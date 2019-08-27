"Шоколадное или сливочное?" Какое мороженое выбирал Путин на авиасалоне МАКС

27 августа 2019 года на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в Жуковском президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Для Путина покупать мoроженое на авиасалоне уже своего рода традиция. Исключениями стали 2007 год (продавца мороженого не оказалось у прилавка), 2013 год (рабочий график президента не позволил ему посетить авиасалон) и 2015 год.

2005 год

Впервые о том, что Владимир Путин попробовал мороженое в Жуковском, ТАСС сообщил 16 августа 2005 года. Тогда, переезжая между павильонами 7-го Международного авиасалона, российский президент остановил свой кортеж около лотка с мороженым фирмы Nestle. Владимир Путин попросил у продавщицы "простое мороженое". Получив клубничный и шоколадный рожки Extreme, президент попытался расплатиться купюрой в 1 тыс. руб., однако у продавщицы не нашлось сдачи. После этого глава государства протянул ей купюру в 500 руб., вернулся к машине и покинул выставку.

2007 год

Владимир Путин осмотрел экспозицию авиакосмического салона МАКС 21 августа. Покидая выставку, глава государства сел в автомобиль. Однако кортеж, как сообщал корреспондент ИТАР-ТАСС Михаил Петров, едва тронувшись, остановился около лотка с мороженым. Подойдя к прилавку, Путин не обнаружил там продавца и обратился к продавщице соседнего лотка с хот-догами. "Чем торгуете?" - спросил президент. Девушка за прилавком от неожиданности не нашлась, что ответить. Президент, улыбнувшись, попрощался с ней и покинул авиасалон. На итоговой пресс-конференции МАКС-2007 руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин пообещал, что в следующий раз Путин будет обеспечен мороженым "в обязательном порядке".

2009 год

18 августа, ознакомившись с новинками МАКС, Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра РФ, по традиции решил попробовать мороженое. Глава госкорпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов посоветовал премьеру мороженое марки Maxibon производства Nestle. Глава правительства, воспользовался этим советом, купил именно Maxibon за 70 руб.

2011 год

Владимир Путин посетил авиакосмический салон 17 августа и в ходе осмотра выставки попробовал мороженое вместе с главой "Ростехнологий" Сергеем Чемезовым и вице-премьером Сергеем Ивановым. Премьер-министр угостил мороженым Иванова, поскольку у того не оказалось с собой денег. "Я ему должен 60 рублей", - признался потом журналистам Иванов. Когда Путин угощал мороженым вице-премьера, то спросил у него: "Когда у вас получка?". "Вчера была. Можно тратить", - ответил Иванов.

2015 год

В 2015 году президент Владимир Путин побывал на открытии авиасмотра 25 августа. Однако впервые прошел мимо лотков с мороженым, не проявив к ним интереса.

2017 год

18 июля глава государства, посещая авиасалон, в сопровождении многочисленной делегации из членов правительства и руководства промышленных предприятий подошел к прилавку, где в большом ассортименте было представлено мороженое российских производителей. В частности, "Вологодское" и "Коровка из Кореновки". Президент остановил свой выбор на вологодском пломбире в стаканчике. Он расплатился тысячной купюрой, продавец начала было искать сдачу, но Путин решил угостить всех. "На сдачу дайте им", - кивнул он в сторону сопровождавших его чиновников. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин позже пояснил журналистам, почему в то время как президент угощал российскую делегацию мороженым, он так и не попробовал это лакомство. "Какие вы наблюдательные, - я так и думал, что спросите. Я специально не ел, чтобы спросили, - шутя сказал он. - Я просто считаю, что мороженое очень вкусный продукт, но моя задача, как бывшего профессионального спортсмена, не набирать вес".

2019 год

27 августа на авиасалоне Владимир Путин угостил мороженым турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Подойдя к холодильнику, президент России поинтересовался ассортиментом, и продавец рассказала о имеющихся в продаже сортах. "Вологодское давайте", - сказал президент и протянул мороженое Эрдогану, после чего выбрал для себя "Коровку из Кореновки". "Шоколадное или сливочное?" - спросила продавец. "Давайте и то, и другое", - засмеялся Путин и протянул продавцу купюру в 5 тыс. руб. "Сдачу министру отдайте, - кивнул президент в сторону главы Минпромторга Дениса Мантурова. - Это ему на развитие авиации". "Спасибо за щедрость", - засмеялся министр. Позже к холодильнику с мороженым подошел глава Минобороны Сергей Шойгу, вскоре к нему присоединился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который выбрал "радужное" - один из сортов "Чистой Линии". "У нас операция [по стыковке корабля "Союз МС-14" к Международной космической станции] прошла успешно", - заметил он, обращаясь к журналистам.