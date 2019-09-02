Случаи смертей российских дипломатов

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 сентября 2019 года в Каире в возрасте 68 лет умер чрезвычайный и полномочный посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко. ТАСС подготовил материал о российских дипломатах, которые умерли во время исполнения полномочий за последние три года.

Андрей Воробьев, временный поверенный РФ на Украине

Андрей Владимирович Воробьев (род. 1960). Уроженец города Ступино Московской области. После окончания в 1982 году МГИМО работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел и в генконсульствах СССР и РФ в Польше. В 1998 году был назначен советником Управления кадров Администрации президента РФ. С 2001 года работал в посольстве России в Болгарии, с 2004 года - в Департаменте информации и печати МИД России. В 2010 году был назначен советником-посланником российского посольства в Киеве. В феврале 2014 года, после того как МИД РФ отозвал в Москву посла Михаила Зурабова, Воробьев занял должность временного поверенного в делах России на Украине. 30 мая 2016 года Андрей Воробьев умер в Москве в результате инсульта. 28 июля 2016 года временным поверенным в делах РФ на Украине был назначен Сергей Торопов. 16 ноября того же года его сменил Александр Лукашик.

Андрей Маланин, консул РФ в Греции

Андрей Леонидович Маланин родился в Волгограде в 1962 году, в 1988 году, после окончания МГИМО, поступил на работу в МИД СССР. Был направлен в советское посольство в Греческой Республике. Затем работал в Третьем Европейском департаменте и Департаменте экономического сотрудничества МИД России, в генеральном консульстве России в Салониках. В последние годы жизни был заведующим консульским отделом посольства РФ в Греции. 9 января 2017 года тело Андрея Маланина было обнаружено в его квартире в Афинах. По сообщению российского МИД, смерть консула наступила "в результате естественных причин".

Александр Кадакин, посол РФ в Индии

Александр Михайлович Кадакин (род. 1949), уроженец Кишинева (Молдавия), выпускник МГИМО. В 1972 году поступил на работу в МИД РФ. Начал дипломатическую службу с должности атташе в посольстве СССР в Индии. Затем вернулся в Москву, где несколько лет работал в секретариате первого заместителя главы МИД СССР. Возглавлял российские посольства в Непале (1992-1997), Индии (1999-2004), Швеции (2005-2009). В 1997-1999 годах был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. В 2009 году вновь был назначен послом РФ в Индии. Автор ряда книг, публицист, переводчик с английского и хинди. Был членом правления общественной организации "Международный центр Рерихов". Умер 26 января 2017 года в Нью-Дели в результате болезни. 10 февраля того же года в российском посольстве в Нью-Дели был открыт мемориальный музей Александра Кадакина. Его имя носит одна из улиц индийской столицы, на которой 22 июля 2017 года открыта мемориальная доска в память о российском дипломате. 18 августа 2017 года новым послом РФ в Индии стал замдиректора Генерального секретариата МИД России Николай Кудашев.

Виталий Чуркин, постпред РФ при ООН

Виталий Иванович Чуркин родился в Москве в 1952 году, в 1974 году окончил МГИМО, кандидат исторических наук. После окончания вуза работал в МИД СССР, в 1982 году был направлен в советское диппредставительство в Вашингтон, где проработал пять лет. Вернувшись в Москву, был референтом Международного отдела ЦК КПСС, пресс-секретарем министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. С 1990 года возглавлял Управление информации внешнеполитического ведомства. Был послом РФ в Чили (1992), в Бельгии (1994-1998), в Канаде (1998-2003). В 1992-1994 годах занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, являлся специальным представителем президента РФ на мирных переговорах по Югославии. В 2006 году был назначен постоянным представителем РФ при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке. 26 июля новым постпредом РФ при ООН был назначен Василий Небензя, ранее занимавший пост заместителя министра иностранных дел РФ.

Миргаяс Ширинский, посол РФ в Судане

Миргаяс Миргаясович Ширинский (род. 1954), выпускник МГИМО МИД СССР (1977). С 1991 года работал советником-посланником в российском посольстве в Йемене, затем был генконсулом РФ в Джидде (Саудовская Аравия). Занимал должности заместителя постпреда России при ЮНЕСКО, заместителя директора Историко-документального департамента МИД России. Был послом в Руанде (2006-2013), в декабре 2013 года возглавил посольство в Судане. 23 августа 2017 года был обнаружен мертвым в своей резиденции в столице Судана Хартуме. По заявлению представителей российского МИД, причиной смерти посла стал острый сердечный приступ. В марте 2018 года новым послом в Судане был назначен Владимир Желтов.

Александр Горбань, постпред при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)

Александр Васильевич Горбань (род. 1954), в 1977 году окончил МГИМО МИД СССР. С 1977 года по 1988 год работал в МГИМО на общественной и административной работе. В 1990-1993 годах работал в посольстве СССР, затем РФ в Шри-Ланке. В 1998-2003 годах - старший советник Постоянного представительства России при Европейских сообществах в Брюсселе, Бельгия. С февраля 2003 года - заместитель директора, с июля 2007 года по март 2014 года - директор Департамента экономического сотрудничества МИД России. С апреля 2014 года по октябрь 2017 года - постоянный представитель РФ при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП). 6 октября 2017 года умер в Риме после тяжелой болезни. В апреле 2018 года российское постпредство возглавил Виктор Васильев.

Олег Белоус, посол РФ в Португалии

Олег Николаевич Белоус (род. 1951), после окончания в 1973 году МГИМО находился на дипломатической работе. Работал в центральном аппарате МИД СССР, в посольстве в Бельгии. В 1994-1996 годах занимал пост заместителя главы Первого Европейского департамента МИД, в 1996-1997 годах был директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ (1998-2001), директор Первого Европейского департамента (2001-2013). С 25 января 2013 года - чрезвычайный и полномочный посол РФ в Португалии. Умер 8 мая 2018 года, похоронен в Москве. В июне 2018 года послом РФ в Португалии стал Михаил Камынин.

Андрей Будник, посол РФ в Непале

Андрей Сергеевич Будник (род. 1953), в 1975 году окончил МГИМО, с 1978 года состоял на дипломатической службе. Работал в Индии: сначала в советском (российском) посольстве, затем, в 1995-1999 годах был генконсулом РФ в г. Мумбаи (до 1995 года - Бомбей). В 2004-2008 годах и 2013-2015 годах - заместитель директора Второго департамента Азии МИД РФ. С 2008 по 2013 год - посол РФ в Пакистане, с 2015 по 2018 год - в Непале. Умер 10 августа 2018 года в Москве. В июле 2019 года российское диппредставительство в Непале возглавил Алексей Новиков.