Как законодательство разных стран регулирует проведение митингов и демонстраций

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа 2019 года в Москве арестованы первые фигуранты, проходящие по делу о массовых беспорядках и о применении насилия к представителям власти на несанкционированном митинге 27 июля. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о законах, регламентирующих проведение демонстраций в странах мира и наказании за их нарушение.

Италия

По итальянскому Закону об охране общественного порядка от 1975 года (с последующими поправками), активисты, намеревающиеся провести шествие, должны подать запрос в полицию минимум за три дня. Участники мероприятий, в проведении которых было отказано, могут быть оштрафованы на сумму от €206 до €413 или подвергнуться заключению на срок от одного до 12 месяцев. Наказание за проведение мероприятия без уведомления полиции - штраф от €103 до €413 или лишение свободы на срок до шести месяцев.

Великобритания

В Великобритании проведение митингов и демонстраций регулируется Законом об общественном порядке (в редакции от 1986 года). В соответствии с ним такие мероприятия санкционируются полицией. Организаторы должны направить уведомление о проведении шествия минимум за шесть суток, указав маршрут и предполагаемое количество участников. Правоохранительные органы могут потребовать изменить место и время акции или запретить ее. За несоблюдение согласованных условий организаторам полагается наказание в виде лишения свободы до трех месяцев или штраф до £2,5 тыс. (€2,7 тыс.). Такие же меры предусмотрены за подстрекательства к нарушениям общественного порядка. Участники акции, не выполнившие распоряжения полиции, могут быть оштрафованы на сумму до £1 тыс. (чуть более €1 тыс.). Аналогичные меры применяются в отношении лидеров и участников несанкционированных мероприятий.

Германия

В Германии действует Закон о собраниях и шествиях (в редакции от 2008 года). Согласно его положениям, организаторы должны заявить о своих намерениях в органы местного самоуправления минимум за 48 часов до даты мероприятия. Если оно может привести к серьезным нарушениям общественного порядка, власти могут запретить его. В частности, не разрешаются манифестации возле исторических мест, связанных с нацистским режимом. За нарушение запрета и за подстрекательство к проведению несанкционированной акции грозит лишение свободы сроком до года или денежный штраф (его размер в законе не указан). Если акция не соответствует заявленным целям, ее руководители могут быть осуждены на срок до шести месяцев или заплатить штраф в размере 180 дневных зарплат (в настоящее время средняя зарплата в день - €78). Во время акции нельзя иметь при себе оружие или предметы, которые могут быть использованы в этом качестве. За нарушение этого правила полагается тюремный срок до года. Также нельзя приходить на демонстрацию "в какой-либо униформе или единообразной одежде, демонстрирующей единое политическое мировоззрение" - это карается тюремным сроком до двух лет.

Франция

Во Франции уведомление о проведении митинга подается в мэрию муниципалитета (в Париже - в префектуру полиции) не позднее чем за три дня и не ранее 15 дней до проведения демонстрации. В уведомлении указываются имена и адреса организаторов демонстрации, время, место и маршрут следования. Согласование уведомления является обязательным. В случае нарушений заявленных условий организаторам грозит штраф до €7,5 тыс. и тюремный срок до шести месяцев. Несанкционированные собрания, способные нарушить общественный порядок, могут быть разогнаны силами правопорядка, если их участники не отреагировали на требования властей разойтись. Согласно уголовному кодексу Франции, полиция может применить силу без предварительного предупреждения, если насильственные действия направлены против сотрудников правоохранительных органов или если нет других способов восстановить общественный порядок. Лицам, повторно задержанным за массовые беспорядки, грозит штраф до €15 тыс. и лишение свободы до одного года. Максимальные санкции для вооруженных участников таких акций - пять лет тюрьмы и штраф в €75 тыс. В апреле 2019 года во Франции вступил в силу закон, который вводит наказание для тех, кто появится на митингах в масках или с закрывающим лицо платком. Штраф за это может составить до €15 тыс. В этом законе также прописываются правила обысков в районах проведения манифестаций для выявления предметов, которые могут использоваться в качестве оружия.

