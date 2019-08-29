Что известно о членах нового кабинета министров Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 августа 2019 года Верховная рада Украины утвердила состав нового правительства страны. Рассказываем о том, кто вошел в кабинет министров.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины

Уроженец Черниговской области, родился 7 июля 1984 года. Окончил Институт права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, Национальную академию государственного управления при президенте Украины, киевское отделение Института Аспена (Aspen Institute). Работал юристом, помощником депутата от Партии регионов Верховной рады VI созыва. С конца 2000-х годов был управляющим партнером юридической фирмы Constructive Lawyers, возглавлял Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам, был заместителем гендиректора Первой украинской индустриально-инвестиционной компании. В 2013-2018 годах являлся членом партии "Сила людей". В 2015-2019 годах возглавлял Офис эффективного регулирования (экспертно-аналитический центр), созданный Минэкономразвития Украины при поддержке западных грантовых проектов. В разные годы работал внештатным советником бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко и советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива. В мае 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Гончарука заместителем председателя своей администрации (ныне - офис президента Украины). Глава офиса президента - Андрей Богдан.

Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы в семье дипломата Ивана Кулебы, который в разные годы был послом Украины в Египте, Чехии, ныне возглавляет диппредставительство в Казахстане. Дмитрий Кулеба окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко ("международное право"). Кандидат юридических наук (2006). С 2003 года - на дипломатической службе. Работал в управлении юридического обеспечения МИД Украины, в постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене (Австрия). В 2010-2012 годах был первым секретарем, советником, начальником отдела в секретариате министра иностранных дел Константина Грищенко. В 2013 году, после назначения Грищенко вице-премьер-министром Украины, занял пост его советника по гуманитарным вопросам. В октябре того же года покинул госслужбу, возглавив Фонд культурной дипломатии UART. Вернулся в МИД в июне 2014 года, став послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций в ведомстве Павла Климкина. В апреле 2016 года президент Украины Петр Порошенко назначил Дмитрия Кулебу постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Михаил Федоров, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации

Родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области. Выпускник факультета социологии и управления Запорожского национального университета. Был операционным директором образовательного проекта для предпринимателей "Суперлюди". В 2013 году в Запорожье основал и возглавил агентство SMMSTUDIO (реклама в соцсетях Facebook и Instagram). В октябре 2014 года баллотировался в Верховную раду в составе списка кандидатов партии "5.10" (партия в парламент не прошла). В 2018 году организовал первую на Украине конференцию по маркетингу в сети Facebook для собственников и руководителей бизнес-структур. В 2019 году во время президентской избирательной кампании отвечал за онлайн-коммуникации команды кандидата Владимира Зеленского в социальных сетях. 21 мая 2019 года, после избрания Зеленского президентом страны, стал его советником. 21 июля того же года был избран депутатом Верховной рады Украины IX созыва по списку партии "Слуга народа", при этом членом партии не является.

Арсен Аваков, министр внутренних дел

Родился 2 января 1964 года в Баку (Азербайджан). После окончания Харьковского политехнического института работал во ВНИИ охраны вод в Харькове. В 1990-х годах занимался бизнесом, был учредителем и руководителем компании "Инвестор" и банка "Базис". В 2002 году избран членом исполкома Харьковского горсовета. В 2004 году во время президентской избирательной кампании работал в штабе Виктора Ющенко. После победы Ющенко на выборах Аваков возглавил Харьковскую областную госадминистрацию, был членом Совета национальной безопасности и обороны Украины. В январе 2010 года Ющенко проиграл президентские выборы Виктору Януковичу и Аваков подал в отставку с поста губернатора. Весной того же года вступил в партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко, в октябре 2012 года был избран от партии в Верховную раду. После госпереворота в феврале 2014 года стал министром внутренних дел в правительстве Арсения Яценюка. В апреле 2016 года вновь назначен главой МВД в правительстве Владимира Гройсмана.

Вадим Пристайко, министр иностранных дел

Родился 20 февраля 1970 года в городе Килия Одесской области. Его отец работал в органах прокуратуры и госбезопасности, в разные годы возглавлял следственный отдела КГБ УССР, был заместителем председателя СБУ. Вадим Пристайко окончил Киевский политехнический институт и магистратуру Украинской академии внешней торговли. В 1990-е годы состоял на различных должностях в Министерстве внешних экономических связей и торговли Украины. В 1997 году перешел в систему МИД Украины. Работал в генконсульстве Украины в Сиднее (Австралия; 2000-2001), был послом в Канаде (2012-2014), заместителем главы МИД - руководителем аппарата (2014-2017) и первым заместителем главы МИД Украины Павла Климкина (2017). В 2017-2019 годах возглавлял Миссию Украины при НАТО. С мая 2019 года - заместитель главы администрации (офиса) президента Украины Владимира Зеленского.

