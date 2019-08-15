Что известно о пилотах "Уральских авиалиний", посадивших в поле Airbus A321

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек.

Как сообщили в авиакомпании, это привело к отказу обоих двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. По данным ГУ МЧС по Московской области, в результате аварийной посадки жертв удалось избежать, пострадали 55 человек, среди них девять детей.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о пилотах самолета, основываясь на данных социальных сетей и других открытых источников.

Дамир Юсупов - командир воздушного судна

Родился 13 сентября 1977 года в городе Игарка (Красноярский край) в семье пилота вертолета. В 1996 году окончил Сызранский политехнический колледж, затем проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ. В 2005 году получил юридическое образование и до 32 лет работал юристом в Сызрани. Затем поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации им. П. Ф. Еромасова (филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации), которое окончил с отличием в 2013 году. После училища начал работать пилотом "Уральских авиалиний". В 2018 году заочно окончил Ульяновский институт гражданской авиации им. Б. П. Бугаева по специальности "аэронавигация". Имеет налет более 3 тыс. часов, командиром самолета стал в 2018 году. Женат, воспитывает двоих детей.

Георгий Мурзин - второй пилот

Родился 3 июня 1996 года. В 2017 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в "Уральские авиалинии" был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.

Эвакуация пассажиров из салона была успешно проведена бортпроводниками Надеждой Вершининой, Дмитрием Гончаренко, Дмитрием Ивлицким, Алией Слякаевой и Яной Ягодиной.