Что такое суверенный кредитный рейтинг России и как он менялся

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 августа 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о суверенном кредитном рейтинге РФ.

Что такое суверенный кредитный рейтинг

Суверенный кредитный рейтинг - инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Фактически представляет собой оценку вероятности дефолта. Рейтинги составляются специализированными агентствами, крупнейшие из них - Standard and Poor's (S&P), Moody's и Fitch. Классификация учитывает ряд показателей: общий государственный долг, баланс бюджета, риски. Рейтингами пользуются инвесторы, в том числе крупные инвестиционные фонды: они служат ориентиром того, можно ли покупать государственные облигации.

В настоящее время самые высокие рейтинги в мире ("AAA" по Fitch и S&P, "Aaa" - по Moody's) имеют такие страны, как Австралия, Германия, Швейцария, Норвегия. Низшие (ниже "B-" по Fitch и S&P, "Caa1" - по Moody's) - Венесуэла, Украина, Ямайка. Суверенные рейтинги ниже "BBB-" и "Baa3" считаются неинвестиционными или "мусорными". Такой суверенный рейтинг страны осложняет ее компаниям кредитование на иностранных рынках. Иностранный бизнес также может отказаться приходить в страны с низким кредитным рейтингом, руководствуясь не столько объективной ситуацией в экономике, сколько корпоративными правилами.

Moody's, Standard and Poor's и Fitch публикуют суверенный кредитный рейтинг России с осени 1996 года. До 2003-2005 годов национальный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте считался неинвестиционным, но затем вырос. В 2015-2017 годах S&P, а в 2015-2019 годах - Moody's опускали рейтинги России ниже инвестиционного уровня. Fitch все это время считало его инвестиционным.

Согласно государственной программе "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (утверждена правительством РФ 15 апреля 2014 года), Россия рассчитывала получить к 2018 г. рейтинги "BB+" (Fitch и S&P) и "Ba1" (Moody's). В настоящее время на государственном уровне целевых показателей по рейтингу нет.

Рейтинг по версии Fitch

Fitch впервые присвоило кредитный рейтинг России 7 октября 1996 года: "BB+" (самая высокая ступень неинвестиционного уровня). Незадолго до дефолта 17 августа 1998 года рейтинг был понижен до "BB-", а затем до "B-" и, наконец, 27 августа до "CCC" (чрезвычайно спекулятивные облигации). Восстановление экономики России после дефолта привело к повышению рейтинга до "B-" 8 мая 2000 года. 18 ноября 2004 года Fitch впервые присвоило России инвестиционный уровень: "BBB-". Самый высокий рейтинг ("BBB+" с положительным прогнозом) российские облигации имели с 25 июля 2006 года по 9 ноября 2008 года. В ноябре 2008 года прогноз был сменен на негативный, 4 февраля 2009 года рейтинг был понижен до "BBB" с негативным прогнозом. 22 января 2010 года прогноз был изменен на стабильный с сохранением рейтинга, 8 сентября 2010 года - на положительный, 16 января 2012 года - на стабильный. На фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией Fitch 21 марта 2014 года изменило прогноз на негативный, 9 января 2015 года из-за падения курса рубля и цен на нефть рейтинг РФ был понижен до "BBB-" с негативным прогнозом. 14 октября 2016 года агентство изменило прогноз на стабильный, а 23 сентября 2017 года - на положительный. С тех пор прогноз и рейтинг не менялись до августа 2019 года.