Андрей Загороднюк, министр обороны

Родился в 1977 году. Выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, окончил Уорикский и Оксфордский университеты (Великобритания). По образованию - юрист, экономист. Работал на руководящих должностях в различных горнодобывающих и производственных компаниях. Совладелец, управляющий директор Discovery Drilling Equipment, украинского подразделения компании Discovery Industrial Services Ltd (Великобритания). После госпереворота и начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году был волонтером в Вооруженных силах Украины. В 2015-2017 годах руководил Проектным офисом реформ Министерства обороны страны, с 2018 года являлся его членом. В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Загороднюка своим внештатным советником. Является членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Оксана Маркарова, министр финансов

Родилась 28 октября 1976 года в городе Ровно. Окончила Киево-Могилянскую академию (магистр экологии), магистратуру в области международных публичных финансов и торговли Индианского университета (США). В конце 1990-х - начале 2000-х годов работала в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, в 2000 году проходила практику во Всемирном банке в США, работая в группе банков и финансовых рынков региона Европы и центральной Азии. В 2003-2014 годах возглавляла частное акционерное общество "ИТТ-инвест", возглавляла набсовет Актив-банка. В 2015 году перешла на госслужбу: была назначена заместителем министра финансов Наталии Яресько в правительстве Арсения Яценюка. В 2016 году стала первым заместителем министра финансов Александра Данилюка (ныне - глава Совета национальной безопасности и обороны Украины) в правительстве Владимира Гройсмана. Получила должность правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций, инициатор создания офиса привлечения и содействия инвестициям. Была членом наблюдательных советов "Ощадбанка", "Эксимбанка", "Приватбанка" и др. После отставки Данилюка в июне 2018 года назначена и.о. главы Минфина. С ноября 2018 года - министр финансов Украины. Замужем за банкиром, бизнесменом Даниилом Волынцом.

Денис Малюська, министр юстиции

Родился 19 ноября 1981 года в Хмельницкой области. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение" и Лондонский университет. Работал юристом, специализировался на вопросах регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства. В 2004 году основал адвокатскую фирму "Бизнес-право", в 2005 году - издательскую фирму "Советник пресс". В 2010 году был назначен консультантом по развитию частного сектора Группы Всемирного банка (сотрудничал с правительствами Украины и стран Центральной Азии). С 2016 года - заместитель главы Офиса эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office; BRDO) Алексея Гончарука (с 29 августа 2019 года - премьер-министр Украины). На парламентских выборах 21 июля 2019 года Денис Малюська был избран депутатом Верховной рады IX созыва от пропрезидентской партии "Слуга народа".

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Родился 18 марта 1975 года в Киеве. Окончил Киевский политехнический институт, а также магистратуру Киево-Могилянской академии и магистратуру Университета Висконсин-Мэдисон (США). Специалист в области макроэкономики, теории игр, теории контрактов и институционального дизайна. С 2008 года работал и преподавал в Боннском университете (Германия), в Пенсильванском и Питтсбургском университетах (США). Профессор Питтсбургского университета. С 2016 года - почетный президент Киевской школы экономики, заместитель главы Совета Нацбанка Украины Богдана Данилишина. Сооснователь и редактор аналитической платформы VoxUkraine, заместитель редактора журнала Review of Economic Design. В 2014 и 2015 годах входил в рейтинг лучших украинских экономистов по версии издания "Forbes Украина". В 2019 году стал организатором тренинга Киевской школы экономики для избранных в Верховную раду депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" (Трускавец, Львовская область).

Анна Новосад, министр образования и науки

Родилась 28 июля 1990 года, уроженка города Ладыжин Винницкой области. Окончила Киево-Могилянскую академию ("политология"), Маастрихтский университет в Нидерландах (магистр европейских студий). Стипендиат Фонда Сороса. В 2012-2013 годах стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии, была участником украинско-канадской парламентской программы. По окончании учебы была приглашена на работу в Минобразования Украины. В 2014 году была советником министра Сергея Квита (в правительстве Арсения Яценюка), после его отставки осталась работать в команде Лилии Гриневич. С 2017 года возглавляла директорат стратегического планирования и европейской интеграции, который занимается развитием международных связей министерства в правительстве Владимира Гройсмана. Курировала создание Национального агентства по обеспечению качества высшего образования в Украине, программу "Английский язык для университетов", а также реализацию на Украине крупнейшей программы ЕС по финансированию научных и инновационные проектов "Горизонт-2020". 21 июля 2019 года избрана депутатом Верховной рады Украины IX созыва по списку пропрезидентской партии "Слуга народа", при этом членом партии не является.

Владислав Криклий, министр инфраструктуры

Родился 23 ноября 1986 года в Киеве, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Кандидат экономических наук (2015). По окончании университета работал в банковской сфере, занимался предпринимательством. В 2014 году стал советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по вопросам внедрения информационных технологий. В 2015 году стал заместителем начальника ГАИ, а после расформирования инспекции 29-летний Владислав Криклий был назначен начальником Главного сервисного центра МВД (регистрация автомобилей). 21 июля 2019 году избран депутатом Верховной рады IX созыва по списку пропрезидентской партии "Слуга народа".

