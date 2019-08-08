Случаи взрывов на военных полигонах и арсеналах в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 августа 2019 года Министерство обороны РФ сообщило, что на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Два человека погибли, шестеро пострадали. Хронология взрывов и других подобных инцидентов с пострадавшими на территории российских военных полигонов и складов с 2014 года - в материале ТАСС.

29 апреля 2014 года серия взрывов инженерных боеприпасов разрушила военный склад на территории войсковой части близ села Большая Тура (Карымский район Забайкалья). Погибли 11 человек, 29 получили ранения. Из опасной зоны были эвакуированы порядка 2 тыс. человек. Причиной пожара стал огонь, перекинувшийся на территорию склада с горевшего поблизости леса.

19 августа 2014 года на полигоне Минобороны РФ в поселке Краснооктябрьский (Республика Марий Эл) при утилизации 122-миллиметровых боеприпасов произошел взрыв снаряда. Пострадали три гражданских рабочих, один из них скончался от полученных ранений.

28 апреля 2015 года на военном полигоне близ хутора Кузьминка (Неклиновский район Ростовской области) во время вывода техники из полевого лагеря на плановые занятия произошло возгорание самоходной артиллерийской установки с последующей детонацией боекомплекта. Погибших не было, двое военнослужащих получили контузию, еще один - ранение руки (лишился пальца). Из населенных пунктов Головинка, Приют и Чкалов проводилась эвакуация населения, также вводились ограничения по движению автотранспорта на трассе Ростов - Таганрог. Причиной возгорания стало замыкание электропроводки боевой машины.

9 февраля 2016 года во время подготовки к занятиям на Тоцком военном полигоне под Оренбургом при взрыве неустановленного устройства тяжелые ранения получил военнослужащий-контрактник. Пострадавшего доставили в военный госпиталь, но спасти его жизнь не удалось.

28 сентября 2016 года на территории военной части близ поселка Туганы (Кингисеппский район Ленинградской области) при проведении утилизации боеприпасов произошел взрыв. На месте погибли три сотрудника частной компании "Самара-взрывотехнологии", производившей работы по контракту с оборонным ведомством, еще три человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

6 июня 2018 года на территории военной части близ поселка Туганы двое военнослужащих получили ранения в результате детонации неустановленного боеприпаса, находившегося в грунте.

9 ноября 2018 года на Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне близ города Чапаевск произошел взрыв. Пострадали четыре сотрудника полигона. В пресс-службе Минпромторга РФ, в ведении которого находится военный объект, сообщили, что ЧП произошло при погрузке малокалиберных боеприпасов, собранных после крупного пожара, произошедшего на полигоне в 2013 году.

5 августа 2019 года взрыв и пожар произошли в хранилище пороховых зарядов к боеприпасам Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа близ деревни Каменка в Ачинском районе Красноярского края. Погиб один человек, 13 получили травмы. В Ачинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, эвакуировали 16 тыс. человек. Были уничтожены восемь частных домов в Каменке. Ликвидировать пожар удалось на следующий день. По данным СК РФ, возгорание возникло по неустановленной причине во время погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов.