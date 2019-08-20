Биография народной артистки России Александры Назаровой

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 августа 2019 года в возрасте 79 лет умерла народная артистка России Александра Назарова.

Александра Ивановна Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) в актерской семье. Отец - заслуженный артист РФ Иван Назаров (1899-1963), мать - актриса Александра Матвеева (1912-1996). В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями жила на Дальнем Востоке, в 1945 году семья Назаровых вернулась в Ленинград.

В 1961 году Александра Назарова окончила Ленинградский театральный институт им. Островского (ныне - Российский государственный институт сценических искусств), курс Бориса Зона.

По распределению была направлена в Москву, в Центральный детский театр (ныне - Российский академический молодежный театр). Играла в спектаклях "Белеет парус одинокий", "Золотое сердце", "Они и мы" и др.

В 1965 году перешла в Театр им. М. Н. Ермоловой, где прослужила почти 55 лет. Была задействована более чем в 30 постановках, среди которых "Сотворившая чудо" по пьесе Уильяма Гибсона (роль ​Элен Келлер), "Завтра в семь" по роману Константина Симонова "Живые и мертвые" (доктор Таня), "Мария Стюарт" по пьесе Фридриха Шиллера (Анна Кеннеди), "Время и семья Конвей" по Джону Пристли (Кэролл) и др.

Дебютировала в кино в 1961 году в фильме Юлия Райзмана "А если это любовь?", в той же ленте сыграли свои первые роли Андрей Миронов и Евгений Жариков. В 1965 году исполнила главную роль Ирины Егоровой в фильме Ричарда Викторова "Любимая". Спустя два года на экраны вышла картина Лео Арнштама "Софья Перовская", где актриса сыграла заглавную роль.

С 1990-х годов Александра Назарова активно снималась в телесериалах, среди которых "Бригада", "Кадеты", "Ночной дозор". Наиболее известна по роли Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в сериале "Моя прекрасная няня" (2004-2009). Всего исполнила более 80 киноролей.

Снималась в нескольких выпусках юмористического журнала "Ералаш". Занималась озвучиванием кинофильмов (экстрасенс Ода Мэй Браун в фильме "Привидение", рассказчица Саюри в "Мемуарах гейши", Мерф в "Интерстеллар" и др.) и мультфильмов ("Утиные истории", "Русалочка", "Ледниковый период", "Семейка Крудс" и др.).

Народная артистка РФ (2001).

Была дважды замужем. Сын Дмитрий погиб в 2011 году.