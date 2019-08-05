Случаи взрывов складов боеприпасов в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 августа 2019 года взрыв и пожар произошли в хранилище пороховых зарядов к боеприпасам Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края. Сообщается о двух пострадавших. Проводится эвакуация населения в радиусе 20 км. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев взрывов на военных складах и арсеналах в России с 2010 года, которые сопровождались крупными разрушениями и эвакуацией населенных пунктов.

28 октября 2010 года на территории 180-й артиллерийской базы боеприпасов Дальневосточного военного округа в Серышевском районе Амурской области произошли серия взрывов и пожар. Пострадал один военнослужащий. Из близлежащих населенных пунктов Ключики, Арга и Озерное была проведена эвакуация более 300 человек. По данным военной прокуратуры, причиной инцидента стало неосторожное обращение с гранатометом РПГ-26.

26 мая 2011 года на территории военного арсенала Минобороны России близ пос. Урман (Иглинский район Башкирии) произошел крупный пожар, сопровождавшийся разлетом и взрывами боеприпасов. Пострадали 12 человек, из них трое были госпитализированы. В Урмане было разрушено более 800 построек, включая детский сад и школу, жилья лишились 116 человек.

2 июня 2011 года в Удмуртии, в арсенале артиллерийских боеприпасов Центрального военного округа близ поселка Пугачево, возник пожар, в результате которого сдетонировали боеприпасы. Непосредственно от взрывов погиб один военнослужащий, двое гражданских лиц скончались от сердечных приступов. Всего пострадали около 100 человек, из них 48 были госпитализированы. Была проведена эвакуация более 28 тыс. человек, временно перекрывалось железнодорожное сообщение на участке Агрыз - Ижевск Горьковской железной дороги. В самом Пугачеве повреждения получили более 3,5 тыс. жилых домов и 49 объектов социальной сферы. В мае 2015 года на месте бывшего полигона происходила одиночная и групповая детонация несобранных боеприпасов (тогда никто не пострадал).

18 мая 2012 года на складе артиллерийских снарядов в Приморском крае произошел пожар с последующим взрывом боеприпасов. Пострадали двое военнослужащих. Из населенных пунктов Духовское и Сунгач, расположенных поблизости от склада, были эвакуированы порядка 700 жителей; на Дальневосточной железной дороге на 12 часов задерживалось движение 12 пассажирских поездов.

11 июня 2012 года близ поселка Колтубановский (Бузулукский район Оренбургской области) на складах воинской части возник пожар, вызвавший взрывы боеприпасов. Пострадали два человека, огонь уничтожил четыре жилых дома. Всего в зону поражения попало восемь населенных пунктов, на территории района был введен режим чрезвычайной ситуации.

9 октября 2012 года на военном полигоне близ станции Донгуз (Оренбургская область), где велась подготовка к утилизации снарядов, в результате возгорания упаковочной тары взорвались 4 тыс. тонн боеприпасов. Старший лейтенант Алексей Титов организовал отход личного состава, но сам получил контузию, кроме него пострадавших не было. Взрывы уничтожили здание склада и 20 единиц техники. В трех окрестных поселках проводилась эвакуация жителей.

18 июня 2013 года в Самарской области на Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне близ города Чапаевска произошла серия взрывов снарядов, возник крупный пожар. На полигоне находилось более 10,5 млн единиц снарядов. Из опасной зоны были эвакуированы почти 6,5 тыс. жителей поселка Нагорный и ряда других населенных пунктов. Погиб один человек, более 40 пострадали.

29 апреля 2014 года серия взрывов инженерных боеприпасов разрушила военный склад на территории войсковой части близ села Большая Тура (Карымский район Забайкалья). Погибли 11 человек, 29 получили ранения. Из опасной зоны были эвакуированы порядка 2 тыс. человек. Причиной пожара стал огонь, перекинувшийся на территорию склада с горевшего поблизости леса.

3 июня 2015 года при утилизации пороха на бывших Центральных окружных складах артиллерийского вооружения Центрального военного округа на окраине поселка Урман (Иглинский район Башкирии) произошел пожар. Более 2,5 тыс. человек были эвакуированы из зоны ЧС и временно размещены в поселке Иглино, а также на территории Надеждинского и Улус-Телякского сельсоветов. Жертв и пострадавших не было. В ликвидации последствий ЧП участвовали 129 человек и 54 единицы техники.

16 мая 2018 года новый крупный пожар, повлекший детонацию боеприпасов, произошел на территории ликвидированного арсенала ЦВО близ поселка Пугачево. Возгорание произошло из-за весеннего пала травы. Были эвакуированы жители военного городка, а также 79 детей из близлежащего санатория "Юськи". Погибших и пострадавших не было. Ликвидировать возгорание удалось только 22 мая. В тушении участвовали вертолет Ми-8 и самолет Бе-200 (они совершили в общей сложности 139 сбросов воды объемом 1 тыс. 333 тонн), а также группировка сил и средств в количестве 223 человек и 50 единиц техники, включая пожарный поезд.