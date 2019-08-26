История фразы "ТАСС уполномочен заявить"

22 декабря 1935 года Политбюро уполномочило ТАСС опровергнуть напечатанную в газетах "Ленинградская правда", "Труд", "Рабочая Москва" и "Вечерняя Москва" информацию "о якобы предстоящем с 1 января переводе часовой стрелки на один час назад". ТАСС сообщил, что никакого перевода часовой стрелки на час назад не предполагается, и подобные предложения правительством считаются неуместными. В следующий раз стрелки часов в СССР перевели лишь в 1981 году, при введении летнего и зимнего времени. Незадолго до начала Великой Отечественной войны, 13 июня 1941 года ТАСС категорически опроверг сообщения о том, что СССР и гитлеровская Германия готовятся к боевым действиям друг против друга.

Данные об этом деле были рассекречены после распада СССР, подробности разоблачения агентурной сети приводятся в книгах "Сталин и разведка" (Игорь Дамаскин), "Советский шпионаж в Европе и США. 1920-1950 годы" (Дэвид Даллин), а также "Сталин и ГРУ. 1918-1941 годы" (Евгений Горбунов).

30 марта 1934 года опровержение ТАСС было напечатано в газетах "Правда" и "Известия". Оно гласило: "В связи с появившимися во французской печати утверждениями, будто группа лиц разной национальности, арестованная в Париже по обвинению в шпионаже, занималась таковым в пользу СССР, ТАСС уполномочен заявить со всей категоричностью, что эти утверждения являются ни на чем не основанным клеветническим вымыслом".

29 марта 1934 года на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) секретарь ЦК Иосиф Сталин (Джугашвили) выступил с докладом "О кампании за границей о советском шпионаже". По итогам совещания заместителю наркома иностранных дел СССР Николаю Крестинскому было поручено "сегодня же представить текст опровержения ТАСС для опубликования в печати".

В конце 1933 года - начале 1934 года во Франции были арестованы несколько человек, обвиненных в сотрудничестве с советской разведкой. Шпионаж инкриминировали хозяйке светского салона Лидии Сталь (урожд. Чекаловой), отставному полковнику Октаву Дюмулену (военный эксперт, издатель журнала "Армия и демократия"), инспектору оружейных заводов Морису Миллису, химику Альберу Обри и др. Всего в деле фигурировали более 200 человек.

По прошествии десятилетий историки с точностью так и не установили, кто был автором фразы "ТАСС уполномочен заявить…" Некоторые специалисты полагают, что ряд подобных заявлений писал (или диктовал) лично глава государства Иосиф Сталин (Джугашвили). В Российском государственном архиве социально-политической истории до сих пор хранятся сообщения агентства, на которых он делал пометки. Согласно историческим документам, руководители государства лично участвовали в подготовке особо важных сообщений ТАСС, а некоторые из них утверждались постановлениями Политбюро и Президиума ЦК КПСС.

13 августа 1929 года в газетах "Правда" и "Известия" было опубликовано первое сообщение с формулировкой "ТАСС уполномочен сообщить…". В нем содержалась информация Наркомата иностранных дел о фактическом срыве переговоров с представителями Китайской республики вокруг Китайско-Восточной железной дороги. Уже через два месяца конфликт привел к боевым действиям, закончившимся победой Советского Союза.

До конца 1980-х годов у государственных органов в СССР не существовало пресс-служб в современном понимании, не было практики общаться или делать заявления для зарубежных СМИ напрямую. Уже в 1918 году ПТА начало публиковать официальные заявления советских лидеров. Например, 7 июля 1918 года агентство распространило распоряжение председателя Совнаркома Владимира Ленина (Ульянова) о борьбе с мятежниками-левыми эсерами - оно публиковалось за подписью самого главы государства. Однако уже в середине 1920-х годов советское руководство решило не подписывать выходящие на телеграфной ленте ТАСС сообщения конкретными именами, а "уполномочивать" агентство распространить ту или иную информацию.

Этот статус сохранялся и за преемниками ПТА: Российским телеграфным агентством (РОСТА, 1918-1925) и ТАСС (с 1925 года) Агентство получило исключительные права на распространение информации не только внутри страны, но и за рубежом.

