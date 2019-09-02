Биография Мамуки Бахтадзе

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 сентября 2019 года премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке. Согласно конституции Грузии, после того, как премьер заявит об уходе с поста, все правительство автоматически уходит в отставку вместе с ним и министры будут исполнять обязанности до утверждения парламентом нового премьера и кабмина. Мы подготовили биографию Мамуки Бахтадзе.

Мамука Бахтадзе родился 9 июня 1982 года в Тбилиси Грузинской ССР (ныне - Грузия).

Окончил факультет микроэкономики и менеджмента Тбилисского госуниверситета им. Иванэ Джавахишвили, Грузинский технический университет, а также магистратуру Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и французской бизнес-школы INSEAD (степень магистра MBA).

Имеет ученую степень (PhD) в области технических наук.

В 2005-2006 годы работал менеджером в АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД).

С 2007 по 2008 годы был членом Наблюдательного совета сети гостиниц "Рчеули".

В 2010-2012 годы - исполнительный директор Грузинской международной энергетической компании.

С апреля 2013 года по ноябрь 2017 года занимал пост генерального директора ГЖД.

13 ноября 2017 года Мамука Бахтадзе был назначен министром финансов страны в правительстве Георгия Квирикашвили.

13 июня 2018 года Георгий Квирикашвили заявил о своей отставке. Согласно конституции, после его ухода с поста премьера правительство тоже ушло в отставку, но все члены кабинета продолжили исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

14 июня 2018 года правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" представила и.о. министра финансов Грузии Мамуку Бахтадзе как кандидата на пост премьер-министра страны. Выступая перед журналистами, Бахтадзе отметил, что основными принципами его программы станут "полноценное членство Грузии в евроатлантическом пространстве, инновационные и фундаментальные реформы, новая экономическая модель с новыми, справедливыми правилами игры". 15 июня президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о направлении парламенту страны кандидатуры Мамуки Бахтадзе для его утверждения на пост премьер-министра республики.

20 июня 2018 года депутаты парламента Грузии на внеочередном заседании в Кутаиси утвердили Мамуку Бахтадзе премьер-министром страны и представленный им состав правительства. За принятие этого решения проголосовало 99 депутатов, против - 6.

Не женат.