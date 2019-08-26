"Окна сатиры РОСТА". История создания и выпуска плакатов ТАСС

1 сентября информационному агентству ТАСС исполняется 115 лет. Рассказываем об "Окнах сатиры РОСТА" ("Окнах РОСТА") - агитационных плакатов, которые в 1919-1921 годах создавали художники и поэты, сотрудничавшие с Российским телеграфным агентством (образовано 7 сентября 1918 года; с 10 июля 1925 года – Телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС).

Начало выпуска "Окон РОСТА"

"Окна сатиры РОСТА" ("Окна РОСТА") - агитационные плакаты, которые в 1919-1921 годах создавали художники и поэты, сотрудничавшие с Российским телеграфным агентством (образовано 7 сентября 1918 года).

"Окна РОСТА" представляли собой новый вид журналистской и пропагандистской деятельности. Они возникли и получили распространение в условиях гражданской войны, когда полиграфическая промышленность испытывала значительные сложности. Бюллетени большого формата выполнялись от руки сотрудниками Российского телеграфного агентства и выставлялись в пустующих витринах магазинов.

Первое "Окно сатиры РОСТА" не сохранилось, однако известно, что оно было посвящено наступлению на Москву войск главнокомандующего Вооруженными силами Юга России Антона Деникина и поражению коммунистов в Венгрии. Оно содержало карикатуры, сатирические стихи и фельетоны. Плакат был подготовлен художником Михаилом Черемных (1890-1962) и поэтом Николаем Ивановым-Граменом (1885-1961). После одобрения ответственным руководителем РОСТА Платоном Керженцевым (1881-1940) в конце сентября 1919 года он был размещен в витрине бывшего магазина "Фабрично-торгового товарищества А. И. Абрикосова сыновей" на углу Тверской улицы и Чернышёвского переулка.

Изначально "Окна РОСТА" рисовались в одном экземпляре и выходили с еженедельными интервалами, однако впоследствии периодичность их выпуска была увеличена.

В октябре 1919 года основными авторами, работавшими над "Окнами сатиры", были Михаил Черемных, поэт Владимир Маяковский (1893-1930) и художник Иван Малютин (1891-1932). Участие в выпуске плакатов также принимали художники Антон Лавинский, Дмитрий Моор, Василий Хвостенко и др.

К декабрю 1919 года в Москве имелось девять витрин с постоянно обновлявшимися "Окнами РОСТА" - в зданиях на Кузнецком Мосту, Сретенке и др.

Распространение

В начале 1920 года был разработан способ тиражирования "Окон сатиры" при помощи картонных трафаретов, благодаря чему за два - три дня удавалось подготовить до 300 экземпляров. Первые копии незамедлительно выставлялись в витринах, а также на вокзальных агитпунктах и других оживленных местах. "Окна РОСТА" были значительно оперативнее еженедельных общественно-политических журналов, а также дополняли материалы ежедневных газет.

В феврале - марте 1920 года была введена общая нумерация всех "Окон РОСТА". Весной того же года около 300 экземпляров московских плакатов начали рассылать в 47 местных отделений Российского телеграфного агентства. Наряду с этим, самостоятельный выпуск плакатов наладил ряд филиалов: Одесский (ЮгРОСТА), Омский (СибРОСТА) и др. В Петроградском отделении РОСТА (ПетроРОСТА) в апреле - мае 1920 года был создан специальный плакатный отдел. Его возглавил художник Владимир Козлинский, помощниками которого стали Владимир Лебедев и Лев Бродаты. Они начали выпуск петроградских "Окон РОСТА". Тексты к ним писали сатирики Владимир Воинов и Александр Флит. Петроградские "Окна РОСТА" выставлялись в витринах пустующих магазинов, демонстрировались на заводах и фабриках, в рабочих клубах и воинских частях. К началу 1921 года "Окна сатиры" выходили в более чем 50 городах.

Содержание

"Окна РОСТА" не только решали задачи оперативной политической агитации в поддержку власти партии большевиков, но также сообщали о событиях в стране и мире, утверждали необходимость восстановления народного хозяйства и борьбы с голодом, распространения всеобщей грамотности и новой социалистической культуры.

Графическое оформление "Окон РОСТА" сочетало символику русского лубка и новаторские методы художественного авангардизма. Отличительными чертами плакатов были взаимодополняемость стихотворного текста и рисунков, выразительность силуэтов, использование двух-трех цветов. Первоначально рисунки содержали несколько многотемных "кадров", а тексты нередко имели частушечную или раёшную (с парной рифмовкой) первооснову. Под влиянием Владимира Маяковского постепенно был осуществлен переход к выпуску однотемных плакатов с равновеликими словесно-изобразительными "кадрами-сценками". Текстовая составляющая становилась более лаконичной, "телеграфной". Это позволяло более эффективно решать функционально-агитационные задачи "Окон РОСТА".

Общее количество выпущенных "Окон РОСТА" оценивают в 2 тыс. плакатов.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов агитационные традиции "Окон РОСТА" продолжили "Окна ТАСС".