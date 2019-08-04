Хронология громких инцидентов со стрельбой в США за последние 10 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 августа 2019 года в торговом центре в городе Эль-Пасо в штате Техас в результате стрельбы погибли 20 человек, 26 получили ранения. Подозреваемый в нападении задержан.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию массовых убийств с применением огнестрельного оружия в США с 2009 года, жертвами которых становились десять и более человек.

3 апреля 2009 года в городе Бингемтон (штат Нью-Йорк) 41-летний уроженец Вьетнама Дживерли Антарес Вонг открыл огонь из пистолетов по посетителям и работникам городского иммиграционного центра. Были убиты 13 человек, еще четверо получили ранения. После того как полиция предприняла штурм здания, Вонг застрелился. Перед тем как совершить убийство, преступник отправил на местный телеканал письмо, в котором заявил, что решил отомстить за унижения в США из-за плохого знания английского языка.

5 ноября 2009 года на военной базе Форт-Худ (штат Техас) майор медицинской службы, психиатр Нидал Малик Хасан застрелил из пистолета 13 и ранил 29 сослуживцев и двоих гражданских лиц. Массовое убийство произошло у медицинского центра для освидетельствования военнослужащих перед отправкой в Афганистан и Ирак. В ходе задержания Хасан получил несколько ранений, в результате чего был парализован. На суде убийца заявил, что на преступление его толкнули религиозные убеждения - он считал войну "неправым делом" и старался не только избежать участия в ней, но и защитить единоверцев. В августе 2013 года приговорен к смертной казни. Приговор пока не приведен в исполнение.

20 июля 2012 года на премьере фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" в кинотеатре Century 16 в городе Аврора (штат Колорадо) мужчина бросил в зал гранату со слезоточивым газом и открыл по зрителям стрельбу из винтовки, в результате чего погибли 12 человек и 70 получили ранения. Подозреваемый, 24-летний Джеймс Холмс, был задержан полицией. 16 июля 2015 года жюри присяжных окружного суда в городе Сентенниал признало его виновным в массовом убийстве, 8 августа - приговорило к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. 26 августа вердикт одобрил судья окружного суда Сентенниала.

14 декабря 2012 года в начальной школе Sandy Hook в Ньютауне (штат Коннектикут) 20-летний Адам Лэнза, вооруженный двумя пистолетами и винтовкой, открыл стрельбу. Жертвами стали 20 детей в возрасте 5-10 лет и шесть взрослых. Перед тем как отправиться в школу, он застрелил свою мать. Преступник покончил с собой. Сообщалось, что он страдал легкой формой аутизма.

16 сентября 2013 года в штаб-квартире Командования кораблестроения и вооружений (NAVSEA) ВМС США в Вашингтон-Нейви-ярд (Вашингтон, округ Колумбия) бывший работник этой военной базы, 34-летний Аарон Алексис, устроил стрельбу из ружья и пистолета, убив 12 человек и ранив более десяти. Нападавший был застрелен полицией. Одна из возможных причин происшествия - психическое расстройство преступника.

2 декабря 2015 года в Сан-Бернардино (штат Калифорния) двое преступников открыли огонь в конференц-зале центра помощи людям с ограниченными возможностями, когда в помещении проходила вечеринка для госслужащих. Погибли 14 человек, еще 17 человек получили ранения. Полиция преследовала и заблокировала автомобиль стрелков - 28-летнего Саида Фарука и его жены, 27-летней Тэшфин Малик. В результате перестрелки оба были убиты. Позднее СМИ сообщили, что перед совершением преступления Тэшфин Малик в Facebook присягнула на верность лидеру террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакру аль-Багдади.

12 июня 2016 года в Орландо (штат Флорида) 29-летний американец Омар Матин, сын выходцев из Афганистана, открыл огонь в ночном клубе для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации Pulse. В результате погибли 49 посетителей и сотрудников заведения, еще 53 человека получили ранения. Нападавший был ликвидирован при штурме здания силами правопорядка. По данным агентства Reuters, ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГ.

1 октября 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада) в результате стрельбы на фестивале музыки в стиле кантри Route 91 Harvest возле гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay погибли 59 человек, еще более 500 получили ранения. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа Mandalay Bay вел 64-летний Стивен Пэддок. Он покончил с собой до прибытия полицейских. Стрельба в Лас-Вегасе стала самым кровопролитным случаем массового расстрела людей в новейшей истории США. В августе 2018 года полиция завершила расследование обстоятельств трагедии, однако следователи так и не смогли установить, что именно побудило Пэддока совершить массовое убийство.

5 ноября 2017 года мужчина открыл стрельбу в баптистской церкви в городке Саутерленд-Спрингс на юге штата Техас. В результате инцидента погибли 26 человек, еще около 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник покончил с собой, полицейские обнаружили его тело в автомобиле на границе с соседним округом. Стрелком оказался 26-летний Девин Келли, который ранее служил в ВВС США, но в 2014 году был уволен за неуставное поведение и приговорен к заключению сроком на 12 месяцев.

14 февраля 2018 года в результате стрельбы в старшей школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде (штат Флорида) погибли 17 человек, еще 14 пострадавших были госпитализированы. Преступником оказался 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был задержан полицией. 15 февраля 2018 года американские власти предъявили ему обвинения в 17 умышленных убийствах. Приговор Николасу Крузу еще не вынесен.

18 мая 2018 года в результате массового расстрела, произошедшего в одной из школ Санта-Фе (штат Нью-Мексико), погибли десять человек - девять учеников и один преподаватель. Огонь открыл учащийся школы, 17-летний Димитриос Пагуртис. Преступник применял дробовик и пистолет 38-го калибра. Полиции удалось задержать Пагуртиса, ему предъявлено обвинение в тяжком убийстве и грозит смертная казнь.

27 октября 2018 года в результате стрельбы, открытой в синагоге Tree of Life в Питтсбурге (штат Пенсильвания), погибли 11 человек. В ходе перестрелки с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нападавший - 46-летний Роберт Боуэрс - был ранен и взят под стражу. Всего ранения в результате инцидента получили шесть человек, включая четырех полицейских. Прокуратура выдвинула в отношении Боуэрса обвинения в уголовных преступлениях и преступлении на почве религиозной нетерпимости, приговором по совокупности которых может стать смертная казнь.

8 ноября 2018 года в городе Саузенд-Оакс (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния) в результате инцидента со стрельбой в заведении Borderline Bar & Grill погибли 13 человек, включая нападавшего. 28-летний Иэн Дэвид Лонг сделал около 30 выстрелов по находившимся в баре людям, после чего покончил с собой.

31 мая 2019 года в результате стрельбы в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 12 человек. Преступник умер после ранений, нанесенных полицейскими. Им оказался 40-летний Диуэйн Крэддок, работавший долгое время в департаменте коммунальных услуг города. По данным СМИ, он решил отомстить за увольнение. Как сообщили правоохранительные органы, погибшие были его коллегами.