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Как менялся курс юаня

8 августа обменный курс достиг минимального значения с 21 апреля 2008 года
Описание
© SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 августа 2019 года обменный курс юаня пробил психологическую отметку и опустился до 7,0039 за доллар. Это минимальное значение с 21 апреля 2008 года.

Юань

Юань КНР - базовая единица китайской денежной системы жэньминьби (Renminbi, RMB - кит. "народные деньги"). В одном юане 10 цзяо, в одном цзяо 10 фэней (фэнь постепенно выходит из обращения).

Система жэньминьби была введена в 1949 году, когда была образована Китайская Народная Республика, и заменила десятки валют, ранее имевших хождение в разных регионах Китая. В первые годы существования КНР денежная единица пережила гиперинфляцию. Это было связано с переходом к централизованной финансовой системе, которая была в основном сформирована к 1952 году. Единственная деноминация юаня была проведена в 1955 годк, тогда старые деньги менялись на новые в соотношении 10000:1.

В настоящее время юань находится в обращении на всей национальной территории Китая, за исключением специальных административных районов - Гонконга (Сянган) и Макао (Аомэнь). Выпускается Народным банком Китая, который определяет официальный курс валюты.

Монеты и банкноты

Сегодня выпускаются монеты достоинством в 1, 2 и 5 фэней, 1 и 5 цзяо, 1 юань. Номиналы банкнот - 1, 5, 10, 20, 50, 100 юаней. На купюре в 1 юань изображено озеро Сиху в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян), 5 юаней - горы Хуаншань (восточная провинция Аньхой), 10 - Три ущелья реки Янцзы (юго-западная провинция Сычуань), 20 - гуйлиньский пейзаж реки Лицзян (Гуанси-чжуанский автономный район на юге Китая), 50 - дворец Потала в Лхасе столице Тибета (запад КНР) и Дом народных собраний в Пекине на банкноте в 100 юаней. На другой стороне всех купюр - портрет первого председателя КНР Мао Цзэдуна. Кроме китайского языка на банкнотах имеются надписи на языках национальных меньшинств - чжуанском, монгольском, уйгурском и тибетском.

Конвертируемость

С 2000-х годов власти КНР начали реализовывать программу по превращению жэньминьби в конвертируемую, международную валюту. Основная роль в этой программе отводилась Гонконгу, на биржах которого появились новые финансовые продукты, номинированные в юанях и доступные для зарубежных инвесторов.

В третьем квартале 2015 года Центральный банк РФ включил юань в свою корзину резервных валют. 30 ноября 2015 года аналогичное решение принял МВФ.

История курса

В течение почти 30 лет с момента своего введения курс был приравнен к 2,4-2,5 юаня за доллар США. В 1979 году официальный курс был повышен до исторического максимума - 1,58 юаня за доллар. Однако крепкий юань сдерживал экономические реформы Дэн Сяопина. Ослабление национальной валюты было необходимо для получения конкурентных преимуществ на внешних рынках - низкие цены на китайские товары могли существенно увеличить мировой спрос. Поэтому для помощи своим экспортерам власти КНР на протяжении последующих 15 лет плавно снижали официальный курс, к декабрю 1993 года он достиг 5,8 юаня за доллар.

1 января 1994 года юань пережил крупнейшую в истории однодневную девальвацию - его официальный курс был снижен на 33,3%, до 8,7 юаня за доллар. Сделано это было для уравнивания официального и биржевого курсов (последний при этом тоже упал - но на 6,7%). До середины 1995 года КНР поддерживал плавающий курс юаня, позволив ему укрепиться до 8,28 за доллар (4,8%). Затем Народный банк Китая приступил к регулярным интервенциям на бирже, зафиксировав курс на уровне 8,27-8,28 юаня за доллар.

1 декабря 1996 года в КНР было объявлено о введении конвертируемости жэньминьби по текущим операциям в соответствии с 8-й статьей Устава МВФ. Переход к полной конвертируемости планировалось осуществить в среднесрочной перспективе по мере укрепления национальной банковской системы и экономики страны. При этом власти Китая поддерживали стабильный курс вплоть до 2005 года.

21 июля 2005 года в Китае отказались от практиковавшейся долгие годы жесткой привязки юаня к доллару США и перешли к расчету его курса в зависимости от котировок корзины основных мировых валют. В СМИ отмечалось, что сделано это было под давлением США, которые были недовольны заниженным курсом китайской валюты. Сразу после этого жэньминьби укрепился за один день на 2,1% - до 8,11 единицы китайской валюты за доллар.

Укрепление продолжалось вплоть до июля 2008 года, когда из-за начавшегося мирового финансового кризиса Народный банк Китая вновь ввел фиксированный курс в 6,83 юаня за доллар. Эта политика действовала до 19 июня 2010 года.

В 2010-2013 годы юань практически непрерывно дорожал по отношению к доллару. 30 декабря 2013 года он достиг рекордной с 1994 года стоимости в 6,06 юаня за доллар. В 2014 году и до середины 2015 года доллар колебался на уровне 6,1-6,15 юаня.

11 августа 2015 года из-за кризиса на фондовых рынках и сокращения импорта в США и ЕС Народный банк Китая допустил крупнейшую с 1994 года дневную девальвацию национальной валюты - на 1,99%: с 6,12 до 6,23 юаня за доллар. На следующий день она подешевела еще на 1,8% - до 6,33 юаня за доллар, а 13 августа - на 1,12% до 6,4 единиц за доллар. Понижение курса юаня привело к падению курсов валют стран азиатско-тихоокеанского региона и государств с развивающейся экономикой.

В 2016 г. курс юаня достигал отметки в 6,95 юаней за доллар, в 2017 г. - 6,88, в ноябре 2018 г. - 6,96.

В августе 2019 года Народный банк Китая постепенно понижал курс жэньминьби - 6 августа до отметки 6,9683, а 7 августа - до 6,9996 юаня за доллар, что стало минимальным значением валютной пары с 15 мая 2008 года. Действия регулятора произошли на фоне объявления Соединенными Штатами новых пошлин на китайские товары. По мнению экспертов, снижение курса юаня позволит частично компенсировать потери китайских экспортеров. 

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