25 сентября 1949 года сообщением ТАСС было объявлено о наличии у Советского Союза атомной бомбы.

23 ноября 1956 года ТАСС был уполномочен опровергнуть слухи в американских СМИ о том, что после ввода войск в Венгрию СССР планирует напасть на Югославию.

Постановлением Президиума ЦК КПСС утверждался проект заявления ТАСС от 2 ноября 1958 года, в котором говорилось, что советские госорганы не будут препятствовать писателю Борису Пастернаку в выезде за границу для получения Нобелевской премии по литературе, как и не будут чинить препятствий, если он пожелает "совсем выехать из Советского Союза".

21 августа 1968 года ТАСС передал официальное сообщение о вводе войск в Чехословакию по просьбе партийных и государственных деятелей этой страны.

3 сентября 1983 года в своем заявлении агентство передало позицию СССР о ситуации со сбитым над Сахалином южнокорейском Boeing, обвинив в произошедшем США.

В последний раз на ленте агентства легендарная фраза появилась в 1987 году. Тогда при проведении испытаний баллистических ракет ТАСС был уполномочен сообщить сначала о введении, а потом об отмене ограничений судоходства и полетов в зоне Тихого океана к юго-западу от Гавайев.

Возродить советскую традицию попытались во время октябрьских событий 1993 года – тогда сторонники Верховного совета РФ вошли в здание ИТАР-ТАСС и потребовали передать на ленту текст: "ТАСС уполномочен заявить: режим Ельцина свергнут". Однако сотрудники агентства отказались выполнить это требование и захватчики были вынуждены удалиться.

Тексты сообщений

13 августа 1929 года: Первое сообщение "ТАСС уполномочен сообщить"

"В связи с непрекращающимися слухами, распространяемыми из официальных китайских источников, о переговорах, якобы происходящих между б. поверенным в делах Китая в СССР Чжу Шао-яном и представителем СССР, ТАСС уполномочен сообщить следующее: 7 августа Чжу Шао-ян, прибывший на ст. Маньчжурия, обратился по телеграфу к т. Карахану с просьбой командировать на границу полномочного советского представителя для обсуждения с ним всех вопросов, связанных с конфликтом на КВЖД, на разрешение которых он якобы уполномочен Нанкином. 8 августа т. Караханом был послан ответ, в котором т. Карахан, ввиду имевшихся уже устных переговоров между т. Мельниковым и г. Цаем, которые показали, что китайские власти легко отказываются от своих же собственных устных предложений, указал, что в случае, если Чжу Шао-ян имеет передать ответ на известное ему письмо Чжан Сюэ-ляну и предшествовавшие ноты Советского Правительства, ему представляется возможность дать его в письменном виде по телеграфу или через 86-й разъезд. 9 августа была получена новая телеграмма Чжу Шао-яна, в которой говорилось, что он затрудняется сделать какое-либо письменное предложение ввиду недостаточной его осведомленности о разговорах, имевших место без его участия между т. Мельниковым и Цаем, и что он считает необходимым разрешение всех спорных вопросов путем посылки специального уполномоченного на то лица для переговоров с ним или разрешение ему (Чжу Шао-яну) выезда в Москву для личного свидания с т. Караханом. Ввиду того что этот ответ г. Чжу Шао-яна не вносит ничего нового, НКИД решил воздержаться от ответа на него, ограничившись ответом, который им был уже дан 8 августа".

22 декабря 1935 года: опровержение перевода часов

"В газетах Ленинградская правда" от 8 декабря с. г., "Труд" - 10 декабря, "Вечерняя Москва" - 9 декабря и "Рабочая Москва" от 22 декабря появились сообщения о якобы предстоящем с 1 января переводе часовой стрелки на час назад и перенесении в связи с этим времени начала и окончания работы предприятий и учреждений на час вперед. ТАСС уполномочен сообщить, что никакой передвижки часовой стрелки на час назад не предполагается и подобные предложения правительством считаются неуместными".

