История проведения Международного авиационно-космического салона

ТАСС-ДОСЬЕ. В период с 27 августа по 1 сентября 2019 года в городе Жуковском в Подмосковье пройдет XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019). Участие в нем подтвердили 827 компаний из 33 стран, в том числе 134 зарубежные. На авиасалоне ожидается ряд мировых премьер, главной из которых станет новейший российский пассажирский самолет МС-21.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) с 1993 года проводится раз в два года в городе Жуковском (Московская обл., 20 км к юго-востоку от Московской кольцевой автодороги), на аэродроме Раменское Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М. М. Громова. Организаторы - Министерство промышленности и торговли РФ, госкорпорация "Ростех", устроитель выставки ОАО "Авиасалон". Основная цель проведения МАКС - "демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами". Салон проводится под патронатом президента РФ, который традиционно открывает мероприятие.

На авиасалоне проводятся показательные полеты и премьеры новых разработок, в том числе опытных образцов российских летательных аппаратов, боевых комплексов и экспериментальных установок, которые по ряду причин не могут демонстрироваться за рубежом. Под эгидой государственного научного центра "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского" (ЦАГИ) на МАКСе организуются научные конференции и симпозиумы. В рамках салона ведутся переговоры, заключаются крупные контракты на производство, покупку и продажу представленной техники.

История

Первая Международная воздухоплавательная выставка прошла в России с 10 по 27 апреля 1911 года на территории Михайловского манежа (Санкт-Петербург). После этого в Российской империи, а затем и в СССР авиационные смотры, воздушные парады и выставки проводились регулярно.

История Международного авиационно-космического салона началась в 1992 году с проведения 11-16 августа на аэродроме Раменское первой в РФ авиавыставки "Мосаэрошоу-92". В мероприятии, которое организаторы впоследствии называли "генеральной репетицией" перед проведением первого международного авиасалона, приняли участие 203 российских и зарубежных компании. Экспонировались 114 летательных аппаратов, выставку посетили порядка 300 тыс. человек - специалистов и зрителей.

Уже на следующий год, с 31 августа по 5 сентября 1993 года, прошел первый МАКС, собравший 260 компаний-участниц, в том числе 82 зарубежные. Выставку, проводившуюся в Московском выставочном комплексе на Красной Пресне (ныне - Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр") и на аэродроме ЛИИ в Жуковском, посетили порядка 400 тыс. человек.

После этого МАКС регулярно проводится раз в два года, по нечетным годам. Начиная с 2003 года салон организуется по традиционной для крупных международных промышленных выставок схеме - первые три дня мероприятия открыты для специалистов и представителей бизнес-сообщества, а потом (как правило, в выходные дни) - для всех желающих.

В 2005 году авиашоу был присвоен статус мероприятия федерального значения.

При подготовке и во время демонстрационных полетов в рамках МАКС произошло несколько аварий и две авиакатастрофы: 18 августа 1997 года при выполнении тренировочного полета перед выставкой разбился самолет-амфибия Бе-103 (погиб летчик-испытатель Владимир Ульянов). 16 августа 2009 года также во время тренировочного полета столкнулись в воздухе два истребителя Су-27 пилотажной группы "Русские витязи" (погиб командир группы полковник Игорь Ткаченко).

МАКС-2015

XII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2015) прошел в Жуковском 25-30 августа 2015 года. В выставке приняли участие 878 предприятий и организаций, в том числе 151 зарубежная компания из 30 стран. Экспозиции были развернуты в павильонах на площади 28 тыс. кв. м и открытой площадке (8 тыс. кв. м). Салон посетили 103 официальные делегации из 65 стран мира и 66 тыс. специалистов. Общее число посетителей превысило 404 тыс. человек (на 65 тыс. больше, чем в 2013 году). С учетом соглашений о сотрудничестве, имеющих инвестиционные обязательства, контракты и сделки МАКС-2015 были оценены в 350 млрд руб. В летной программе за шесть дней приняли участие 90 летательных аппаратов, включая 42 самолета в составе семи пилотажных групп; на статической стоянке было представлено 133 летательных аппарата, включая 20 воздушных судов ВКС России.

МАКС-2017

XIII салон прошел в Жуковском 18-23 июля 2017 года. 18 июля состоялось официальное открытие авиашоу, с 18 по 20 июля прошли плановые деловые мероприятия, а 21-23 июля МАКС был открыт для широкой публики. При этом 21 июля учащиеся вузов могли ознакомиться с выставкой бесплатно. Салон посетили в общей сложности более 452 тыс. человек.

Согласно данным Минпромторга РФ, всего в мероприятии приняли участие около 180 иностранных производителей из 35 стран мира, состоялось более 1 тыс. 500 переговоров, в которых приняли участие свыше 1 тыс. компаний. МАКС-2017 завершился подписанием контрактов и соглашений общим объемом в 400 млрд руб. Самыми крупными сделками стали твердый контракт на поставку 20 ближнемагистральных самолетов Superjet 100 группе "Аэрофлот" и контракт на поставку в операционный лизинг 16 самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings, включая четыре лайнера с отечественными двигателями ПД-14. В числе представленных на авиасалоне новинок были многоцелевой истребитель МиГ-35 и вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для специальных операций. В дни проведения салона аэропорт Жуковский функционировал в штатном режиме по скорректированному расписанию.

18 июля 2017 года гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что МАКС-2017, вероятно, станет последним в Жуковском, а салон 2019 года, скорее всего, пройдет в Кубинке. Однако смены площадки проведения салона в итоге не состоялось.