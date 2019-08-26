Крупнейший в России фотоархив. История фотохроники ТАСС

Информационному агентству ТАСС 1 сентября исполняется 115 лет. Рассказываем о фотохронике ТАСС - старейшем в России и странах СНГ агентстве, которое специализируется на выпуске фотоновостей.

История

1 февраля 1926 года при ТАСС с целью снабжения печатных изданий литературным и иллюстративным материалом было учреждено бюро по изготовлению типографских клише, получившее название "Пресс-клише". Оно было создано на основе пресс-бюро отдела печати ЦК РКП/б/ и бюро клише при издательстве "Огонек". Изначально штат цеха состоял из двух фотокорреспондентов, двух лаборантов и двух учеников.

В 1930 году ТАСС стал одним из учредителей акционерного общества "Союзфото". В структуре этой организации функционировали агентства "Пресс-клише" и "Фотохроника". В 1938 году они были переданы в ведение ТАСС, а через год объединены под названием "Фотоклише ТАСС". С 1941 года "Фотоклише ТАСС" получило официальное название Фотохроника ТАСС.

Во время Великой Отечественной войны работниками Фотохроники ТАСС были знаменитые фотожурналисты Евгений Халдей, Григорий Липскеров, Марк Редькин, Леонид Великжанин, Сергей Лоскутов, Наум Грановский, Эммануил Евзерихин, Николай Ситников. Среди наиболее известных работ, созданных во время войны, - "Комбат" Макса Альперта и серия "Знамя Победы над Рейхстагом" Евгения Халдея. Также Фотохроника занималась централизованным сбором фотодокументов.

В послевоенное время основой деятельности Фотохроники ТАСС стали репортажи о политической жизни страны. В агентстве фотоинформации работали такие мастера этого жанра, как Вадим Ковригин, Василий Егоров, Владимир Савостьянов, Валентин Мастюков, Виктор Кошевой, Валентин Соболев, позднее - Владимир Мусаэльян, Виктор Будан, Эдуард Песов, Александр Чумичев и другие.

С середины 1960-х годах агентство начало осваивать технику цветной фотосъемки. К концу 1980-х тиражи достигли пика: Фотохроника ТАСС в год выпускала 6,5 млн черно-белых и 500 тыс. цветных фотографий, более 2 млн клише.

В 1990-х годах в связи с развитием Интернета и цифровых технологий в агентстве была создана оперативная лента фотоинформации. С 1992 года Фотохроника функционирует как один из филиалов ТАСС под названием "Агентство "Фото ИТАР-ТАСС" (за исключением 1994-1995 годов, когда она называлась Агентство фототелевизионной информации). Также в структуре ТАСС работает редакция фотоинформации.

Фотокорреспонденты ТАСС неоднократно становились лауреатами престижных российских и международных конкурсов, в том числе World Press Photo, Best of Russia и др.

Современность

В настоящий момент Фотохроника ТАСС обладает крупнейшим в стране фотоархивом, содержащим несколько миллионов фотографий и негативов за период с начала XX века до наших дней. Фоторепортеры (как фотокорреспонденты ТАСС, так и внештатные сотрудники на местах - стрингеры) ежегодно пополняют его сотнями тысяч новых цифровых материалов.

При поддержке банка ВТБ ведется работа по оцифровке и систематизации 850 тыс. единиц, хранящихся в архиве в виде слайдов и негативов, а также сканированию и каталогизации текстовых описаний изображений.

Среди прочих видов деятельности Фотохроники ТАСС - услуги по фотосопровождению мероприятий, фотохостингу (сервис для размещения, хранения и показа изображений другим пользователям сети), созданию и обслуживанию фотобанков.

Руководитель редакции фотоинформации ТАСС - Григорий Дукор.