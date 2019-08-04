Биография Вилли Токарева

4 августа стало известно о смерти певца Вилли Токарева. Он умер в возрасте 84 лет.

Родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Северо-Кавказский край РСФСР, ныне - на территории Шовгеновского района Республики Адыгея) в семье колхозников Ивана Васильевича Токарева и Марии Николаевны Подколзиной. Детство провел в Каспийске (Дагестанская АССР, ныне - Республика Дагестан).

В конце 1940-х - начале 1950-х годов работал котельным машинистом на танкере. После этого прошел срочную службу в рядах Советской армии.

Во второй половине 1950-х годов поступил в музыкальное училище при Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (ныне - Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова). Окончил его по классу контрабаса. В студенческие годы выступал в джаз-оркестре Анатолия Кролла, сотрудничал с пианистом Борисом Рычковым, аккомпанировал певцу Марку Бернесу. Впоследствии пел в ансамбле "Дружба" Александра Броневицкого, работал в оркестре Ленинградского радио и телевидения под руководством Давида Голощекина. Начал исполнять собственные песни. В первой половине 1970-х годов выступал в одном из ресторанов Мурманска.

В 1974 году по израильской визе эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке курьером и таксистом. Затем выступал как певец в ресторанах. В 1979 году выпустил первую музыкальную пластинку - "А жизнь - она всегда прекрасна". Вторая пластинка - "В шумном балагане" (1981) - принесла Вилли Токареву известность в русскоязычной иммигрантской среде. Впоследствии получил гражданство США, основал собственную студию One Man Band, где записал около двадцати музыкальных альбомов. В 1989 году по приглашению Госконцерта приехал в СССР, провел гастрольный тур по 70 городам. Впоследствии выступал с концертами в разных странах мира. С 2000-х годов преимущественно проживал в России, получил гражданство РФ.

В репертуар артиста входят песни разных жанров: бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты, посвящения и другие. Среди наиболее известных: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья" и другие.

Лауреат музыкальной премии "Шансон года" (2015-2017).

Был женат на Юлии Бединской. От брака с ней - дочь Эвилина (родилась в 2000 году) и сын Милен (2003). От предыдущих браков - сыновья Антон и Алекс.

Жизни и творчеству певца посвящены документальный фильм "Вот я стал богатый сэр и приехал в ЭСЭСЭР" (1990, режиссер Юрий Горковенко) и сборник "Все о Вилли" (1993, составитель Альфред Тульчинский).