Зоряна Скалецкая (Черненко), министр здравоохранения

Выпускница Киево-Могилянской академии, заместитель декана факультета правовых наук, доцент вуза. Преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии. Эксперт по вопросам медицинской реформы. Председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права. Возглавляет комиссию по вопросам реформирования системы здравоохранения Общественного совета при Министерстве здравоохранения Украины. По данным сайта Страна.ua, была замужем за Александром Черненко, депутатом Верховной рады Украины VIII созыва от Блока Петра Порошенко.

Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта

Родился 15 января 1974 года в городе Новый Раздол Львовской области. Окончил финансово-экономический факультет Киевского национального экономического университета. С 1998 года занимал должность коммерческого директора газеты "Московский комсомолец в Украине". В 2000 году возглавил отдел по управлению медиа-активами Альфа-банка (Украина), курировал "Наше радио", "МК в Украине" и др. С 2004 года в течение 14 лет руководил украинским телеканалом СТБ, входящим в медиагруппу StarLightMedia олигарха Виктора Пинчука. Одновременно с 2012 года возглавлял медиагруппу. Покинул StarLightMedia в декабре 2018 года. В июле 2019 года стал внештатным советником по гуманитарным вопросам президента Украины Владимира Зеленского.

Юлия Соколовская, министр социальной политики

Окончила Киевский национальный экономический университет, Национальную академию государственного управления при президенте Украины. С 2014 года работала в Министерстве экономического развития и торговли. В 2015 году стала директором департамента финансирования социальной сферы и здравоохранения Минфина, спустя год перешла в секретариат кабинета министров Украины, где возглавила департамент стратегического планирования и координации государственной политики. С 2017 года руководила направлением реформирования системы здравоохранения проекта Агентства США по международному развитию (USAID) "Реформа ВИЧ-услуг в действии" (цель проекта - укрепление системы здравоохранения и предоставление услуг по профилактике ВИЧ). С августа 2018 года - советник в Министерстве финансов Украины.

Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды

Родился 26 января 1984 года в Киеве. Выпускник Института энергосбережения и энергоменеджмента Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт". С 2006 по 2014 год работал на различных должностях в Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг. Был директором предприятия "Озон биогаз инвестмент", затем занял должность председателя правления Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. Руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office; BRDO) - независимого экспертно-аналитического центра, созданного Министерством экономического развития Украины при поддержке западных грантовых проектов. 21 июля 2019 года избран депутатом Верховной рады Украины IX созыва по списку пропрезидентской партии "Слуга народа", членом партии не является.

Алена Бабак, министр развития общин и территорий

Родилась 27 сентября 1969 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Окончила Киевский государственный педагогический институт иностранных языков ("учитель английского и французского языков"), магистратуру по специальности "бизнес администрирование" Университета Олд Доминион (США). С 1998 года занимается частным предпринимательством. В 2004 году стала соучредителем украинской благотворительной организации "Институт местного развития", занимается вопросами финансового управления и ценообразования ЖКХ. В 2014 году вошла в рабочую группу по вопросам реформирования ЖКХ при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Избиралась депутатом Верховной рады VIII созыва (2014-2019) по списку партии "Самопомощь" Андрея Садового. Автор научных работ по вопросам реформирования ЖКХ и регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Оксана Коляда (Гаврилюк), министр по делам ветеранов, а также неподконтрольных территорий

Родилась 4 сентября 1980 года в городе Волочиск Хмельницкой области. Окончила Львовский институт внутренних дел (ныне имеет статус университета). Полковник запаса. С 2003 по 1015 год работала в структуре Министерства внутренних дел. В 2015-2017 годах - в Вооруженных силах Украины, была начальником управления коммуникации и прессы Минобороны. Организовала специализированные курсы для журналистов, работающих в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке страны. Занималась созданием региональных военных пресс-центров в зоне конфликта. В 2017 году занимала должность заместителя командующего АТО. В 2016-2017 годах возглавляла рабочую группу комитета реформ Министерства обороны Украины по разработке системы стратегических коммуникаций в Вооруженных силах. 13 марта 2019 года назначена на должность заместителя министра Украины по делам ветеранов.

Дмитрий Дубилет, министр кабинета министров

Родился в 1985 году в городе Днепропетровск (ныне - город Днепр). Отец - Александр Дубилет, бывший председатель правления Приватбанка Игоря Коломойского. Дмитрий Дубилет - выпускник факультета международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Лондонской бизнес-школы. Один из основателей и управляющий (2005-2010) стартапа Fine Web. В 2010 году руководил проектом Infosys, проходил стажировку в варшавском офисе компании MasterCard. Затем был директором по информационным технологиям, заместителем председателя правления Приватбанка. В 2015 году участвовал в создании объединения ICT Competence Center (введение электронного документооборота и создание электронного правительства). В 2016 году стал одним из основателей FinTech Band - проекта, оказывающего цифровые услуги украинским банкам. В 2017 году учредил первый на Украине интернет-банк (Monobank). Был советником мэра города Днепра. В июле 2019 года стал советником и.о. главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова.