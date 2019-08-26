История агентства ТАСС

25 октября (7 ноября) 1917 года ПТА было занято отрядом балтийских моряков во главе с комиссаром Военно-революционного комитета Леонидом Старком. Отсюда были оперативно переданы первые сообщения о революционных событиях агентствам и газетам всего мира.

19 августа 1914 года Санкт-Петербургское телеграфное агентство было переименовано в Петроградское телеграфное агентство (ПТА) в связи с изменением названия города.

В 1909 году по предложению главы российского правительства Петра Столыпина было разработано новое Положение об агентстве, согласно которому учреждение было передано из структуры Министерства финансов в ведение Совета министров. К его функциям прибавилось "проведение в широкие слои населения необходимых сведений о взглядах и предначертаниях правительства".

Агентство работало круглосуточно. В штате было около 70 сотрудников, в том числе девять журналистов: придворный и политический хроникеры, официальные хроникеры, репортеры судебной хроники и отдела происшествий. К подписчикам (к 1917 году их насчитывалось 600) направлялся "Вестник", включавший не более тысячи слов в сутки, причем все его телеграммы были освобождены от цензурного просмотра в местах получения. В 1906 году аппарат для приема сообщений СПТА был установлен в Зимнем дворце.

Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА) начало работу 1 сентября 1904 года и стало первым в России единым органом распространения официальной информации. Его организовали на базе Торгово-телеграфного агентства (ТТА, 1903-1904) под патронатом трех министерств - иностранных дел, внутренних дел и финансов. Само агентство находилось в ведении Министерства финансов. СПТА сообщало "внутри Империи и за границей политические, финансовые, экономические, торговые и другие имеющие общественный интерес сведения". Первым руководителем (1904-1906) был Павел Миллер - известный государственный деятель Российской империи, бывший директор ТТА. Общее руководство возлагалось на совет в составе трех директоров - по одному представителю от трех министерств. При создании агентства его учредители положили на счет СПТА в Госбанке 9 тыс. 775 руб. 33 коп. и определили 12-летний "испытательный срок". В первый год своей работы СПТА обошлось казне в 49 тыс. руб. - эта сумма была равна стоимости крупного поместья, а к 1916 году столько стоила отправка телеграмм в Зимний дворец, лично для императора Николая II.

1 сентября информационному агентству ТАСС исполняется 115 лет. В преддверии этой даты публикуем материал об истории агентства.

1 декабря 1917 года декретом, подписанным председателем Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР Владимиром Лениным, ПТА было объявлено Центральным информационным органом при СНК. Первым комиссаром ПТА был назначен Леонид Старк.

В марте 1918 года вместе с правительством агентство переехало в Москву, 7 сентября Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) принял постановление о слиянии ПТА и Бюро печати при ВЦИК. Президиум постановил, что "новое учреждение должно называться Российским телеграфным агентством при Всероссийском центральном исполнительном комитете. Сокращенное название - РОСТА". Был установлен телеграфный адрес РОСТА: "Москва-Вестник", на который со всех концов страны поступали телеграммы. При этом в газетах сокращение РОСТА стало использоваться 4 сентября 1918 года, еще до подписания официального постановления.

К 1919 гоу ду РОСТА было 42 корреспондентских пункта на территории России. Кроме того, действовали отделения за рубежом: в Берлине, Тегеране, Будапеште, Вене, Стокгольме и Осло.

РОСТА выпускало около 400 печатных стенных газет, газету "Агит-РОСТА", несколько общественно-политических, экономических, литературных и иллюстрированных журналов. При агентстве была открыта первая в стране школа журналистики.

В годы военной интервенции и гражданской войны возникла такая форма наглядной агитационной работы, как "Окна РОСТА". Под этой маркой с сентября 1919 года по январь 1921 года была выпущена серия плакатов на самые злободневные темы. В творческой группе "Окон РОСТА" работали молодые художники, поэты, журналисты, среди которых Владимир Маяковский, Михаил Черемных, Иван Малютин и др. За два с половиной года вышло около 2 тыс. сатирических плакатов.

С ноября 1920 года РОСТА вошло в систему Главполитпросвета при Наркомате просвещения РСФСР, но с 7 сентября 1922 года вновь перешло в подчинение ВЦИК как центральный информационный орган для всей РСФСР и союзных советских республик. На тот момент у РОСТА только в РСФСР насчитывалось 477 корпунктов. 10 июля 1925 года постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета и СНК был создан центральный всесоюзный информационный орган - Телеграфное агентство Союза ССР (ТАСС).

