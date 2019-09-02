Биография Сергея Кирпиченко

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 сентября 2019 года в Каире в возрасте 68 лет умер дипломат, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Кирпиченко.

Сергей Вадимович Кирпиченко родился 13 августа 1951 года. Отец - Вадим Алексеевич Кирпиченко (1922-2005), советский разведчик, генерал-лейтенант, был резидентом в Египте, Тунисе и др. Руководил африканским отделом внешней разведки, нелегальной разведкой (управление "С" Первого главного управления КГБ СССР), был первым заместителем начальника внешней разведки. В декабре 1979 года, накануне ввода в Афганистан советских войск, был направлен в Кабул. С конца 1990-х годов Вадим Кирпиченко возглавлял группу консультантов Службы внешней разведки России. Мать - Валерия Николаевна Кирпиченко (1930-2015), доктор филологических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН.

В 1973 году Сергей Кирпиченко окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений МИД СССР (ныне - МГИМО МИД РФ).

Более 45 лет состоял на дипломатической службе. В 1973-1975 годах был сотрудником посольства СССР в Сирийской Арабской Республике. В 1983-1988 годах работал в советском посольстве в Иорданском Хашимитском Королевстве.

С 1991 по 1995 год Сергей Кирпиченко был советником-посланником посольства СССР/РФ в Королевстве Саудовская Аравия.

В 1995-1998 годах - первый заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

30 января 1998 года Сергей Кирпиченко был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Объединенных Арабских Эмиратах. 26 декабря 2000 года назначен российским послом в Ливии.

В 2004-2006 годах он был послом по особым поручениям МИД России.

С 1 декабря 2006 года по 7 сентября 2011 года - чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сирийской Арабской Республике.

7 сентября 2011 года указом президента РФ Сергей Кирпиченко был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Египте и по совместительству полпредом РФ при Лиге Арабских Государств.

Владел арабским, английским и французским языками.

Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2007).

Награжден орденами Дружбы (2011), Почета (2019). Удостоен благодарности президента РФ (2009).

Был женат, есть дочь и сын.