Швейцария

В Швейцарии проведение митингов и демонстраций регулируется законами кантонов. Так, в Женеве участникам несанкционированных митингов, а также тем, кто нарушает правила проведения разрешенных мероприятий, может быть выписан штраф в 100 тыс. швейцарских франков ($101 тыс.). Кроме того, власти могут менять маршруты уличных маршей при выявлении риска для людей и их имущества, в том числе запрещать демонстрации в центре города. Нарушителям правил могут запретить участвовать в акциях на срок до пяти лет.

США

В США законы, регламентирующие проведение массовых акций, принимаются на уровне штатов. Властям позволено регулировать время, место и порядок проведения собраний. Законодательством большинства штатов предусматриваются длительные сроки рассмотрения заявок на организацию массовых мероприятий - до 30-90 дней. Отдельные штаты и крупные города предусматривают плату за разрешение на проведение публичных акций (от $25 до $300). Например, в Нью-Йорке за проведение митинга или демонстрации в парке плата составит $25, при этом за проведение массового мероприятия на улице плата не требуется. За создание неудобств, препятствий движению транспорта и т. п. осознанно или по неосторожности, а также в случае невыполнения требований сотрудника правопорядка предусмотрен штраф (как правило от $500 до $5 тыс.), или тюремное заключение до полугода.

Кроме того, в соответствии с принятым в феврале 2012 года федеральным законом HR 347, действует запрет на проведение несанкционированных мероприятий в правительственных кварталах, у административных зданий и т. д. За участие в подобных акциях можно получить наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до одного года. Если протестующий вооружен или имеет предметы, которые могут быть использованы как оружие, срок заключения увеличивается до 10 лет.

В 2017-2019 годах семь штатов (Техас, Луизиана, Оклахома, Теннеси, Индиана, Северная Дакота и Южная Дакота) приняли законы, которые ужесточают наказания для активистов, протестующих против строительства нефте- и газопроводов и другой "критической инфраструктуры". Наказание за участие в таких акциях - до $500 тыс. штрафа или до 10 лет заключения.

Таиланд

Согласно принятому в мае 2015 года Закону о публичных собраниях, организаторы митинга должны уведомить полицию о цели, месте и времени его проведении за 24 часа. Закон также запрещает публичные собрания в радиусе менее 150 м от мест проживания короля, членов королевской семьи и их гостей, а также вблизи зданий парламента, правительства и судов. Кроме того, запрещены собрания вблизи посольств, консульств и международных агентств. В случае проведения митинга нельзя блокировать входы и выходы правительственных учреждений, аэропортов, портов, автобусных и железнодорожных станций, больниц и нарушать их работу.

Протестующим, отказывающимся расходиться по требованию полиции, может грозить тюремное заключение на срок до года и максимальный штраф в размере 20 тыс. батов (около $600). За проведение несанкционированных акций предусмотрен штраф до 10 тыс. батов (около $300) и лишение свободы до шести месяцев. За ношение оружия, незаконное проникновение в здания и нанесение им ущерба, угрозы и причинение вреда другим лицам, а также за любые повреждения коммуникаций (например, систем водо- и электроснабжения) грозит до 10 лет лишения свободы.

Зимбабве

В соответствии с Законом об общественном порядке и безопасности от 2002 года (с поправками от 2007 года) организаторы обязаны уведомить о митинге регулирующий орган по месту его проведения за четверо суток. В случае несоблюдения этого условия им грозит штраф на сумму до $200 и тюремное заключение до шести месяцев. Аналогичное наказание могут получить лица, не выполнившие приказ полиции разойтись. При проведении демонстрации без разрешения властей ее организаторы могут получить наказание в виде штрафа до $400 и тюремного заключения до одного года.