состав жюри всероссийских молодежных и всемирных Дельфийских игр.

Александра Стрельченко была известна в качестве исполнительницы романсов и народных песен, а также сочинений советских композиторов. Среди них: "По муромской дорожке", "Раскинулось море широко", "Я люблю свою землю", "Выйду на улицу", "Подари мне платок", "Кудрявая рябина", "Какая песня без баяна", "Речные омуты", "Земля родимая" и другие. Ее вокал звучал в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" по роману Льва Толстого (1965-1967), драме Николая Губенко "Пришел солдат с фронта" по мотивам рассказов Сергея Антонова (1971), симфонической поэме Евгения Светланова "Калина красная".

В разное время певица сотрудничала с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио и Центрального телевидения (ныне - Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского), секстетом солистов оркестра Государственного академического Большого театра России, Национальным академическим оркестром народных инструментов России им. Н. П. Осипова и другими.

Народная артистка РСФСР (1984).

Была награждена орденом Почета (2010).

В 1968 году стала лауреатом международного певческого конкурса в рамках IX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (София, Болгария), в 1971 году - международного конкурса в Братиславе (Чехословакия, ныне - столица Словакии).

Александра Стрельченко дважды была замужем. Первый супруг, генерал-майор КГБ Владимир Чекалов, погиб при исполнении служебного задания. Вторым мужем был музыкальный администратор Владимир Морозов.