Биография Дмитрия Разумкова

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 августа 2019 года председателем Верховной рады Украины IX созыва избран глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Дмитрий Александрович Разумков родился 8 октября 1983 года в городе Бердичев Житомирской области Украинской ССР (ныне - Украина). Отец - Александр Васильевич Разумков (1959-1999), политолог, с 1994 по 1995 год работал первым помощником президента Леонида Кучмы, в 1997-1999 годах возглавлял Украинский центр экономических и политических исследований, был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Мать - Наталья Ивановна Кудря (род. 1959), актриса Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки, народная артистка Украины.

В детстве Дмитрий Разумков жил с дедушкой и бабушкой в Бердичеве, в 14 лет переехал к родителям в Киев, где учился в лицее №38 имени В. М. Молчанова.

В 2007 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международные экономические отношения", в 2011 году - Национальный университет государственной налоговой службы (ныне в составе Университета государственной фискальной службы Украины) по специальности "правоведение".

С 2006 года работал в сфере политических технологий и консалтинга. Специализировался на вопросах "информационно-аналитической работы в сфере внутренней и внешней политики государства, а также адаптации и внедрения политтехнологий для реализации стратегий по формированию общественного мнения и имиджа".

В 2006-2010 годах был членом Партии регионов, которую возглавлял Виктор Янукович. Входил в молодежное крыло партии, работал помощником одного из ее депутатов. Вышел из партии после победы Януковича на президентских выборах в феврале 2010 года.

По данным СМИ, в 2010-2014 годах Разумков возглавлял секретариат Киевской городской организации партии Сергея Тигипко "Сильная Украина". Был также помощником самого Тигипко, который в 2010-2012 годах занимал пост вице-премьера в правительстве Николая Азарова. В 2014 году во время предвыборной президентской кампании Тигипко являлся его уполномоченным представителем.

В 2014 году Дмитрий Разумков вместе с политологами Василием Моканом и Нелли Яковлевой создал компанию "Украинская политконсалтинговая группа" (Ukrainian Politconsulting Group). Был управляющим партнером и директором компании. Среди проектов группы: так называемое имиджевое сопровождение политических партий, юридическая помощь в создании новых политпроектов, подготовка аналитических материалов для международных организаций, работа на выборах и др.

В 2018-2019 годах Украинская политконсалитнговая группа участвовала в организации президентской кампании шоумена, художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского. Дмитрий Разумков был официальным спикером штаба кандидата и одним из его главных политических консультантов. По словам Разумкова, он работал в команде будущего президента Украины "на волонтерских началах", так ему "импонировали ценности" Зеленского. 21 апреля 2019 года Владимир Зеленский был избран на высший государственный пост с рекордным результатом за всю историю президентских выборов - 73,22%.

27 мая 2019 года на пресс-конференции в Киеве Дмитрий Разумков сообщил, что избран главой пропрезидентской партии "Слуга народа". Прежний руководитель партии Иван Баканов был назначен заместителем председателя Службы безопасности Украины.

На внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года Дмитрий Разумков был избран депутатом Верховной рады IX созыва. Возглавлял избирательный список партии "Слуга народа". Партия набрала 43,16% голосов избирателей, обеспечив себе большинство в парламенте.

В числе первоочередных законодательных инициатив, которые будут вынесены на рассмотрение новой Рады, Разумков назвал законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и отзыве парламентариев. Является противником предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны Донецкой и Луганской народных республик.

Владеет английским, русским и украинским языками.

Женат, двое детей.