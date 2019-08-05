История кашмирского конфликта

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 августа 2019 года президент Индии Рам Натх Ковинд одобрил подготовленное правительством предложение об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел страны Амит Шах, Джамму и Кашмир станет союзной территорией, при этом от него отделяется историческая область Ладакх.

Индийский штат Джамму и Кашмир расположен на северо-западе страны. На юге он граничит со штатами Химачал-Прадеш и Пенджаб, на востоке - с КНР, на западе и севере - с Пакистаном. Население, согласно переписи 2011 года, превышает 12 млн человек (большинство - мусульмане). Летняя столица - город Сринагар, зимняя - город Джамму.

Кашмирский вопрос

Принадлежность этой территории оспаривается Пакистаном. Разногласия двух стран уходят корнями к 1947 году - когда бывшая английская колония Индия получила независимость и была разделена по религиозно-общинному признаку на два государства - Индийский Союз и Пакистан - с предоставлением им прав доминионов (26 января 1950 года была провозглашена Республика Индия, 23 марта 1956 года - Исламская Республика Пакистан).

В соответствии с планом раздела, предусмотренным в Акте о независимости Индии 1947 года, Кашмир имел право присоединиться либо к Индии, либо к Пакистану. Правитель княжества махараджа Хари Сингх склонялся к провозглашению независимости территории. В середине 1947 года в Кашмире начались межобщинные столкновения и зародилось антимонархическое движение, а в октябре 1947 года в северные регионы Кашмира вторглись пакистанские вооруженные формирования. В связи с этим махараджа был вынужден обратиться за помощью к Индии и подписал документ о присоединении к ней. В княжество были направлены индийские войска. Война завершилась разгромом пакистанцев, общее число жертв с обеих сторон конфликта составило 7,5 тыс. К 1 января 1949 года под эгидой ООН была установлена линия прекращения огня, в соответствии с которой северо-западная часть Кашмира (около трети территории) оказалась под контролем Пакистана, остальные территории остались под юрисдикцией Индии.

В августе 1965 года многочисленные пограничные стычки привели ко второй войне между Индией и Пакистаном. Несмотря на то, что поводом для боевых действий стал другой спорный регион - Большой Качский Ранн в индийском штате Гуджарат, основной целью сторон было получение суверенитета над Кашмиром. За два месяца вооруженного конфликта погибли около 6,8 тыс. человек. Благодаря международным посредническим усилиям, в частности СССР, уже в сентябре стороны начали мирные переговоры. 10 января 1966 года была подписана Ташкентская декларация, в соответствии с которой войска Индии и Пакистана были отведены в пределы границ, существовавших до начала войны, а руководство стран гарантировало невмешательство во внутренние дела друг друга.

26 марта 1971 года провозгласила независимость Бангладеш - бывшая провинция Восточный Пакистан (около 16% территории Пакистана). Индия первой признала Бангладеш, что было расценено Пакистаном как нарушение Ташкентской декларации. Опасаясь распространения влияния Дели над Бангладеш, 3 декабря 1971 года власти Пакистана начали третью войну против Индии и вновь потерпели поражение. Несмотря на непродолжительность конфликта, его жертвами стали около 10 тыс. человек. Уже 17 декабря стороны подписали соглашение о прекращении огня, а 2 июля 1972 года - Симлское соглашение об установлении контрольной линии, которая почти совпадает с линией прекращения огня 1949 года. Таким образом, 60% территории бывшего княжества Джамму и Кашмир осталось под контролем Индии (штат Джамму и Кашмир), 30% - Пакистана (область Гилгит-Балтистан, а также квазигосударственное образование Азад Кашмир). Еще примерно 10% территории бывшего княжества к 1962 году оккупировал Китай (регион Аксайчин). Это разделение сохраняется по сей день.

В конце 1990-х годов в отношениях между Индией и Пакистаном наметились позитивные сдвиги. Состоялось несколько встреч на высшем уровне, в феврале 1999 года была подписана Лахорская декларация, призванная снизить риск случайного или несанкционированного применения ядерного оружия (Индия провела первые испытания в 1974 году, Пакистан - в 1998 году). Однако в мае-июле 1999 года на границе произошел крупный вооруженный конфликт, получивший название "Каргильская война". Он закончился победой индийцев, поскольку им удалось отбить практически все территории, захваченные пакистанцами.

В настоящее время в индийской части штата продолжают действовать исламистские организации, стремящиеся к ее отделению от Индии и присоединению к Пакистану. На линии контроля постоянно происходят конфликты, которые периодически приводят к обострению ситуации. Так, в феврале 2019 года боевики базирующейся в Пакистане группировки "Джаиш-е-Мухаммад" осуществили в штате Джамму и Кашмир теракт, в результате которого погибли 45 индийских военных. Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отверг эти обвинения как "бездоказательные". Противостояние двух сторон сопровождалось воздушными и морскими боями и стало одним из самых серьезных за последние 20 лет.

Статус территории

Особый статус за штатом Джамму и Кашмир, закрепленный в конституции Индии 1950 года с последующими поправками (ст. 370, 35A), позволял ему, в частности, иметь собственную конституцию (вступила в силу в 1957 году) и собственный флаг, а также принимать независимые решения в различных областях (за исключением сфер обороны, внешних связей и некоторых других). Кроме того, постоянные жители штата обладали особыми привилегиями и правами, в частности, на владение недвижимостью и трудоустройство на государственные должности.

Отмена 370-й статьи конституции давно провозглашалась как одна из целей правящей "Бхаратия джаната парти". В качестве аргумента приводятся изоляция штата от остальной Индии, препятствующая свободному перемещению людей и капитала. Противники отмены особого статуса штата полагают, что этот шаг может привести к "размыванию" мусульманского населения штата.