13 июня 1941 года: опровержение подготовки к войне с Германией

"Еще до приезда английского посла г-на Криппса в Лондон, особенно же после его приезда, в английской и вообще иностранной печати стали муссироваться слухи о "близости войны между СССР и Германией". По этим слухам: 1) Германия будто бы предъявила СССР претензии территориального и экономического характера, и теперь идут переговоры между Германией и СССР о заключении нового, более тесного соглашения между ними; 2) СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи с чем Германия стала сосредотачивать свои войска у границ СССР с целью нападения на СССР; 3) Советский Союза, в свою очередь, стал будто бы усиленно готовиться к войне с Германией и сосредотачивает войска у границ последней. Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в Москве все же сочли необходимым, ввиду упорного муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны. ТАСС заявляет, что: 1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий и не предлагает какого-либо нового, более тесного соглашения, ввиду чего и переговоры на этот предмет не могли иметь места; 2) по данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям; 3) СССР, как это вытекает из его мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными; 4) проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата, осуществляемые, как известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия Красной Армии как враждебные Германии по меньшей мере нелепо".

11 июля 1942 года: опровержение сообщения о потоплении советской подлодкой парохода нейтральной страны

"Германское информационное бюро и шведские газеты "Афтонтиднинген", "Свенска Дагбладет" и др. напечатали сообщения, что якобы советские подводные лодки торпедировали в шведских территориальных водах 22 июня шведский пароход "Ада Гортон", 1 июля направили торпеду в пароход "Гелеон". По сообщению шведского телеграфного агентства, 6 июля была сделана попытка торпедировать караван шведских судов, шедших под конвоем военных кораблей. ТАСС уполномочен заявить, что советские подводные лодки не имели никакого отношения ко всем этим инцидентам, происшедшим за последнее время в территориальных водах Швеции".

25 сентября 1949 года: сообщение о советской атомной бомбе

"23 сентября президент США Трумэн объявил, что, по данным правительства США, в одну из последних недель в СССР произошел атомный взрыв. Одновременно аналогичное заявление было сделано английским и канадским правительствами. Вслед за опубликованием этих заявлений в американской, английской и канадской печати, а также в печати других стран появились многочисленные высказывания, сеющие тревогу в широких общественных кругах. В связи с этим ТАСС уполномочен заявить следующее. В Советском Союзе, как известно, ведутся строительные работы больших масштабов - строительство гидростанций, шахт, каналов, дорог, которые вызывают необходимость больших взрывных работ с применением новейших технических средств. Поскольку эти взрывные работы происходили и происходят довольно часто в разных районах страны, то возможно, что это могло привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза. Что же касается производства атомной энергии, то ТАСС считает необходимым напомнить о том, что еще 6 ноября 1947 года министр иностранных дел СССР В. М. Молотов сделал заявление относительно секрета атомной бомбы, сказав, что "этого секрета давно уже не существует". Это заявление означало, что Советский Союз уже открыл секрет атомного оружия, и он имеет в своем распоряжении это оружие. Научные круги Соединенных Штатов Америки приняли это заявление В. М. Молотова как блеф, считая, что русские могут овладеть атомным оружием не ранее 1952 года. Однако они ошиблись, так как Советский Союз овладел секретом атомного оружия еще в 1947 году. Что касается тревоги, распространяемой по этому поводу некоторыми иностранными кругами, то для тревоги нет никаких оснований. Следует сказать, что Советское правительство, несмотря на наличие у него атомного оружия, стоит и намерено стоять в будущем на своей старой позиции безусловного запрещения применения атомного оружия. Относительно контроля над атомным оружием нужно сказать, что контроль будет необходим для того, чтобы проверить исполнение решения о запрещении производства атомного оружия".

23 ноября 1956 года: опровержение ТАСС о подготовке нападения на Югославию

"Американские агентства United Press и Associated Press распространили сообщения о том, будто Советский Союз ввел в Венгрию 20 новых пехотных дивизий и что советские войска в Венгрии и Румынии якобы продвигаются к югославской границе. В этих сообщениях утверждается также, будто советские войска высадились в Черноморском порту Болгарии. ТАСС уполномочен заявить, что эти сообщения указанных агентств не соответствуют действительности и являются от начала до конца злостным, провокационным вымыслом враждебным Советскому Союзу кругов, преследующих цели осложнения международной обстановки и подрыва дела безопасности народов".

