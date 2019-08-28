Уголовное дело в отношении Кирилла Вышинского

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2019 года суд в Киеве изменил меру пресечения главному редактору агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство. Вышинский освобожден из-под стражи в зале суда. Журналист был задержан на Украине в мае 2018 года по обвинению в государственной измене. Рассказываем об уголовном деле Кирилла Вышинского.

Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский (род. 1967), уроженец Днепропетровска, выпускник филологического факультета Днепропетровского государственного университета. Работал на украинских "11-м канале" и телеканале ICTV, был автором телепроектов "Уличное телевидение", "На самом деле", шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым. С 2006 по 2014 год - журналист программы "Вести" на российском канале "Россия-1". После госпереворота на Украине в 2014 году возглавил портал "РИА Новости Украина" (информационный партнер Международного информагентства "Россия сегодня", РФ). В 2014 году был награжден российской медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. В 2015 году получил российское гражданство, сохранив при этом гражданство Украины.

Задержание на Украине и возбуждение уголовного дела

15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела операцию в отношении сотрудников "РИА Новости Украина", в ходе которой в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом операции стало задержание Кирилла Вышинского по подозрению в государственной измене. Одновременно в СБУ заявили "о раскрытии сети медиаструктур, которые Москва использовала для ведения гибридной войны" против Киева.

Кириллу Вышинскому предъявили обвинение по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. В вину ему вменили госизмену и проведение подрывной информационной деятельности против Украины, в частности "оправдание аннексии Крыма", "информационную поддержку" провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также привлечение журналистов и граждан Украины к "подрывной деятельности". При этом, по словам заместителя главы СБУ Виктора Кононенко, деятельность Вышинского "финансировалась из России". Именно с этой целью он якобы зарегистрировал на Украине несколько юридических лиц, включая агентство "РИА Новости Украина".

6 июня 2018 года украинские спецслужбы сообщили о вскрытии банковской ячейки Вышинского, где был обнаружен предмет, "похожий на пистолет" (впоследствии идентифицирован как "FN Browning M1906"), более $200 тыс. и трудовой договор от 6 марта 2014 года между Вышинскими МИА "Россия сегодня". 6 июля прокуратура предъявила журналисту новое обвинение по части 1 статьи 263 УК Украины ("Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов"). 19 июля суд арестовал его имущество, включая квартиру, гараж и два автомобиля.

Арест и содержание под стражей

Дело в отношении журналиста изначально было передано в прокуратуру так называемой Автономной республики Крым. 16 мая 2018 года Вышинского этапировали в Херсон. 17 мая городской суд по ходатайству прокуратуры избрал журналисту меру пресечения в виде содержания под стражей без назначения залога. Кирилл Вышинский отказался признавать предъявленные ему обвинения. Из зала суда он обратился к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о своем выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению.

Срок ареста неоднократно продлевался. В марте 2019 года суд удовлетворил ходатайство задержанного о личном участии в заседании суда, для чего журналиста доставили из Херсона в Киев. 25 июня 2019 года Конституционный суд Украины отменил положение Уголовного кодекса, по которому к лицу, подозреваемому в терроризме или государственной измене, в качестве меры пресечения мог быть применен только арест.

Реакция российской стороны и международного сообщества

После задержания Кирилла Вышинского МИД РФ направил в Киев ноты протеста с требованием предпринять все необходимые меры для немедленного освобождения журналиста. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал США и ОБСЕ дать объективную оценку произошедшему на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия "категорически не приемлет таких действий в отношении своих граждан, тем более если они являются представителями СМИ", и пообещал, что российская сторона предпримет ответные меры.

9 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с украинским президентом Петром Порошенко потребовал незамедлительно освободить арестованных на Украине российских журналистов. При этом в разговоре была достигнута договоренность о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России.

С осуждением действий Киева выступили главный редактор и генеральный директор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, члены Союза журналистов России, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, постоянные представители России при ООН и ОБСЕ Василий Небензя и Александр Лукашевич, генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланже, глава отделения организации "Репортеры без границ" стран Средней Азии и Восточной Европы Йоханн Бир, генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд и др. ОБСЕ обратилась к властям Киева с требованием освободить Вышинского.

В апреле 2019 года, после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, более 250 журналистов из России и других стран подписали обращение к новоизбранному главе государства с призывом освободить Кирилла Вышинского.

Возбуждение уголовного дела в России

В мае 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело "по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности" (ст. 144 и 299 Уголовного кодекса РФ). В январе 2019 года СК РФ открыл еще одно уголовное дело по части 2 ст. 144 и части 2 ст. 299 УК РФ в отношении начальника следственного отдела главного управления СБУ Андрея Просняка. Российские следственные органы считают его причастным к незаконному аресту Вышинского.

Мнения сторон о возможности обмена

7 июня 2018 года в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиру Путину был задан вопрос о возможности "обмена российского журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в Крыму режиссера Олега Сенцова". В ответ президент сказал, что Вышинский был задержан "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", а Сенцов - за подготовку террористического акта. По словам президента, "это совершенно разные вещи". Позднее, 2 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал освобождение Вышинского "не темой для каких-либо обменов" и подчеркнул, что журналист фактически был арестован за свою деятельность, что является нарушением международных правил и принципа свободы прессы.

20 июня 2019 года Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о возможности обмена журналиста на кого-то из граждан Украины, сказал, что российские власти думают над этим вопросом. 18 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что возвращение в РФ Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева.

В свою очередь новый президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 19 июля сказал, что Киев рассматривает вариант обмена журналиста на режиссера Олега Сенцова. По словам Зеленского, украинская сторона хотела бы вернуть "всех своих политзаключенных", а обмен Вышинского мог бы стать шагом на этом пути.

Судебный процесс

4 апреля 2019 года Подольский районный суд Киева приступил к рассмотрению по существу дела Кирилла Вышинского. 10 июня сторона обвинения зачитала журналисту обвинительный акт, обвиняемый заявил, что не признает вину ни по одному пункту. В ходе судебного заседания 19 июля Кирилл Вышинский попросил изменить ему меру пресечения на освобождение под личное обязательство. Однако суд продлил арест главного редактора агентства "РИА Новости Украина" на очередные 60 дней.