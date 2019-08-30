Биография генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя офиса главы государства Руслана Рябошапку генеральным прокурором страны.

Руслан Георгиевич Рябошапка родился 14 октября 1976 года в поселке городского типа Зеленогорское Любашевского района Одесской области Украины.

В 1998 году окончил киевский негосударственный украинско-израильский Международный Соломонов университет по специальности "правоведение".

С 1998 года работал в Министерстве юстиции Украины. Был главным консультантом заместителя начальника управления законодательства по правосудию, охраны правопорядка и обороны, затем - заместителем директора департамента законодательства о правосудии, уголовного и процессуального права и об административной ответственности. Занимал также пост заместителя начальника отдела Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

С 2001 по 2002 год вновь занимал должность директора департамента законодательства о правосудии, уголовного и процессуального права и об административной ответственности Минюста Украины.

В 2002-2003 годах - директор Центра правовой реформы и законопроектных работ при Министерстве юстиции.

С декабря 2003 года по июнь 2010 года руководил департаментом законодательства о правосудии, правоохранительной деятельности и антикоррупционной политики Минюста.

21 июня 2010 году был назначен директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики, созданного при секретариате правительства Николая Азарова.

В 2011 году, после закрытия Бюро, Руслан Рябошапка продолжил заниматься вопросами антикоррупционной политики в статусе заместителя руководителя департамента юридического обеспечения секретариата правительства. Занимал должность с февраля 2011 года по октябрь 2013 года.

Затем покинул госслужбу и перешел в неправительственную организацию "Transparency International Украина", где до марта 2014 года руководил департаментом анализа антикоррупционной политики.

После государственного переворота, в результате которого власть на Украине перешла к оппозиции, Руслан Рябошапка вернулся на работу в Минюст: в мае-октябре 2014 года был заместителем министра Павла Петренко.

В марте 2016 года был избран членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В июне 2017 года покинул агентство, обвинив его руководство в неэффективной работе и затягивании проверки деклараций о доходах министров кабинета Владимира Гройсмана.

В 2019 году во время предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского был его советником, отвечал за вопросы правоохранительной и антикоррупционной политики.

21 мая 2019 года назначен заместителем главы администрации президента Украины Владимира Зеленского (администрацию возглавляет Андрей Богдан). 25 июня 2019 года в связи с реорганизацией администрации главы государства в офис был назначен заместителем руководителя офиса президента Украины. Курировал правовой блок.

С 25 июня 2019 года возглавляет Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.

Заслуженный юрист Украины (2010).

Женат, трое детей. Супруга - Олеся Андреевна Бартовщук, работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге (Франция). Сыновья: Тимур, Лука и Марк (по данным СМИ, дети имеют гражданство Франции).