2 ноября 1958 года: разрешение Пастернаку на выезд за рубеж

"В связи с публикуемым сегодня в печати письмом Б. Л. Пастернака товарищу Н. С. Хрущеву ТАСС уполномочен заявить, что со стороны советских государственных органов не будет никаких препятствий, если Б. Л. Пастернак выразит желание выехать за границу для получения присужденной ему премии. Распространяемые буржуазной прессой версии о том, что будто бы Б. Л. Пастернаку отказано в праве выезда за границу, являются грубым вымыслом. Как стало известно, Б. Л. Пастернак до настоящего времени не обращался ни в какие советские государственные органы с просьбой о получении визы для выезда за границу и что со стороны этих органов не было и не будет впредь возражений против выдачи ему выездной визы. В случае если Б. Л. Пастернак пожелает совсем выехать из Советского Союза, общественный строй и народ которого он оклеветал в своем антисоветском сочинении "Доктор Живаго", то официальные органы не будут чинить ему в этом никаких препятствий. Ему будет предоставлена возможность выехать за пределы Советского Союза и лично испытать все "прелести капиталистического рая".

2 марта 1959 года: опровержение слухов о массовой эмиграции евреев из СССР в Израиль

"За последнее время некоторые бейрутские и каирские газеты, ссылаясь на Associated Press и другие американские источники, в сенсационном духе распространяют сообщения о том, будто бы Советский Союз намеревается осуществить массовую эмиграцию евреев в Израиль. Распускаются также слухи, что делегация евреев из СССР якобы примет участие в так называемом "Всемирном сионистском конгрессе". Публикуя эти сообщения американских агентств, газеты пытаются приписать Советскому Союзу недобрые намерения и стремление изменить к худшему его политику в отношении арабских стран. В связи с изложенным ТАСС уполномочен заявить, что распространяемые Associated Press и другими американскими агентствами сообщения, подхваченные некоторыми бейрутскими и каирскими газетами, не имеют под собой никакой почвы и являются злостным провокационным вымыслом. Достойно сожаления, что упомянутые органы печати арабских стран попались на удочку американской пропаганды и, раздувая шумиху вокруг придуманного в Вашингтоне и Тель-Авиве вопроса о еврейской эмиграции из СССР и Израиль, объективно льют воду на мельницу тех, кто стремится подорвать дружбу между Советским Союзом и арабскими странами".

21 августа 1968 года: ввод войск в Чехословакию

"ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деятели Чехословацкой Социалистической Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным государствам с просьбой об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженными силами. Это обращение вызвано угрозой, которая возникла существующему в Чехословакии социалистическому строю и установленной конституцией государственности со стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами. Советское правительство и правительства союзных стран - Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики, исходя из принципов нерасторжимой дружбы и сотрудничества и в соответствии с существующими договорными обязательствами, решили пойти навстречу упомянутой просьбе об оказании братскому чехословацкому народу необходимой помощи. Советские воинские подразделения вместе с воинскими подразделениями названных стран 21 августа вступили на территорию Чехословакии. Они будут незамедлительно выведены из ЧССР, как только создавшаяся угроза завоеваниям социализма в Чехословакии, угроза безопасности стран социалистического содружества будет устранена и законные власти сочтут, что в дальнейшем пребывании там этих воинских подразделений нет необходимости. Предпринимаемые действия не направлены против какого-либо государства и ни в какой мере не ущемляют чьих-либо государственных интересов. Они служат цели мира и продиктованы заботой его укрепления. Братские народы твердо и решительно противопоставляют любой угрозе извне свою нерушимую солидарность. Никому и никогда не будет позволено вырвать ни одного звена из содружества социалистических государств".

