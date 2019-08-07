Как развивался внутриполитический кризис в Киргизии в 2019 году

Алмазбек Атамбаев был избран главой государства на прямых выборах 30 октября 2011 года. Стал первым лидером Киргизии, добровольно покинувшим пост после окончания срока полномочий - 24 ноября 2017 года. Во главе республики его сменил Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Киргизии, соратник Атамбаева по Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). Инициатором выдвижения Жээнбекова на пост главы государства был сам Алмазбек Атамбаев.

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 августа 2019 года в селе Кой-Таш в Киргизии начался штурм резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. По словам представителей штаба Атамбаева, в операции участвуют сотрудники силовых ведомств. Алмазбек Атамбаев руководил республикой шесть лет - с 2011 по 2017 года. В июне 2019 года депутаты Жогорку кенеша (парламента) лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения в коррупции по нескольким пунктам. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о внутриполитическом конфликте в Киргизии и его причинах.

Весной 2018 года отношения между политиками обострились. После своего избрания председателем СДПК Алмазбек Атамбаев начал критиковать новоизбранного президента. В частности, он обвинял Жээнбекова и его ближайшее окружение в коррупции, в аварии на Бишкекской ТЭЦ зимой 2018 года, в результате которой столица Киргизии осталась без теплоснабжения.

В апреле 2018 года Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку несколько высокопоставленных госчиновников, назначенных на свои посты еще бывшим президентом. В их числе - глава Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев и генпрокурор республики Индира Джолдубаева. 19 апреля, в связи с вотумом недоверия парламента, президент подписал указ об отставке правительства во главе одним из ближайших соратников Атамбаева - премьер-министром Киргизии, заместителем председателя СДПК Сапаром Исаковым. 5 июня 2018 года Исаков был арестован по обвинению в коррупции, в частности в лоббировании интересов китайской компании при модернизации Бишкекской ТЭЦ. Фигурантами уголовных дел стали также бывший глава Государственной таможенной службы, член политсовета СДПК Кубанычбек Кулматов, экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов, бывший премьер республики Жанторо Сатыбалдиев и др. Экс-президент назвал эти аресты "местью" и "охотой на ведьм".

Обвинения в адрес Алмазбека Атамбаева

4 апреля 2019 года Жогорку кенеш принял поправки в закон от 18 июля 2003 года. "О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики", позволяющие лишать бывших президентов неприкосновенности на основании выдвинутого парламентом обвинения в совершении особо тяжкого преступления, подтвержденного заключением генпрокурора. Кроме того, экс-руководитель республики лишается всех гарантий, если после отставки занимает государственные или политические посты, а также участвует в деятельности политической партии. 15 мая закон подписал Сооронбай Жээнбеков, спустя десять дней он вступил в силу.

25 мая Алмазбек Атамбаев сложил с себя полномочия лидера Социал-демократической партии Кыргызстана и вышел из партии, намереваясь таким образом избежать возможного снятия неприкосновенности.

Однако 13 июня в парламенте республики была создана спецкомиссия по лишению экс-президента иммунитета. Комиссия выдвинула обвинения в отношении Алмазбека Атамбаева по нескольким пунктам. Депутаты посчитали, что бывший глава государства причастен к выдаче наградного оружия гражданам России, включая "членов организованных преступных группировок", в незаконных операциях с землей, освобождении из заключения в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытии доходов, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и др.

20 июня 2019 года Жогорку кенеш направил заключение спецкомиссии в Генеральную прокуратуру. 25 июня генпрокурор сообщил, что по пяти фактам имеются основания для возбуждения уголовного дела против Алмазбека Атамбаева, и направил в Жогорку кенеш представление о снятии неприкосновенности с бывшего президента. Он подозревается в причастности к незаконным операциям с землей, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и столичного Исторического музея, незаконному освобождению Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш (Чуйская область; в 20 км от Бишкека).

После лишения Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента

27 июня 2019 года парламент принял постановление о лишении Атамбаева статуса экс-президента (за - 103 депутата, против шесть), что влечет за собой снятие неприкосновенности и отмену привилегий (медицинское обслуживание, охрана и пр.).

Алмазбек Атамбаев заявил, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого", а при попытке ареста будет "отстреливаться" из наградного оружия. В селе Кой-Таш собрались сторонник экс-президента. Они перекрыли подъезды к дому Атамбаева и потребовали отставки "клана Жээнбековых", а также ряда госчиновников, освобождения политических оппонентов действующей власти, люстрации депутатов и правительства и др. В противном случае оппозиционеры пообещали начать осенью массовые акции протеста.

Следственная служба МВД несколько раз вызывала Атамбаева в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении Батукаева, но бывший президент отказался идти на допрос.

Попытки разрешения конфликта с помощью российской стороны

19 июля 2019 года Алмазбек Атамбаев сообщил, что собирается улететь на несколько дней в Россию, подчеркнув при этом, что не намерен покидать родину навсегда. 24 июля в сопровождении кортежа из 100 машин он прибыл из Кой-Таша на российскую авиабазу в Канте, откуда вылетел в Москву. В Кремле состоялась встреча бывшего президента Киргизии с российским лидером Владимиром Путиным. После ее окончания президент РФ ответил на вопросы журналистов. По его словам, Киргизия, которая уже пережила несколько внутриполитических кризисов, сейчас нуждается в стабильности и ее народ должен объединиться вокруг действующего руководителя республики Сооронбая Жээнбекова и "помогать ему в развитии государства".

Алмазбек Атамбаев, который 25 июля вернулся в Киргизию, в свою очередь выразил благодарность российскому лидеру за высокий уровень встречи, но при этом отметил, что несмотря на дружественные отношения с Россией, "свои внутренние проблемы в Киргизии мы будем решать сами". По словам Атамбаева, нынешнему руководству республики "необходимо вернуться в правовое поле" и прекратить преследование оппонентов. Экс-президент добавил, что его сторонники будут ждать конкретных действий от властей до сентября текущего года.