Биография композитора Романа Леденева

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2019 года на 89-м году жизни скончался народный артист РФ композитор Роман Леденев.

Роман Семенович Леденев родился 4 декабря 1930 года в Москве в семье Семена Никаноровича и Марии Романовны Леденевых. Его отец работал в статистическом отделе Наркомата пищевой промышленности. Мать была филологом по образованию.

В 1948 году Роман Леденев окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс сочинения Евгения Месснера и Виссариона Шебалина), в 1955 году - Московскую консерваторию (класс Николая Ракова и Анатолия Александрова), в 1958 году - аспирантуру при консерватории по специальности "сочинение" (руководителем был Анатолий Александров).

В 1956-1964 годах Роман Леденев в качестве ассистента преподавал на кафедре теории музыки Московской консерватории. C 1978 года вел класс сочинения, в 1991 году стал профессором. С 2006 года также преподавал композицию в Центральной музыкальной школе.

Композитор работал в различных жанрах. Среди его наиболее известных произведений: балет "Сказка о зеленых шарах" (1967), симфония "Русь - зеленая и белоснежная" (1991) и симфоническая повесть "Зимний путь" (2001, посвящена памяти композитора Бориса Чайковского), макроцикл "Времена года" для двух хоров и инструментального ансамбля (1979-1991), "Эпиграфы" для флейты и камерного оркестра (1989), триптих "Памяти Свиридова" для скрипки, альта, виолончели, вибрафона и струнного оркестра (1998), "Маленький реквием" для альта и струнного оркестра (1999). Также он создавал музыку для камерных и инструментальных ансамблей, циклы духовных хоровых сочинений.

Автор музыки более чем к 20 фильмам. В их числе: "Ход конем" (1962, режиссер Татьяна Лукашевич), "Крылья" (1966, Лариса Шепитько), "Вся королевская рать" (1971, Наум Ардашников и Александр Гуткович), "Странная женщина" (1977, Юлий Райзман), "Из жизни Потапова" (1985, Николай Скуйбин).

В 2010 году выпустил книгу "Со своей колокольни. Черные тетради".

В 1970-1973 годах Роман Леденев был секретарем Союза композиторов РСФСР, в 1995-2006 годах - Союза композиторов РФ. В 1970-1991 годах входил в состав репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры СССР.

Являлся членом Союза композиторов РФ и Союза кинематографистов РФ, почетным членом Российской академии художеств.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1982). Народный артист РФ (1995).

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1997 год.

Сын - композитор Андрей Леденев (род. 1959).

В 2007 году был издан сборник "Роман Леденев: статьи, материалы, исследования" (составитель Маргарита Катунян).