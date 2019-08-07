Как развивался внутриполитический кризис в Киргизии в 2019 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 августа 2019 года в селе Кой-Таш в Киргизии начался штурм резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. По словам представителей штаба Атамбаева, в операции участвуют сотрудники силовых ведомств. Алмазбек Атамбаев руководил республикой шесть лет - с 2011 по 2017 года. В июне 2019 года депутаты Жогорку кенеша (парламента) лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения в коррупции по нескольким пунктам. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о внутриполитическом конфликте в Киргизии и его причинах.
Предпосылки конфликта
Алмазбек Атамбаев был избран главой государства на прямых выборах 30 октября 2011 года. Стал первым лидером Киргизии, добровольно покинувшим пост после окончания срока полномочий - 24 ноября 2017 года. Во главе республики его сменил Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Киргизии, соратник Атамбаева по Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). Инициатором выдвижения Жээнбекова на пост главы государства был сам Алмазбек Атамбаев.
Весной 2018 года отношения между политиками обострились. После своего избрания председателем СДПК Алмазбек Атамбаев начал критиковать новоизбранного президента. В частности, он обвинял Жээнбекова и его ближайшее окружение в коррупции, в аварии на Бишкекской ТЭЦ зимой 2018 года, в результате которой столица Киргизии осталась без теплоснабжения.
В апреле 2018 года Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку несколько высокопоставленных госчиновников, назначенных на свои посты еще бывшим президентом. В их числе - глава Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев и генпрокурор республики Индира Джолдубаева. 19 апреля, в связи с вотумом недоверия парламента, президент подписал указ об отставке правительства во главе одним из ближайших соратников Атамбаева - премьер-министром Киргизии, заместителем председателя СДПК Сапаром Исаковым. 5 июня 2018 года Исаков был арестован по обвинению в коррупции, в частности в лоббировании интересов китайской компании при модернизации Бишкекской ТЭЦ. Фигурантами уголовных дел стали также бывший глава Государственной таможенной службы, член политсовета СДПК Кубанычбек Кулматов, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, бывший премьер республики Жанторо Сатыбалдиев и др. Экс-президент назвал эти аресты "местью" и "охотой на ведьм".
Обвинения в адрес Алмазбека Атамбаева
4 апреля 2019 года Жогорку кенеш принял поправки в закон от 18 июля 2003 года. "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики", позволяющие лишать бывших президентов неприкосновенности на основании выдвинутого парламентом обвинения в совершении особо тяжкого преступления, подтвержденного заключением генпрокурора. Кроме того, экс-руководитель республики лишается всех гарантий, если после отставки занимает государственные или политические посты, а также участвует в деятельности политической партии. 15 мая закон подписал Сооронбай Жээнбеков, спустя десять дней он вступил в силу.
25 мая Алмазбек Атамбаев сложил с себя полномочия лидера Социал-демократической партии Кыргызстана и вышел из партии, намереваясь таким образом избежать возможного снятия неприкосновенности.
Однако 13 июня в парламенте республики была создана спецкомиссия по лишению экс-президента иммунитета. Комиссия выдвинула обвинения в отношении Алмазбека Атамбаева по нескольким пунктам. Депутаты посчитали, что бывший глава государства причастен к выдаче наградного оружия гражданам России, включая "членов организованных преступных группировок", в незаконных операциях с землей, освобождении из заключения в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытии доходов, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и др.
20 июня 2019 года Жогорку кенеш направил заключение спецкомиссии в Генеральную прокуратуру. 25 июня генпрокурор сообщил, что по пяти фактам имеются основания для возбуждения уголовного дела против Алмазбека Атамбаева, и направил в Жогорку кенеш представление о снятии неприкосновенности с бывшего президента. Он подозревается в причастности к незаконным операциям с землей, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и столичного Исторического музея, незаконному освобождению Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш (Чуйская область; в 20 км от Бишкека).
После лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента
27 июня 2019 года парламент принял постановление о лишении Атамбаева статуса экс-президента (за - 103 депутата, против шесть), что влечет за собой снятие неприкосновенности и отмену привилегий (медицинское обслуживание, охрана и пр.).
Алмазбек Атамбаев заявил, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого", а при попытке ареста будет "отстреливаться" из наградного оружия. В селе Кой-Таш собрались сторонник экс-президента. Они перекрыли подъезды к дому Атамбаева и потребовали отставки "клана Жээнбековых", а также ряда госчиновников, освобождения политических оппонентов действующей власти, люстрации депутатов и правительства и др. В противном случае оппозиционеры пообещали начать осенью массовые акции протеста.
Следственная служба МВД несколько раз вызывала Атамбаева в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении Батукаева, но бывший президент отказался идти на допрос.
Попытки разрешения конфликта с помощью российской стороны
19 июля 2019 года Алмазбек Атамбаев сообщил, что собирается улететь на несколько дней в Россию, подчеркнув при этом, что не намерен покидать родину навсегда. 24 июля в сопровождении кортежа из 100 машин он прибыл из Кой-Таша на российскую авиабазу в Канте, откуда вылетел в Москву. В Кремле состоялась встреча бывшего президента Киргизии с российским лидером Владимиром Путиным. После ее окончания президент РФ ответил на вопросы журналистов. По его словам, Киргизия, которая уже пережила несколько внутриполитических кризисов, сейчас нуждается в стабильности и ее народ должен объединиться вокруг действующего руководителя республики Сооронбая Жээнбекова и "помогать ему в развитии государства".
Алмазбек Атамбаев, который 25 июля вернулся в Киргизию, в свою очередь выразил благодарность российскому лидеру за высокий уровень встречи, но при этом отметил, что несмотря на дружественные отношения с Россией, "свои внутренние проблемы в Киргизии мы будем решать сами". По словам Атамбаева, нынешнему руководству республики "необходимо вернуться в правовое поле" и прекратить преследование оппонентов. Экс-президент добавил, что его сторонники будут ждать конкретных действий от властей до сентября текущего года.