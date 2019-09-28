Биография Марка Захарова

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 сентября 2019 года в Москве на 86-м году жизни умер художественный руководитель Московского государственного театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров.

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве в семье Анатолия Захарова и Галины Бардиной. После начала Великой Отечественной войны Марк Захаров вместе с матерью был отправлен в эвакуацию в Татарскую АССР (ныне - Республика Татарстан). В 1943 году они вернулись в Москву. В школьные годы Марк Захаров посещал занятия в драмкружке.

В 1955 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС; ныне - Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Учился на курсе Иосифа Раевского, Григория Конского и Платона Лесли. В студенческие годы играл в массовых сценах в постановках ряда московских театров.

В 1955-1959 годах был актером Пермского областного драматического театра.

В 1956 году в театральном коллективе Пермского государственного университета начал заниматься режиссерской деятельностью. Осуществил постановку пьесы Николая Погодина "Аристократы".

В 1959 году вернулся в столицу и устроился актером в Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя. В 1960-1964 годах - актер Московского театра миниатюр (ныне - Московский театр "Эрмитаж").

В начале 1960-х годах руководил деятельностью драмкружка Московского станкоинструментального института (ныне - Московский государственный технологический университет "Станкин"). На сцене институтского клуба поставил спектакль "Чертова мельница" по комедии Исидора Штока.

В 1962 году в Доме культуры гуманитарных факультетов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова вместе с Сергеем Юткевичем поставил спектакль "Карьера Артуро Уи" по пьесе Бертольта Брехта. Также осуществил на его сцене постановку пьесы Евгения Шварца "Дракон" и повести Владимира Войновича "Хочу быть честным".

В 1965-1973 годах - режиссер Московского академического театра сатиры. Широкую известность получил его спектакль 1967 года. "Доходное место" по комедии Александра Островского с участием Андрея Миронова и Татьяны Егоровой. Через несколько месяцев после премьеры по распоряжению министра культуры СССР Екатерины Фурцевой он был снят с репертуара. Побывав на спектакле, Фурцева сочла его "безыдейным" и "идеологически порочным". Среди других постановок в Театре сатиры - "Темп-1929" по пьесе Николая Погодина, "Проснись и пой!" по пьесе Миклоша Дярфаша, "Мамаша Кураж и ее дети" по драме Бертольта Брехта, "Чудак-человек" по комедии Валентина Азерникова.

В 1969 году поставил на сцене Московского академического театра им. Вл. Маяковского спектакль "Разгром" по роману Александра Фадеева.

С 1973 года был художественным руководителем Московского государственного театра "Ленком". Поставил в нем около 40 спектаклей. В их числе: "Тиль" по мотивам романа Шарля де Костера "Легенда об Уленшпигеле", "В списках не значился" по роману Бориса Васильева, "Иванов", "Чайка" и "Вишневый сад" по пьесам Антона Чехова, "Парень из нашего города" по пьесе Константина Симонова, "Жестокие игры" по пьесе Алексея Арбузова, "Оптимистическая трагедия" по произведению Всеволода Вишневского, "Три девушки в голубом" по комедии Людмилы Петрушевской, "Поминальная молитва" и "Шут Балакирев" по пьесам Григория Горина, "Варвар и еретик" по роману Федора Достоевского "Игрок", "Мистификация" по мотивам пьесы Нины Садур "Брат Чичиков", "Город миллионеров" по мотивам пьесы Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано", "Плач палача" по произведениям Фридриха Дюрренматта и Жана Ануя, "Юнона и Авось" (рок-опера композитора Алексея Рыбникова на либретто поэта Андрея Вознесенского), "Безумный день, или женитьба Фигаро" по комедии Бомарше, "Ва-банк" по пьесе Александра Островского "Последняя жертва", "Женитьба" по комедии Николая Гоголя, "День опричника" по мотивам произведений Владимира Сорокина и др.

Марк Захаров был широко известен в качестве кинорежиссера. Он поставил телефильмы: "Стоянка поезда - две минуты" (1972, вместе с Александром Орловым), "12 стульев" по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1976), "Обыкновенное чудо" по пьесе Евгения Шварца (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Дом, который построил Свифт" по пьесе Григория Горина (1982), "Формула любви" по мотивам повести Алексея Толстого "Граф Калиостро" (1984) и "Убить дракона" по мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон" (1988).

Участвовал в создании сценариев к фильмам "Земля Санникова" (1972-1973, режиссеры Альберт Мкртчян и Леонид Попов), "Звезда пленительного счастья" (1975, Владимир Мотыль), "Узник замка Иф" (1988, Георгий Юнгвальд-Хилькевич) и др.

В 1978-2006 годах преподавал на режиссерском факультете ГИТИС. Среди его учеников - Игорь Миркурбанов, Дмитрий Дюжев, Александр Яценко и др.

В 1989-1991 годах являлся народным депутатом СССР от Союза театральных деятелей.

В 1992-1993 годах был членом Президентского консультативного совета.

Являлся членом Союза театральных деятелей РФ, Союза кинематографистов РФ, Союза писателей Москвы, Российской академии кинематографических искусств "Ника" и Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Был почетным членом Российской академии художеств.

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1977). Народный артист СССР (1991).

Герой труда РФ (2018).

Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2008 - I степень, 2003 - II степень, 1997 - III степень, 2013 - IV степень). Также был награжден орденом Дружбы народов (1980). Отмечен благодарностью президента РФ (2002).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1987), Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1992, 1996 и 2002 годах, премии правительства РФ в области культуры за 2011 год.

Удостоен Международной премии Станиславского (1995, 2010, 2018), театральных премий "Хрустальная Турандот" (1997, 2011, 2017) и "Золотая маска" (2014), кинопремии "Золотой орел" в почетной номинации "За выдающийся вклад в российский кинематограф" (2014).

Автор сборника юмористических рассказов "Старается парень…" (1965), сборника эстрадных монологов и фельетонов "Смешно и несмешно" (1968), драматической поэмы "Разгром" (1970, совместно с Иосифом Прутом), драматической фантазии "Автоград - XXI" (1975, совместно с Юрием Визбором), книг "Контакты на разных уровнях" (1988), "Суперпрофессия" (2000), "Театр без вранья" (2007) и "Ленком - мой дом. Лицедейство без фарисейства" (2016).

Был женат на актрисе Нине Тихоновне Лапшиновой (1932-2014). Дочь - Александра Захарова (род. 1962) - народная артистка РФ, актриса Московского государственного театра "Ленком".

Жизни и творчеству режиссера посвящены документальные фильмы "Моя обманчивая мрачность. Марк Захаров" (2008, режиссеры Дарья Пиманова и Иван Цыбин), "Любить Дракона" (2013, Иван Цыбин), "Марк Захаров. Технология чуда" (2017, Константин Голенчик) и др.