Советский ТАСС

Телеграфное агентство Советского Союза имело одну из самых крупных в мире корреспондентских сетей: 682 корпункта внутри страны и 94 отделения за рубежом. Агентство обеспечивало информацией 4 тыс. советских газет, редакции радио и телевидения. Разовый тираж выходящих на 64 языках газет превышал 190 млн экземпляров.

Сообщения и фотоинформацию ТАСС получали более тысячи зарубежных и информационных агентств, газет, журналов, теле- и радиокомпаний. С учетом того, что мировые и национальные информационные агентства, приняв сообщения ТАСС, передавали их своим получателям, можно сказать, что информация ТАСС в той или иной форме появлялась во всех 8 тыс. 200 ежедневных газетах мира.

В составе ТАСС находились и информационные агентства союзных республик: РАТАУ (Украина), БелТА (Белоруссия), УзТАГ (Узбекистан), КазТАГ (Казахстан), Грузинформ (Грузия), Азеринформ (Азербайджан), ЭльТА (Литва), АТЕМ (Молдавия), Латинформ (Латвия), КирТАГ (Киргизия), ТаджикТА (Таджикистан), Арменпресс (Армения), ТуркменИнформ (Туркмения), ЭТА (Эстония), КарелфинТАГ (Карело-Финская АССР). При этом телеграфные агентства союзных республик могли собирать и распространять информацию исключительно на своей территории. РОСТА как информационный орган РСФСР просуществовало до 1935 года.

30 марта 1934 года впервые прозвучала фраза "ТАСС уполномочен заявить…", напечатанная в газетах "Правда" и "Известия". В этом материале, опубликованном на первой полосе, опровергались сведения о задержании советских шпионов в Париже. Впоследствии со слов "ТАСС уполномочен…" начинались официальные сообщения, заявления и опровержения советского правительства.

Аббревиатура ТАСС воспринималась многими как официальный голос Москвы, а слова "ТАСС уполномочен заявить..." стали знаковой формулой. В 1975 году агентство было награждено орденом Октябрьской революции - второй по значимости государственной наградой СССР после ордена Ленина.

После 1991 года

После провозглашения суверенитета России указом президента РФ Бориса Ельцина от 22 января 1992 года было создано Информационное телеграфное агентство России ТАСС (аббревиатура ТАСС сохранена как всемирно признанная марка). 4 мая 1994 года правительство РФ, учреждая Устав ИТАР- ТАСС, подтвердило его статус как центрального государственного информационного агентства страны. Учредителем является правительство Российской Федерации. Преобразовано из государственного предприятия во ФГУП (федеральное государственное унитарное предприятие), согласно постановлению правительства РФ от 22 ноября 2004 года.

С 1 октября 2014 года агентство вернулось к историческому названию - ТАСС. При этом аббревиатура ТАСС стала брендом и теперь не расшифровывается.

"Решение было принято на основе проведенных социологических исследований, в результате которых выяснилось, что ТАСС - широко известный бренд, в том числе международной аудитории, который отождествляется с доверием, точностью информации, надежностью и государственностью. Новый бренд старейшего российского информационного агентства призван стать символом профессионализма, энтузиазма, готовности к саморазвитию его команды и стремления агентства беречь и развивать свои лучшие традиции", - отметил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

В основу концепции нового бренда ТАСС легла идея достоверного источника постоянно обновляемой интегрированной информации - агентства знаний, а ключевым слоганом стало "Мы - знаем".

С апреля 2015 года ТАСС является членом международной ассоциации информационных агентств MINDS International.

В ноябре 2016 года информационное агентство России ТАСС было отмечено премией "За выдающиеся достижения информагентств в области качества - 2016", учрежденной Организацией информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

ТАСС сегодня

Подписчиками ТАСС являются более 5 тыс. СМИ, компаний, предприятий, диппредставительств и т. д. в России и за рубежом. ТАСС имеет 66 зарубежных представительств в 63 странах мира. Также в состав ТАСС с 2014 года входит Российская книжная палата. Общий штат агентства - почти 2 тыс. сотрудников.