3 сентября 1968 года: комментарий о сбитом Boeing

"Как уже сообщалось, в ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года самолет неустановленной принадлежности грубо нарушил советскую государственную границу и глубоко вторгся в воздушное пространство Советского Союза. Самолет-нарушитель отклонился от существующей международной трассы в сторону территории Советского Союза до 500 км и более двух часов находился над полуостровом Камчатка, районом Охотского моря и над островом Сахалин. В нарушение международных правил самолет летел без аэронавигационных огней, на радиосигналы советских диспетчерских служб не реагировал и сам никаких попыток установить такую связь не предпринимал. Естественно, что во время нахождения неизвестного самолета-нарушителя в воздушном пространстве СССР были подняты советские самолеты ПВО, которые неоднократно пытались установить с ним контакты с помощью общепринятых сигналов и вывести его на ближайший аэродром на территории Советского Союза. Однако самолет-нарушитель все это игнорировал. Над островом Сахалин по курсу его движения советским самолетом были даны предупредительные выстрелы трассирующими снарядами. Вскоре после этого самолет-нарушитель вышел за пределы советского воздушного пространства и продолжал полет в сторону Японского моря. Примерно десять минут он находился в зоне наблюдения радиолокационных средств, после чего наблюдение за ним было потеряно. Теперь в США и некоторых других странах поднята шумиха вокруг исчезновения южнокорейского самолета, совершавшего полет из Нью-Йорка в Сеул. Обращает на себя внимание то, что уже в первом сообщении об этом делалась ссылка на Центральное разведывательное управление США. Дальнейшие сведения, исходящие из Соединенных Штатов, дают все больше оснований считать, что маршрут и характер полета не были случайными. Показательно, что сейчас, задним числом, американская сторона не только официально признает факт нарушения этим самолетом советского воздушного пространства, но и приводит данные, из которых видно, что соответствующие американские службы самым внимательным образом следили за полетом на всем его протяжении. Спрашивается, если речь шла об обычном полете гражданского самолета, за которым велось непрерывное наблюдение, то почему же с американской стороны не было предпринято никаких мер по прекращению грубого нарушения воздушного пространства СССР и возвращению самолета на международную трассу? Почему американские власти, которые теперь прибегают к разного рода грязным инсинуациям в отношении СССР, не попытались установить связь с советской стороной и дать необходимые данные об этом полете? Ни того, ни другого сделано не было, хотя времени для этого было более чем достаточно. Уместно напомнить, что преднамеренные нарушения американскими самолетами государственных границ Советского Союза, в том числе и на Дальнем Востоке, далеко не единичны. По этому поводу правительству США неоднократно заявлялись протесты. В свете этих фактов вторжение в воздушное пространство указанного самолета нельзя расценить иначе, как заранее спланированную акцию. Расчет делался, очевидно, на то, что под прикрытием гражданских самолетов можно беспрепятственно осуществлять специальные разведывательные цели. Более того, есть основания полагать, что те, кто организовал эту провокацию, сознательно шли на дальнейшее обострение международной обстановки, стремясь опорочить Советский Союз, посеять чувство враждебности к нему, бросить тень на советскую миролюбивую политику. Об этом говорит и беспардонное, клеветническое заявление по адресу Советского Союза, с которым тотчас же выступил президент США Рейган. ТАСС уполномочен заявить, что в руководящих кругах Советского Союза выражают сожаление в связи с человеческими жертвами и вместе с тем решительно осуждают тех, кто сознательно или в результате преступного пренебрежения допустил гибель людей, а теперь пытается использовать происшедшее в нечистоплотных целях".

1 октября 1987 года: последнее сообщение

"В связи с завершением намеченных пусков ракет-носителей ТАСС уполномочен заявить, что районы Тихого Океана, ограниченные: окружностью радиусом 60 морских миль, с центром, имеющим координаты 18 градусов 00 минут северной широты и 163 градуса 00 минут западной долготы; трапецией с координатами вершин 39 градусов 30 минут северной широты и 173 градуса 00 минут западной долготы, 30 градусов 30 минут северной широты и 165 градусов 15 минут западной долготы, 28 градусов 15 минут северной широты и 170 градусов 00 минут западной долготы, 38 градусов 30 минут северной широты и 176 градусов 00 минут западной долготы, объявленные 27 сентября 1987 года по 2 октября 1987 года, свободны для мореплавания и полетов самолетов".